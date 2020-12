IRW-News: Gold Plus Mining Inc.: Gold Plus Mining unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb des epithermalen Goldprojekts Vault

IRW-PRESS: Gold Plus Mining Inc.: Gold Plus Mining unterzeichnet Absichtserklärung für den Erwerb des epithermalen Goldprojekts Vault

3. Dezember 2020, VANCOUVER, BC - GOLD PLUS MINING INC. (Gold Plus oder das Unternehmen) (CSE: GPMI) (OTC: GPMNF) (FWB: 1I3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um sich die Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am epithermalen Goldprojekt Vault zu sichern. Das Projekt besteht aus 13 zusammenhängenden und 5 fraktionierten Mineralclaims (1.975 Hektar) und befindet sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia.

Historische Daten zum Konzessionsgebiet (keine Konformität mit der Vorschrift NI 43-101):

Der qualifizierte Sachverständige (siehe unten) hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um eine Zuordnung der historischen Schätzung zu den aktuellen Mineralressourcen zu rechtfertigen. Die historische Schätzung wird vom Unternehmen nicht den aktuellen Mineralressourcen zugeordnet. Diese Schätzung enthält eine nicht verifizierte Ressource und wurde vor der Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet erstellt. Ihre wirtschaftliche Rentabilität wurde nicht nachgewiesen und sie entspricht nicht den CIM-Definitionen und Richtlinien.

Bis dato wurden auf dem Projektgelände in 190 Bohrlöchern rund 43.479 Bohrmeter absolviert. Das Projekt war zuvor in Besitz der Firma Vale Canada Ltd. (vormals Inco Ltd.) und wurde von dieser zwischen 1986 und 1990 im Rahmen eines Joint Venture mit der Firma Seven Mile High Resources exploriert. Das Projekt Vault lieferte Bohrabschnitte mit bis zu 15,11 g/t Au auf 2,51 m und 20,10 g/t Au auf 2,57 m. Die Silberwerte wurden nicht angegeben und die Durchschneidungen entsprechen den Abschnitten im Loch.

Die nicht mit der Vorschrift NI 43-101 konforme historische Ressource aus den Berichten des Jahres 2001 setzte sich aus 1,55 Millionen Tonnen mit 2,49 g/t Au in der Central Zone sowie 152.000 Tonnen mit 14 g/t Au im nördlichen Erzgang zusammen und enthielt insgesamt 192.489 Unzen Gold (Tabelle 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54533/NR-Dec.031220_DE_PRCOM.001.png

Tabelle 1: Nicht-konforme Ressourcen im Konzessionsgebiet Vault nach Zonen

BC Minfile Link: http://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=082ESW173

Im Konzessionsgebiet Vault wurden bis ins Jahr 2004 hinein laufend Explorationsarbeiten und Bohrungen durchgeführt; damals absolvierte die Ecstall Mining Corporation in mineralisierten Teilbereichen der Main Zone und im nördlichen Erzgang 1.415 Bohrmeter in neun Löchern und durchteufte Abschnitte mit bis zu 11,491 g/t Au auf 1 m sowie 9,196 g/t Au und 8,423 g/t Au. Die Mineralisierung beginnt an der Oberfläche bzw. im oberflächennahen Bereich. Die im Jahr 2004 ermittelten Bohrabschnitte lieferten bis zu 6,14 g/t Au auf 1,5 Meter (ab 26 Metern Tiefe) und 3,10 g/t Au auf 1,5 Meter (in nur 10 Metern Tiefe).

CEO Charn Deol sagt: Wir freuen uns sehr über die Aussicht auf den Erwerb des Projektes Vault und seine Aufnahme in unser Portfolio von Gold-, Silber- und Kupferaktiva. Im Falle einer Übernahme wird es unser bisher fortschrittlichstes Projekt sein. Derzeit sind wir mit der Erfassung des Datenmaterials zu früheren Goldfunden im Projekt Vault beschäftigt. Diese stammen einerseits von der Firma Inco Ltd., früher eines der größten kanadischen Goldunternehmen, aber auch von anderen Firmen, die auf dem Projektgelände umfangreiche Bohrungen und Explorationen durchgeführt haben.

Über das Konzessionsgebiet Vault

Das Konzessionsgebiet Vault wird der Kategorie der epithermalen Gold-Silber-Lagerstätten vom Low Sulphidation-Typ zugeordnet. Die Vorkommen sind in das subaerische Vulkangestein innerhalb des White Lake Basin eingebettet. Das White Lake Basin ist der nördliche Ausläufer des Republic Graben im Norden des US-Bundesstaates Washington. Mehr als 4 Millionen Unzen Gold wurden aus ähnlichen Goldlagerstätten vom Low Sulphidation-Typ im Republic Graben gefördert. Der 10 km südöstlich des Konzessionsgebiets Vault befindliche ehemalige Förderbetrieb Dusty Mac (1975-1976) produzierte 93.295 Tonnen mit einem Erzgehalt von 11 g/t Au und 198 g/t Ag und wird ebenfalls der Kategorie der epithermalen Gold-Silber-Lagerstätten vom Low Sulphidation-Typ zugeordnet.

Das Konzessionsgebiet Vault befindet sich im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, rund 0,5 km nördlich von Okanagan Falls. Der Highway 3A/97 verläuft quer durch das Konzessionsgebiet.

Bis dato wurden auf einer Streichlänge von 1500 m vier langgezogene und ostwärts einfallende Mineralisierungszonen abgegrenzt. Die zwei Anteile der Main Zone werden als zentraler und westlicher Bereich bezeichnet. Lahar, Felsit und Sandstein der während des Eozäns entstandenen Lower Marama Formation beherbergen Quarz- und Chalcedongänge unterschiedlichen Alters, die viele Male zerbrochen und mit goldführendem Silikaten aufgefüllt wurden. In den Erzgängen sind bis zu 15 % versprengter, sehr feinkörniger Pyrit und/oder Markasit enthalten.

Die vorstehenden Informationen dienen lediglich als Hinweis auf das im Konzessionsgebiet Vault vorhandene Explorationspotenzial und entsprechen möglicherweise nicht den erwarteten Ergebnissen. Die Arbeiten des vom Unternehmen beauftragten qualifizierten Sachverständigen reichen nicht aus, um das historische Datenmaterial zu den Liegenschaften des Goldkonzessionsgebiets Vault - vor allem im Hinblick auf die historische Exploration, die angrenzenden Betreiber und die geologischen Aktivitäten der Regierung - zu verifizieren.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo in seiner Eigenschaft als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Bedingungen der Absichtserklärung

Das Unternehmen und die Verkäufer haben vereinbart, dass das Unternehmen umgehend einen technischen Bericht über das Projekt in Auftrag geben und diesen bis spätestens 4. Februar 2021 vorlegen wird. Zusätzlich wird das Unternehmen bis spätestens 18. Dezember 2020 eine finale Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet unterzeichnen.

Im Rahmen der finalen Vereinbarung hat das Unternehmen die Option, sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet (vorbehaltlich einer NSR-Gebühr wie nachfolgend beschrieben) zu folgenden Zahlungskonditionen zu erwerben:

- bis spätestens 4. Februar 2021 sind 200.000 Dollar in bar zu bezahlen sowie Stammaktien im Wert von 200.000 Dollar zu übergeben;

- bis spätestens sechs Monate nach Unterzeichnung der finalen Vereinbarung sind Stammaktien im Wert von 100.000 Dollar zu übergeben;

- bis spätestens zum ersten Jahrestag der Unterzeichnung der finalen Vereinbarung sind 200.000 Dollar zu bezahlen und Stammaktien im Wert von 200.000 Dollar zu übergeben;

- bis spätestens zum zweiten Jahrestag der Unterzeichnung der finalen Vereinbarung sind 350.000 Dollar zu bezahlen und Stammaktien im Wert von 250.000 Dollar zu übergeben;

- bis spätestens 30. Juni 2022 sind 750.000 Dollar in bar in die Exploration zu investieren.

Das Konzessionsgebiet unterliegt einer NSR-Gebühr von 2,5 %. 1 % davon kann für eine Summe von 1.000.000 Dollar zurückgekauft werden. Dem Unternehmen steht die Möglichkeit offen, von dieser Vereinbarung bis 4. Februar 2021 zurückzutreten. Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Regulierungsbehörden kann eine Provision (Finder's Fee) zur Auszahlung kommen.

Über Gold Plus Mining Inc.

Gold Plus Mining ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung höchst aussichtsreicher Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium in einigen der führenden Bergbaugebiete Kanadas gerichtet ist. Unser wachsendes Portfolio von Mineralkonzessionsgebieten weist günstige geologische Eigenschaften in unzureichend erkundeten Gebieten in der ertragreichen Region Golden Triangle in British Columbia, dem mineralreichen Bergbaugebiet Red Lake in Nordwest-Ontario und dem Bergbaugebiet Chapais-Chibougamau, dem zweitgrößten Bergbaucamp in Quebec (Kanada), auf.

