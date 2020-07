IRW-PRESS: Great Atlantic Resources Corp. : Great Atlantic beginnt mit seinem Arbeitsprogramm für 2020 auf der Liegenschaft Mascarene im Südwesten von New Brunswick

Vancouver, British Columbia - 8. Juli 2020 - Great Atlantic Resources (TSXV.GR) (das Unternehmen oder Great Atlantic) freut sich bekannt zu geben, dass es mit seinem Explorationsprogramm für 2020 auf seiner Liegenschaft Mascarene im Südwesten von New Brunswick begonnen hat. Das Unternehmen führt derzeit Erkundungsarbeiten und geochemische Boden-/Gesteinsprobenahmen in der östlichen Region der Liegenschaft in einem Gebiet mit gemeldeter Gold-, Kupfer-, Kobalt- und Nickel-Mineralisierung und historischen Schächten durch. Diese Arbeiten schließen das Gebiet der historischen Schächte Oliver - Oliver Cameron ein, wo die von Great Atlantic 2018 entnommenen Proben von in der Mine verkipptem Gestein bis zu 2,0 g/t Gold und 5,0% Kupfer ergaben.

Historische Gruben/Schächte, die bis in die 1800er Jahre zurückreichen, werden in mehreren Regionen der Mascarene-Liegenschaft gemeldet (New Brunswick. Dept. of Natural Resources and Energy Development Mineral Assessment Reports and Mineral Occurrence Database files - Abteilung für natürliche Ressourcen und Energieentwicklung, Mineralbewertungsberichte und Datenbankdateien zu Mineralvorkommen). An einigen dieser Standorte wird über sulfidhaltige Adern berichtet. Great Atlantic hat im Jahr 2018 historische oberflächennahe Gruben und Schächte in den östlichen und westlichen Regionen der Mascarene-Liegenschaft entdeckt. Historische Schächte befinden sich in der östlichen Region der Liegenschaft bei den Abbaustätten Oliver und Oliver-Cameron. Great Atlantic führt derzeit Schürfarbeiten und geochemische Gesteins-/Bodenprobenahmen im Gebiet der Oliver- und Oliver-Cameron-Abbaustätten sowie im Gebiet eines kleinen Steinbruchs durch, der in historischen Berichten als North Pit bezeichnet wird (etwa 700 - 800 Meter nordöstlich der Oliver-Cameron-Abbaustätte). Zu den Highlights der berichteten Gesteinsproben in diesem Zielgebiet gehören:

- Sieben Gesteinsschuttproben, die von Great Atlantic im Laufe des Jahres 2018 im Gebiet der Oliver- und Oliver-Cameron-Abbaustätten entnommen wurden, ergaben 1,84 - 5,02% Kupfer und bis zu 2,01 Gramm pro Tonne (g/t) Gold, bis zu 0,22% Nickel und bis zu 0,14% Kobalt (Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. Oktober 2018).

- Historische Gesteinsproben aus den Jahren 2004 und 2011 aus dem Gebiet des North Pit werden mit bis zu 0,45% Kupfer, bis zu 0,31% Kobalt und bis zu 0,30% Nickel gemeldet.

Eine luftgestützte magnetische Untersuchung, die 2002 von der Regierung von New Brunswick durchgeführt wurde, identifizierte magnetische Anomalien innerhalb der Liegenschaft, einschließlich einer breiten magnetischen Anomalie oder Anomalien, die sich durch das Gebiet der Oliver- und Oliver-Cameron-Abbaustätten und des North Pit erstrecken. Die Unternehmensführung von Great Atlantic vermutet, dass diese Anomalien mit einer verborgenen mafischen Intrusion in Verbindung stehen könnten. David Martin, VP Exploration von Great Atlantic, meint: Die magnetischen Anomalien sind als Zielzonen für das Vorkommen mafischer, intrusionsgebundener Kupfer-Nickel-Kobalt-Lagerstätten zu sehen. Erzgangähnliche Mineralisierungen in geringer Tiefe im Bereich der historischen Abbaustätten, welche die magnetischen Anomalien überlagern, könnten ein Hinweis auf tieferliegende mafische intrusionsgebundene Erzkörper mit Kupfer-Kobalt-Nickelmineralisierung sein.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Meldung erwähnten historischen Daten zum North Pit nicht durch einen qualifizierten Sachverständigen verifiziert wurden.

Das Konzessionsgebiet Mascarene umfasst eine Grundfläche von rund 2.080 Hektar und liegt rund 6 Kilometer südwestlich der Stadt Saint George. Mascarene ist über asphaltierte Provinzstraßen, die quer durch das Konzessionsgebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum Konzessionsgebiet verlaufen, sehr gut erreichbar.

David Martin, P.Geo., VP Exploration von Great Atlantic, ist als qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 für die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen verantwortlich.

Über Great Atlantic Resources Corp.: Great Atlantic Resources Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entdeckung und Erschließung von Rohstoffprojekten im ressourcenreichen, unabhängigen und risikoarmen Gebiet von Atlantik-Kanada, eine der führenden Bergbauregionen der Welt. Great Atlantic beschäftigt sich derzeit intensiv mit dem Aufbau des Unternehmens anhand eines Projektgenerierungsmodells und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten Rohstoffe des Planeten, die vor allem in Atlantik-Kanada besonders häufig vorkommen: Antimon, Wolfram und Gold.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten sind. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, gehören Gewinnungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Finanzmitteln und allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

