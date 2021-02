IRW-News: Griffin Mining Limited: Neue globale Mineralressourcenbilanz für Griffin Mining

IRW-PRESS: Griffin Mining Limited: Neue globale Mineralressourcenbilanz für Griffin Mining

Steigerung der Mineralressourcen in der Zink-Gold-Mine Caijiaying um 50% auf

101,5 Millionen Tonnen

17,7 Mrd. US$ in Situ Metallwert

18. Februar 2021 - Griffin Mining Limited ("Griffin" oder das "Unternehmen") freut sich, die neue globale Mineralressourcenschätzung für seine Zink-Gold-Mine Caijiaying in der Volksrepublik China bekannt zu geben. Die neuen globalen Mineralressourcen aus den 4 Hauptlagerstätten-"Zonen", die in Übereinstimmung mit dem JORC-Code (2012) gemeldet wurden, belaufen sich auf insgesamt:

- 101,5 Millionen Tonnen globale Mineralressource (von 67,7 Millionen Tonnen2)

- 4,0 Millionen Tonnen Zinkmetall (von 2,7 Millionen Tonnen2)

- 1,6 Mio. Unzen Gold (von 1,0 Mio. Unzen2)

- 88,8 Mio. Unzen Silber (von 48,5 Mio. Unzen2)

- 0,6 Millionen Tonnen Blei (von 0,2 Millionen Tonnen2)

Die globale gemessene, angezeigte und abgeleitete Mineralressourcenschätzung beläuft sich auf insgesamt 101,5 Mio. Tonnen mit 3,9 % Zn, 0,6 % Pb, 27,0 g/t Ag und 0,5 g/t Au, was zu einer Gesamtmenge an enthaltenem Metall von etwa 4,0 Millionen Tonnen Zinkmetall, 0,6 Millionen Tonnen Bleimetall, 88,8 Millionen Unzen Silbermetall und 1,59 Millionen Unzen Goldmetall führt.

Dies ist eine Steigerung von 33,9 Mt (50 %) gegenüber der vorherigen Mineralressource, die nur die Zonen II und III umfasste mit 67,6 Mt @ 3,9 % Zn, 0,4 % Pb, 22,3 g/t Ag und 0,5 g/t Au, wie am 16. Juni 2020 im Jahresbericht und Jahresabschluss 2019 von Griffin berichtet.

Das enthaltene Metall ist von etwa 2,653 auf 3,968 Millionen Tonnen Zinkmetall, 0,242 auf 0,606 Millionen Tonnen Blei, 48,5 auf 88,8 Millionen Unzen Silber und 1,025 auf 1,593 Millionen Unzen Gold gestiegen.

Die Mineralressourcen bei Caijiaying sind auf vier "Zonen" verteilt, wobei sich die Hauptlinie der Lodien über 3 km im Streich erstreckt. Die Zonen II, III und VIII sind alle von der bestehenden Mineninfrastruktur aus zugänglich, während sich die Zone V nur 0,8 km westlich von Zone II befindet. Wie bereits am 4. Januar 2021 vom Unternehmen bekannt gegeben, befinden sich die Mineralressourcen der Zonen II und III innerhalb einer einzigen, neu erweiterten Bergbaulizenz, wobei sich die aktuellen Untertagebauaktivitäten auf die Ressourcen der Zone III konzentrieren. Diese jüngste Ressourcenerhöhung hat nun den Beginn eines Erschließungsprogramms ausgelöst, das eine Produktionssteigerung auf 1,5 Mio. Tonnen pro Jahr ermöglichen soll, was eine Produktionssteigerung von 80 % in den nächsten zwei Jahren bedeutet.

In Zukunft könnte eine zusätzliche Minenerweiterung durch die Einbeziehung der Mineralressourcen der Zonen V und VIII erfolgen, die sich innerhalb der Retention Licence des Unternehmens befinden, die westlich von Zone II bzw. nördlich von Zone III angrenzt. Die Retention Licence ist für zwei Jahre gültig und ist der erste Schritt im Prozess der Umwandlung des Gebiets in eine Minenlizenz.

Die Strategie, sich auf die bergbaunahe Exploration und die Bohrungen zur Ressourcendefinition zu konzentrieren, hat zu einem erheblichen Wachstum der Mineralressourcen von Caijiaying geführt. In Zone VIII haben Oberflächenbohrungen die nördliche Erweiterung von Zone III über weitere 500 m entlang des Streichs definiert, wo sie in der Tiefe weiterhin offen ist. Die Mineralressource der Zone V ist das Ergebnis einer detaillierten Untersuchung des historischen Datensatzes. Diese umfangreichen Arbeiten ermöglichten die Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen gemäß JORC 2012. Weitere Arbeiten sind geplant, um das volle Potenzial dieser ersten Ressourcen zu erschließen.

Weitere Informationen in Bezug auf die Mineralressourcenschätzung sind im Anhang zu dieser Bekanntmachung enthalten und können auch auf der Website des Unternehmens unter www.griffinmining.com eingesehen werden.

Chairman Mladen Ninkov sagte: "Endlich wurde das enorme Potenzial von Caijiaying aufgedeckt und bestätigt die absolute Weltklasse der Lagerstätte. Ich freue mich so sehr für die Aktionäre, Direktoren und Mitarbeiter von Griffin und insbesondere für unseren großen Freund und kürzlich verstorbenen Direktor Rupert Crowe, der an Caijiaying geglaubt und so leidenschaftlich dafür gearbeitet hat. Und doch stehen wir erst am Anfang unserer Reise, um zu verstehen, was noch alles um uns herum und unter uns liegen könnte. Erstaunlich!"

BESCHEINIGUNG DER COMPETENT PERSON

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Serikjan Urbisinov, einer kompetenten Person, die Mitglied des Australian Institute of Geoscientists ist, zusammengestellt wurden, und geben diese korrekt wieder. Herr Serikjan Urbisinov ist ein Vollzeitmitarbeiter von CSA Global Pty Ltd. Herr Serikjan Urbisinov verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf den Stil der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die er in Betracht zieht, sowie in Bezug auf die Tätigkeit, die er ausübt, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for the Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code) zu qualifizieren. Herr Serikjan Urbisinov stimmt der Veröffentlichung der Informationen in dieser Bekanntmachung der Angelegenheiten, die auf seinen Informationen basieren, in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Der Insitu-Metallwert ist das Ergebnis der Einschätzung des Unternehmens auf Basis der LME-Spot-Metallpreise am 16.02.2021 und berücksichtigt keine modifizierenden Faktoren wie die Kosten der Metallgewinnung und -rückgewinnung.

2 Der relative Anstieg der Ressourcen vergleicht die aktuelle globale Mineralressource mit der gesamten Mineralressource der Zone II und Zone III zum 31. Dezember 2019.

Anhang A

Caijiaying Global Mineral Resource Statement und Parameter

CSA Global Pty Ltd ("CSA Global") wurde von Griffin Mining Ltd ("Griffin") beauftragt, eine globale Mineralressourcenschätzung für die Zink-, Gold-, Silber- und Bleilagerstätte Caijiaying ("Caijiaying") in der Provinz Hebei, Volksrepublik China, zu erstellen.

Die globale Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit dem JORC-Code gemeldet

und ist in Tabelle 1 dargestellt.

Die Mineralressourcen für Zone II und Zone III wurden unter Verwendung eines dreidimensionalen Vermessungsdrahtrahmens "as built" abgetragen, der die abgebauten Hohlräume zum 31. Dezember 2020 darstellt. Die Ressourcen in den Zonen V und VIII sind erste Mineralressourcenschätzungen und wurden daher noch nicht gemeldet.

Die Mineralressourcenschätzung beinhaltet 2,8 Mt an oxidierten Ressourcen, die möglicherweise Modifikationen am Aufbereitungskreislauf erfordern, um zufriedenstellende Gewinnungen zu ermöglichen.

Tabelle 1: Mineralressourcen-Schätzung für die Lagerstätte Caijiaying im Februar 2021 - berichtet nach Zonen.

KategorTonnageZn% Zn MetalPb% PbMetaAu ppAuMetaAg pAg Me

ie Mt l ll m ll pm tall

(´000 T) (´000 (koz) (´000

T

) Unzen

)

Zone II Oxid: Zn Ressourcen > 1% Zn

Angezei1.2 2.9 35.0 0.5 5.9 0.30 10.5 19 751

gt

Abgelei1.6 2.5 38.8 0.5 8.0 0.10 6.7 17 830

tet

Gesamt 2.8 2.7 73.8 0.5 13.9 0.20 17.2 18 1,581

Zone II Frisch: Zn Ressourcen > 1% Zn

Angezei11.5 3.8 435.9 0.9 109.2 0.30 96.1 27 10,08

gt 5

Abgelei26.4 3.7 976.7 1.0 253.2 0.40 349.6 30 25,10

tet 8

Gesamt 37.9 3.7 1,412.6 1.0 362.4 0.40 445.7 29 35,19

3

Zone II Gesamt

Angezei12.7 3.7 470.9 0.9 115.0 0.30 106.6 27 10,83

gt 6

Abgelei27.9 3.6 1,012.5 1.0 261.2 0.40 356.2 29 25,93

tet 8

Gesamt 40.7 3.7 1,486.4 0.9 376.3 0.40 462.9 28 36,77

4

Zone III Bereich 1: Zn-Ressourcen > 1% Zn

Gemesse19.0 4.5 861.6 0.2 42.5 0.64 388.8 23 13,93

n 2

Angezei10.0 4.0 396.8 0.2 17.0 0.57 182.8 18 5,781

gt

Abgelei17.9 4.0 718.4 0.2 35.8 0.36 209.6 22 12,36

tet 4

Gesamt 46.8 4.2 1,976.7 0.2 95.2 0.52 781.2 21 32,07

7

Zone III Bereich 2: Au-Ressourcen > 0,5 g/t Au

Abgelei0.7 0.8 5.9 0.1 0.7 3.00 67.5 20 446

tet

Gesamt 0.7 0.8 5.9 0.1 0.7 3.00 67.5 20 446

Zone III Gesamt

Gemesse19.0 4.5 861.6 0.2 42.5 0.64 388.8 23 13,93

n 2

Angezei10.0 4.0 396.8 0.2 17.0 0.57 182.8 18 5,781

gt

Abgelei18.6 3.9 724.3 0.2 36.5 0.46 277.1 21 12,81

tet 0

Gesamt 47.5 4.2 1,982.6 0.20 95.9 0.56 848.7 21 32,52

3

Zone V Zn Ressourcen > 1% Zn

Abgelei6.0 3.2 190.7 1.4 84.3 0.60 115.8 56 10,81

tet 9

Gesamt 6.0 3.2 190.7 1.4 84.3 0.60 115.8356 10,81

9

Zone VIII Bereich 1: Zn-Ressourcen > 1% Zn

Abgelei6.6 4.6 303.8 0.7 45.0 0.50 112.0 36 7,675

tet

Gesamt 6.6 4.6 303.8 0.7 45.0 0.50 112.0036 7,675

Zone VIII Bereich 2: Au-Ressourcen > 0,5 g/t Au

Abgelei0.7 0.7 4.7 0.7 4.7 2.40 54.0 45 1,015

tet

Gesamt 0.7 0.7 4.7 0.7 4.7 2.40 54.00 45 1,015

Zone VIII Gesamt

Abgelei7.3 4.2 308.5 0.7 49.7 0.70 166.0 37 8,690

tet

Gesamt 7.3 4.2 308.5 0.7 49.7 0.70 166.0037 8,690

Gesamt

Gemesse19.0 4.5 861.6 0.2 42.5 0.64 388.8 23 13,93

n 2

Angezei22.7 3.8 867.7 0.6 132.0 0.42 289.4 23 16,61

gt 7

Abgelei59.8 3.7 2,239.0 0.8 431.7 0.48 915.2 30 58,25

tet 8

Gesamt 101.5 3.9 3,968.3 0.6 606.2 0.51 1,593.27 88,80

4 6

Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. Der JORC Code, Ausgabe 2012. Vorbereitet von: The Joint Ore Reserves Committee of The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of Geoscientists and Minerals Council of Australia (JORC).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56798/Griffin_18022021_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Plan mit Darstellung der Mineralisierungsdrahtgitter nach Zonen.

Zone II

Die vorherige Mineralressourcenschätzung, die erstmals im Jahr 2013 gemeldet wurde, ist in der Tabelle 2 dargestellt. Wie bereits bekannt gegeben (siehe Unternehmensmitteilung "Zone II Resource January 2021" vom 26. Januar 2021), wurde die Tonnage für die neue aktualisierte Zone II Mineral Resource um über 100 % und das enthaltene Zinkmetall um über 130 % erhöht. Insgesamt 109 Oberflächen-Diamantbohrlöcher, 91 Reverse-Circulation-Oberflächenbohrlöcher und 163 Untertage-Diamantbohrlöcher definieren die Lagerstätte Zone II auf einer Gesamtlänge von 91.383 m. Die Lagerstätte der Zone II wurde vorwiegend durch Diamantbohrlöcher in unregelmäßigen Abständen beprobt; die durchschnittlichen Abstände betragen jedoch etwa 40 m x 40 m. Es besteht bereits ein gewisser untertägiger Zugang von der bestehenden Neigung der Zone III über den Erschließungsstollen 1453; das in der Mineralressourcenschätzung der Zone II definierte Material wurde nicht gestoppt.

Zone III

Die frühere Mineralressourcenschätzung für Zone III, die in Tabelle 3 dargestellt ist, basiert auf einem im Jahr 2018 fertiggestellten Blockmodell, das zum 31. Dezember 2019 für die Bergbauproduktion abgebaut wurde.

Insgesamt 192 Oberflächen-Diamantbohrlöcher, 34 Reverse-Circulation-Oberflächenbohrlöcher und 3.683 Untertage-Diamantbohrlöcher definieren die Lagerstätte Zone III für insgesamt 499.029 m an Bohrungen. Die Lagerstätte Zone III, die sich derzeit in Produktion befindet, wurde überwiegend mit Diamantbohrlöchern in unregelmäßigen Abständen beprobt, wobei es im Hauptteil der Mine zu einer Häufung kam; die durchschnittlichen Abstände betragen jedoch etwa 40 m x 40 m. Die Bohrlöcher wurden im Allgemeinen entweder nach Osten oder nach Westen ausgerichtet, wobei die Neigungswinkel so gewählt wurden, dass der mineralisierte Horizont optimal durchschnitten wird.

Zone V

Insgesamt 34 Oberflächen-Diamantbohrlöcher und 3 Reverse-Circulation-Oberflächenbohrlöcher definieren die Lagerstätte der Zone V auf einer Gesamtlänge von 15.242 m. Die Lagerstätte der Zone V wurde mit Diamantbohrlöchern in unregelmäßigen Abständen beprobt; die durchschnittlichen Abstände betragen jedoch etwa 25 m x 100 m.

Zone VIII

Insgesamt 44 Diamantbohrlöcher definieren die Lagerstätte Zone VIII mit einer Gesamtbohrlänge von 32.193 m. Die Bohrungen wurden so nah wie möglich im rechten Winkel zur Mineralisierung durchgeführt. Der Bohrabstand betrug 50 m bis 100 m, um die Grenzen der Mineralisierung in einem systematischen Muster abzudecken.

Tabelle 2: -Schätzungen der Mineralressourcen der Zone II von Caijiaying (Stand: Juni 2013)

Caijiaying Zone II Verbleibende Mineralressourcen Juni 2013

(gemeldete Tonnage über einem Cut-off-Gehalt von 1,0 %

Zn)

ZoneJORC KlasTonneZn Pb Ag Au Zn Pb Ag Au

sifizierun (% (% (g/ (g/MetallMetallMetall Meta

ng (Mt)) ) t) t) (´000 l

(´000 (´000 l (´

t) t) Unzen) 000

Unze

n

)

Angezeigt4.06 3 0.725 0.30123.0 27.0 3,243 39.3

Abgeleite15.573.30.825 0.30516.0 117.0 12,277 124.

t 2

Zwischens19.633.30.725 0.30638.0 144.0 15,520 163.

umme 5

Tabelle 3: Mineralressourcenschätzung für Zone III zum 31. Dezember 2019 bei einem Cutoff-Gehalt von 1 % Zn

Tiefe KlassifizTonnaZn% ZnMetaPb% PbMetAu pAu MAg pAg M

ierung ge ll all pm etalpm etal

(M l

io. T (´000 (´000

) T T (´00 (koz

) ) 0 )

Unze

n

)

Bereich 1: Zn-Ressourcen >1% Zn

GesamtGemessen 19.4 4.6 887 0.2 43 0.7 397 23 14,

291

Angezeigt 10.0 4.0 400 0.2 17 0.6 186 18 5,8

43

Abgeleite 17.9 4.0 722 0.2 36 0.4 211 22 12,

t 423

Gesamt 47.4 4.2 2,009 0.2 97 0.5 794 21 32,

2 556

Bereich 2: Au-Ressourcen >0,5 g/t Au

GesamtAbgeleite 0.7 0.7 6 0.1 1 3.0 67 20 446

t 0

Gesamt 0.7 0.7 6 0.1 1 3.0 67 20 446

0

GESAMT

GESAMTGemessen 19.4 4.5 887 0.2 43 0.6 397 23 14,2

2 4 91

Angezeigt 10.0 4.0 400 0.1 17 0.5 186 18 5,8

7 7 43

Abgeleite 18.6 3.9 728 0.2 37 0.4278 21 12,

t 0 6 423

GESAMT 48.0 4.2 2,015 0.297 0.5 861 21 32,

0 6 557

Glossar der wichtigsten Begriffe

CSA Global -CSA Global Pty Ltd. Ein privates Beratungsunternehmen, das technische und Management-Dienstleistungen für die globale Bergbauindustrie anbietet.

Cut-off -Der niedrigste Gehalt oder die niedrigste Qualität des mineralisierten Materials, das als wirtschaftlich abbaubar und in einer bestimmten Lagerstätte verfügbar ist. Kann auf der Grundlage einer wirtschaftlichen Bewertung oder auf der Grundlage physikalischer oder chemischer Eigenschaften, die eine akzeptable Produktspezifikation definieren, definiert werden.

Lagerstätte -Natürliche Anhäufungen von Mineralien in der Erdkruste, in Form eines oder mehrerer Mineralkörper, die zum jetzigen Zeitpunkt oder in unmittelbarer Zukunft abgebaut werden können.

Diamantbohrung -Verfahren zur Gewinnung eines zylindrischen Gesteinskerns durch Bohren mit einer diamantbesetzten oder diamantimprägnierten Bohrkrone.

g/t -Gramm pro Tonne - eine Maßeinheit, die verwendet wird, um die Konzentration eines Elements innerhalb einer Masse eines anderen auszudrücken (dasselbe wie Teile pro Million).

Angezeigte Mineralressourcen-Der Teil einer Mineralressource, für den die Menge, der Gehalt (oder die Qualität), die Dichte, die Form und die physikalischen Eigenschaften mit ausreichender Sicherheit geschätzt werden, um die Anwendung von Modifizierungsfaktoren in ausreichendem Maße zu ermöglichen, um die Minenplanung und die Bewertung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Lagerstätte zu unterstützen.

Abgeleitete Mineralressourcen -Der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt (oder Qualität) auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Der geologische Nachweis reicht aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt (oder die Qualität) zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Er basiert auf Explorations-, Probenahme- und Testinformationen, die durch geeignete Techniken von Orten wie Aufschlüssen, Gräben, Gruben, Abbaustellen und Bohrlöchern gesammelt wurden.

JORC -Akronym für Joint Ore Reserves Committee (Gemeinsames Komitee für Erzreserven). Der Kodex wird vom Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und dem Australian Institute of Geoscientists (AIG) herausgegeben und ist für die Mitglieder dieser Organisationen verbindlich. Der Kodex wird vom Minerals Council of Australia und dem Financial Services Institute of Australasia als Beitrag zur guten Praxis befürwortet. Der Kodex wurde auch von der Australian Securities Exchange (ASX) und der New Zealand Stock Exchange (NZX) übernommen und in deren Börsenzulassungsregeln aufgenommen, deren Zweck es ist, die behördlich durchsetzbaren Standards oder einen Code of Practice für die öffentliche Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven festzulegen.

Gemessene Mineralressourcen -Der Teil einer Mineralressource, für den Menge, Gehalt (oder Qualität), Dichten, Form und physikalische Eigenschaften mit ausreichender Sicherheit geschätzt werden, um die Anwendung von Modifizierungsfaktoren zur Unterstützung der detaillierten Minenplanung und der abschließenden Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte zu ermöglichen. Mineralressourcen Eine Konzentration oder ein Vorkommen von festem Material von wirtschaftlichem Interesse in oder auf der Erdkruste in einer solchen Form, Qualität (oder Güte) und Menge, dass begründete Aussichten auf eine eventuelle wirtschaftliche Förderung bestehen. Der Ort, die Menge, der Grad (oder die Qualität), die Kontinuität und andere geologische Merkmale einer Mineralressource sind bekannt, werden geschätzt oder interpretiert aufgrund spezifischer geologischer Beweise und Kenntnisse, einschließlich Probenahmen. Mineralressourcen werden in der Reihenfolge des zunehmenden geologischen Vertrauens in die Kategorien "Inferred", "Indicated" und "Measured" unterteilt

JORC-Code, Ausgabe 2012 - Tabelle 1

Abschnitt 1: Stichprobentechniken und Daten

KriteriJORC-Code-Erklärung Kommentar

en

ProbennArt und Qualität der Die Probendatenbank besteht

ahme Probenahme (z. B. aus

-techni geschnittene Kanäle, Oberflächen-Diamantbohrunge

ken zufällige Späne oder n,

spezifische Untertage-Diamantbohrungen

spezialisierte und

Industriestandard-Messge Oberflächen-Reverse-

räte, die für die zu Circulation (RC)-Bohrungen.

untersuchenden

Mineralien geeignet

sind, wie z. B.

Gammasonden im Bohrloch

oder tragbare

RFA-Geräte usw.). Diese

Beispiele sollten nicht

als Einschränkung der

breiten Bedeutung der

Probenahme verstanden

werden.

Nehmen Sie Bezug auf Der Diamantkern wurde mit

Maßnahmen, die einer Diamantsäge in zwei

ergriffen wurden, um Hälften geschnitten, wobei

die Repräsentativität die Schnittlinie durch die

der Probe und die Mineralisierungswinkel

angemessene bestimmt wurde.

Kalibrierung aller

verwendeten Messgeräte RC-Proben wurden durch einen

oder -systeme

sicherzustellen. Riffelspalter geteilt.

Aspekte der Bestimmung Diamantbohrungen wurden

der Mineralisierung, nach der

die für den Standardprotokollierung

öffentlichen Bericht und -fotografie beprobt.

wesentlich Die Probenahme-Intervalle

sind. betrugen 0,5-1,5 m, wobei

1,0 m das häufigste

In Fällen, in denen Intervall war. Mittels

"Industriestandard"-Arbe RC-Bohrungen wurden

iten durchgeführt 1-m-Proben entnommen, von

wurden, wäre dies denen 3 kg pulverisiert

relativ einfach (z. B. wurden, um eine

"Reverse- 50-g-Charge für die

Circulation-Bohrungen Brandprobe und eine

wurden verwendet, um 20-g-Charge für die

1-m-Proben zu erhalten, Untersuchung auf unedle

von denen 3 kg Metalle zu

pulverisiert wurden, um erhalten.

eine 30-g-Charge für

die Feuerprobe zu

erzeugen"). In anderen

Fällen kann eine

genauere Erklärung

erforderlich sein, z.B.

wenn es sich um grobes

Gold handelt, das

Probleme bei der

Probenahme mit sich

bringt. Ungewöhnliche

Rohstoffe oder

Mineralisierungstypen

(z. B. submarine

Knollen) können die

Offenlegung

detaillierter

Informationen

rechtfertigen.

BohrtecBohrtyp (z. B. Die Bohrungen wurden mit

hniken Kernbohrung, einem Bohrhammer oder

Reverse- einem Diamantkern der

Circulation, Größe NQ2/BQ durchgeführt.

Hammerbohrung, Alle Löcher wurden nach

Rotationsbohrung, Abschluss der Bohrung mit

Schneckenbohrung, elektronischen oder

mechanischen

Bangka, Schallbohrung Vermessungskameras mit

usw.) und Details (z. einer oder mehreren

B. Kerndurchmesser, Aufnahmen

Dreifach- oder vermessen.

Standardrohr, Tiefe der

Diamantschwänze,

Bohrkrone oder anderer

Typ, ob der Kern

orientiert ist und wenn

ja, mit welcher Methode

usw.).

Rück-geMethode zur Aufzeichnung Die Kernrückgewinnung wird

winnung und Bewertung von Kern- für Diamantbohrkerne

von Bo und Spanprobenausbeuten gemessen, indem die Länge

hrprobe und bewerteten des Kerns für jeden

n Ergebnissen.

Kernlauf gemessen wird.

Dies wird in einer Tabelle

namens GEOTECH

aufgezeichnet. Für

RC-Bohrungen wird keine

Wiederfindung

aufgezeichnet, aber diese

machen nur 50 Bohrungen

innerhalb der

Mineralressource aus und

wurden hauptsächlich

verwendet, um

Informationen über die

Tiefe des Deckgebirges zu

liefern.

Maßnahmen zur Die Diamantkernbohrung wird

Maximierung der mit einer

Probenausbeute und zur funktionstüchtigen

Gewährleistung der Ausrüstung durchgeführt,

Repräsentativität der um sicherzustellen, dass

Proben. kein Kern verloren geht.

Kernverluste während der

Bohrung werden auf einem

Kernblock notiert, der in

die Kernwanne gelegt wird,

und dann mit dem Geologen

besprochen. Kernverluste

sind im Allgemeinen selten

und stehen in Zusammenhang

mit Verwerfungszonen

abseits der

Mineralisierung. Die

Gewinnung von RC-Proben

wurde durch den Einsatz

eines modernen Bohrgeräts

mit ausreichend Luft, um

das Loch trocken zu

halten,

maximiert.

Beziehung zwischen Diese Analyse wurde nicht

Probenwiederfindung und durchgeführt, da die

Grad/Probenverzerrung. Kernausbeute in den

mineralisierten Zonen im

Allgemeinen hoch war.

Loggen Ob die Kern- und Alle RC-Proben wurden

Spanproben geologisch geologisch protokolliert,

und geotechnisch so um die Verwitterung, den

detailliert

protokolliert wurden, Regolith, die Gesteinsart,

dass sie eine die Farbe, die Alteration,

angemessene die Mineralisierung, die

Mineralressourcenschätzu Struktur und die Textur

ng, Bergbaustudien und sowie alle anderen

metallurgische Studien bemerkenswerten Merkmale

unterstützen. aufzuzeichnen, die

vorhanden sind. Alle

Diamantbohrkerne wurden

auf ihre Struktur hin

protokolliert und nach

demselben System wie bei

den RC-Proben geologisch

aufgezeichnet.

Die

Aufzeichnungsinformationen

wurden im Microsoft (MS)

Excel-Format auf Papier

aufgezeichnet und dann in

die Bohrdatenbank des

Unternehmens übertragen,

sobald die Aufzeichnung

abgeschlossen war. Seit

2017 erfolgt die

Kernprotokollierung direkt

in MS Excel-Blättern auf

Laptops.

Ob die Protokollierung Die Protokollierung

qualitativer oder erfolgte qualitativ; die

quantitativer Natur Geologen erfassen jedoch

ist. auch visuelle quantitative

Mineralprozentbereiche für

Kern- (bzw. Küsten-, Kana die vorhandenen

l Sulfidminerale.

- usw.) Fotografie.

Diamantbohrkerne wurden mit

einer standardisierten

Fotoschablone nass auf

einen Kernträger

fotografiert.

Die Proben aus den

RC-Bohrungen wurden in

standardmäßigen 20 m

langen

Kunststoffspäneschalen archi

viert.

Die Gesamtlänge und der Alle Bohrungen und

Prozentsatz der Abschnitte wurden

erfassten relevanten protokolliert.

Kreuzungen.

TeilproWenn Kern, ob Kernproben wurden aus dem

ben geschnitten oder gesägt halben Kern entnommen, der

-nahmev und ob Viertel-, Halb- mit einer Diamantkernsäge

- oder geschnitten wurde. Der

erfahre Rest des Kerns wurde in

n und Ganzkern entnommen. Kernschalen aufbewahrt,

Proben die mit einer Lochnummer

-vorber und einer Metermarkierung

eitung versehen waren. Seit 2016

werden bei unterirdischen

Bohrungen mit kleinem

Durchmesser (BQ) ganze

Kernproben entnommen, um

die Notwendigkeit des

Kernschneidens zu

beseitigen und das

Probengewicht zu

erhöhen.

Wenn es sich nicht um RC-Proben wurden mit einem

einen Kern handelt, ob Kegel auf ein nominales

Riffel-, Rohrproben, Probengewicht von 2,5 kg

Drehspaltproben usw. bis 3 kg aufgespalten. Die

entnommen wurden und ob Bohrmethode wurde

die Proben nass oder entwickelt, um die

trocken entnommen Probengewinnung und die

wurden. Lieferung einer

sauberen, repräsentativen

Probe in den Kaliko-Beutel

zu maximieren.

Soweit möglich wurden alle

RC-Proben trocken gebohrt,

um die Gewinnung zu

maximieren. Der Einsatz

eines Boosters und eines

Hilfskompressors

ermöglicht eine trockene

Probe für Tiefen unterhalb

des Grundwasserspiegels.

Der Zustand der Probe wurde

zum Zeitpunkt der

Probenahme erfasst (nass,

trocken oder feucht) und

in der Datenbank

gespeichert.

Die Proben wurden in einem

vorher nummerierten

Kattunbeutel mit einer

eindeutigen Proben-ID

gesammelt. Die Proben

wurden im Labor auf 75 µm

zerkleinert und (falls

erforderlich) auf ein

maximales Probengewicht

von 3 kg riffelgespalten.

Die Goldanalyse wurde

durch eine 50-g-Brandprobe

mit einem Abschluss

mittels induktiv

gekoppelter

Plasma-optischer

Emissionsspektrometrie (ICP-

OES) oder

Atomabsorptionsspektroskopi

e (AAS)

bestimmt.

Für alle Probentypen Die

gilt, dass die Art, Probenvorbereitungsverfahre

Qualität und n der Untersuchungslabors

Angemessenheit der folgen den besten

Probenvorbereitungstechn Praktiken der Branche, mit

ik Techniken und Praktiken,

die für diese Art der

Mineralisierung geeignet

sind. Zellstoffduplikate

wurden bei der

Zerkleinerung entnommen

und selektive

Wiederholungen nach dem

Ermessen der Labors

durchgeführt.

QualitätskontrollverfahreAuf Diamantbohrkernen

n für alle werden Schnittlinien

Teilprobenahmen, um die markiert, um

Repräsentativität der sicherzustellen, dass der

Proben zu Kern beim Schneiden

maximieren. möglichst wenig verzerrt

wird.

Die RC-Bohrungen wurden vor

mehreren Jahren

durchgeführt, und es gibt

keine Dokumentation über

die QAQC der

Teilprobenahme. Die

RC-Proben sind für diese

Mineralressourcenschätzung

(MRE) nicht

wesentlich.

Maßnahmen, die ergriffen Hua Ao setzt ungefähr drei

wurden, um Standards und drei

sicherzustellen, dass Leerproben für jeweils 100

die Probenahme Proben ein. Feldduplikate

repräsentativ für das wurden vom Kegelsplitter

gesammelte auf dem Bohrgerät für

In-situ-Material RC-Proben mit einer

Häufigkeit von einem

ist, einschließlich z. Duplikat pro 20 Proben

B. der Ergebnisse für entnommen, mit Ausnahme

Feldduplikate/zweite der 100sten Probe, da

Hälfte der diese ein Standard war.

Probenahme. Diamantkernduplikate

wurden während dieses

Bohrprogramms nicht

entnommen.

Regelmäßige Überprüfungen

der Probenahme wurden vom

leitenden Geologen und den

leitenden Feldmitarbeitern

durchgeführt, um

sicherzustellen, dass alle

Verfahren befolgt und die

beste Industriepraxis

angewandt

wurde.

ob die Probengröße der Die Probengrößen waren

Korngröße des zu angemessen für die Art,

beprobenden Materials den Stil und die

angemessen Konsistenz der

ist. Mineralisierung, die in

dieser Explorationsphase

angetroffen

wurde.

QualitäDie Art, Qualität und Die Untersuchungsmethode

t der Angemessenheit der und die Laborverfahren

Assay- verwendeten Prüf- und waren für diese Art der

Daten Laborverfahren und ob Mineralisierung geeignet.

und die Technik als Die Technik der Feuerprobe

Labort partiell oder wurde entwickelt, um das

ests vollständig angesehen gesamte Gold in der Probe

wird. zu messen.

Bei geophysikalischen Es wurden keine

Geräten, Spektrometern, geophysikalischen

RFA-Handgeräten usw. Werkzeuge, Spektrometer

die verwendet. Es wurden

tragbare

Parameter, die bei der

Bestimmung der Analyse Röntgenfluoreszenzgeräte

verwendet wurden, (XRF) verwendet; die Werte

einschließlich wurden jedoch nur zur

Gerätemarke und Unterstützung der

-modell, Ablesezeiten, geologischen Modellierung

angewandte der Lithologie verwendet.

Kalibrierungsfaktoren

und deren Ableitung Die Werte wurden nicht für d

usw. ie

Gehaltsschätzung verwendet.

Art der angewandten Der oben beschriebene

Qualitätskontrollverfahr QAQC-Prozess war

en und ob akzeptable ausreichend, um akzeptable

Niveaus von Richtigkeit Werte für die Richtigkeit

(d. h. Fehlen von und Präzision zu

Verzerrungen) und ermitteln. Alle Ergebnisse

Präzision festgelegt von Assay-Standards und

wurden. Duplikaten wurden

überprüft, um

sicherzustellen, dass sie

innerhalb akzeptabler

Toleranzen

liegen.

VerifizDie Überprüfung Die Primärdaten werden in

ierung signifikanter digitalem Format an den

der Überschneidungen Datenbankadministrator

Probe entweder durch (DBA) des Unternehmens

nnahme unabhängiges oder gesendet, so oft dies

und alternatives möglich war. Der DBA

Unters Firmenpersonal. importiert die Daten in

uchung eine

GeoBank (MS SQL)-Datenbank,

wobei die

Untersuchungsergebnisse

nach Erhalt vom Labor in

die Datenbank eingefügt

werden. Nach dem Laden

wurden die Daten zur

Überprüfung durch den

verantwortlichen Geologen

extrahiert.

Die Verwendung von ZwilliZwillingslöcher wurden bei C

ngsbohrungen aijiaying

. nicht gebohrt, da das MRE

überwiegend auf

Diamantbohrungen mit

nachgewiesener guter

Ausbeute durch die

Erzzonen basiert. Mehrere

Jahre der Produktion geben

Vertrauen in die Geometrie

und Persistenz der

Mineralisierung.

Dokumentation der Alle Primärdaten werden auf

Primärdaten, Papierprotokollen erfasst,

Dateneingabeverfahren, die abgelegt und

Datenüberprüfung, gespeichert werden. Für

Datenspeicherungsprotoko die Datenerfassung und

lle (physisch und -eingabe werden Verfahren

elektronisch). dokumentiert. Die Daten

aus den Papierprotokollen

werden in MS Excel-Dateien

übertragen und dann in die

GeoBank-Bohrlochdatenbank

importiert. Eine

Sicherungskopie der

Datenbank wird im Büro von

CSA Global in Perth

aufbewahrt. Seit 2017

erfolgt die

Protokollierung direkt in

MS Excel-Tabellen auf

einem Laptop. Diese

Dateien werden auf einen

Server übertragen. Der

Server verfügt über ein

Backup-System.

Diskutieren Sie jede Es wurden keine Anpassungen

Anpassung der an aktuellen oder

Assay-Daten. historischen Daten

vorgenommen. Wenn Daten

nicht mit einem

angemessenen Grad an

Sicherheit validiert

werden konnten, wurden sie

nicht für

Ressourcenschätzungen

verwendet.

Lage Genauigkeit und Qualität Die RC-Bohrkränze an der

der der Vermessungen, die Oberfläche wurden nach der

zur Lokalisierung von Fertigstellung mit einem

Datenpu Bohrlöchern Differential-GPS-Gerät

nkte ( (Global

Collar- und Downhole-Verm

essungen), Gräben, Positioning System)

Grubenbauen und anderen vermessen. Die Vermessung

Orten verwendet werden, von RC-Bohrlöchern wurde

die bei der mit einer mechanischen

Mineralressourcenschätzu Single-Shot-Vermessungskame

ng zum Einsatz ra durchgeführt.

kommen. Untertägige Bohrungen

wurden von

Vermessungsingenieuren

unter Verwendung

eines Theodoliten mit

Totalstation vermessen.

Die Vermessungen im

Bohrloch wurden mit

elektronischen

Vermessungsinstrumenten

mit einer oder mehreren

Aufnahmen oder mit einer

Single-Shot-Vermessungskame

ra durchgeführt.

Bohrlochvermessungen

werden relativ zum

magnetischen Norden

aufgezeichnet. Je nach

Jahr der Vermessung werden

Korrekturen für die

magnetische Deklination

vorgenommen, um Azimute in

Bezug auf das

Hua-

Ao-Minengittersystem zu

erhalten.

Spezifikation des verwendAlle Koordinaten und

eten Peilungen verwenden das

Rastersystems. Grubenrastersystem von Hua

Ao.

Qualität und Die Qualität der

Angemessenheit der topographischen Kontrolle

topografischen wird als ausreichend

Kontrolle. angesehen. Die Mine ist in

Betrieb und hat eine

Vermessungsabteilung vor

Ort. Ihre Arbeit ist von

guter Qualität,

unterstützt durch

Erschließungsdurchbrüche,

die erwartungsgemäß

auftreten; sie sind in der

Lage, zwei in der

Erschließung befindliche

Antriebe miteinander zu

verbinden und so

weiter.

DatenabDatenabstände für die Die Datenabstände sind

stände Berichterstattung von unregelmäßig, mit einer

und -v Explorationsergebnissen. Häufung im Hauptteil der

erteilu Mine, aber die

ng durchschnittlichen

Abstände betragen etwa 40

m x 40

m.

Ob die Datenabstände und Die zuständigen Personen

-verteilung ausreichen, sind der Ansicht, dass die

um den Grad der mineralisierten Bereiche

geologischen und eine ausreichende

gehaltlichen geologische und

Kontinuität zu gehaltliche Kontinuität

bestimmen, der für aufweisen, um die für die

das/die angewandte(n) Mineralressource

Verfahren und angewandte Klassifizierung

Klassifizierungen zur angesichts des aktuellen

Schätzung der Bohrmusters zu

Mineralressourcen und unterstützen.

Erzreserven angemessen

ist. Die Verfahren zur Schätzung

der Mineralressourcen

werden angesichts der

Menge der verfügbaren

Daten und der Art der

betrachteten

Mineralisierung ebenfalls

als angemessen

angesehen.

Beispiel Compositing Musterkomposite wurden nicht

verwendet.

OrientiOb die Ausrichtung der Die Bohrungen wurden auf

erung Probenahme eine der Grundlage bekannter

der unverzerrte Probenahme geologischer Modelle,

Daten möglicher Strukturen Feldkartierungen,

in erreicht und inwieweit verifizierter historischer

Bezug dies unter Daten und

auf Berücksichtigung des Querschnittsinterpretatione

die Lagerstättentyps n geplant.

geolog bekannt

ische ist.

Strukt Die Bohrlöcher sind im

ur rechten Winkel zum

Streichen der Lagerstätte

ausgerichtet, wobei die

Neigung für die

Bohrmöglichkeiten und die

Neigung des Erzkörpers

optimiert wurde.

Wenn davon ausgegangen Dies wird aufgrund des

wird, dass die Stils der Mineralisierung

Beziehung zwischen der und der Verwendung von

Bohrausrichtung und der unterirdischen

Ausrichtung der Bohrfächern, mit denen die

wichtigsten Mineralisierung in

mineralisierten verschiedenen Winkeln

Strukturen zu einer durchschnitten wird, nicht

Verzerrung der als wesentlicher Faktor

Probenahme geführt hat, angesehen.

sollte dies bewertet

und berichtet werden,

wenn es wesentlich

ist.

BeispieDie Maßnahmen, die zur Alle Proben wurden mit den

l Gewährleistung der eingereichten Proben

Sicher Probensicherheit abgeglichen und etwaige

heit getroffen Auslassungen oder

wurden. Abweichungen an die

protokollierenden Geologen

zurückgemeldet.

Alle Proben wurden in einem

verschnürten, nummerierten

Kattunbeutel verpackt und

in grünen Plastikbeuteln

gruppiert. Die Beutel

wurden in Käfige mit einem

Probenabgabeblatt gelegt

und vom HHA-Personal

direkt vom Standort zu den

SGS- und

Intertek-Laboren in Peking

und Tianjin

geliefert.

Audits Die Ergebnisse von Ein Audit der geologischen

oder Audits oder Systeme des Untertagebaus,

Prüfun Überprüfungen von einschließlich der

gen Stichprobenverfahren Probenahme, wurde 2018 von

und Aaron

Daten.

Meakin von CSA Global

durchgeführt. Dies

beinhaltete Arbeiten zu

idealen Probenabständen.

Im Allgemeinen

unterstützte dieses Audit

die aktuelle

Praxis.

Abschnitt 2: Berichterstattung über Explorationsergebnisse

KriteriJORC-Code-Erklärung Kommentar

en

MineralTyp, Alle Explorationen wurden

ien Referenzname/-nummer, auf Pachtgebieten

-besitz Standort und durchgeführt, die sich zu

und Eigentumsverhältnisse, 100 % im Besitz von HHA

Landbe einschließlich

sitz Vereinbarungen oder Ao oder damit verbundenen

-status wesentlicher Aspekte Unternehmen befinden. Die

mit Dritten, wie z. B. Pachtverträge sind die Hua

Joint Ventures,

Partnerschaften, Ao Mining Licence, die Hua A

vorrangige o

Lizenzrechte, Exploration Licence und

Interessen der die

Ureinwohner,

historische Stätten, Sino-Anglo Exploration

Wildnis oder Licence.

Nationalparks und

Umweltbedingungen. Die Bergbaulizenz für die

Zone II wurde erteilt,

siehe

Unternehmensmitteilung

"Ausgabe einer neuen

Bergbaulizenz" vom 4.

Januar 2021.

Die Sicherheit des Alle Mietshäuser sind in

Besitzes zum Zeitpunkt gutem Zustand.

der Berichterstattung

zusammen mit allen

bekannten Hindernissen

für die Erlangung einer

Lizenz für den Betrieb

in dem

Gebiet.

Von Anerkennung und Alle Explorationen wurden

andere Würdigung der von Hua

n Exploration durch

Partei andere Ao oder der Dritten

en Parteien. Geologischen Brigade von

durchg Hebei durchgeführt, die

eführte nun Teil des Hua

Explor

ation Ao Joint Ventures sind.

GeologiLagerstättentyp, Es wird angenommen, dass

e geologische Umgebung die Mineralisierung bei

und Stil der

Mineralisierung. Caijiaying mit einem

jurassischen

Eruptionsereignis

zusammenhängt, das das 2,3

Milliarden Jahre alte

metamorphe Grundgestein

beeinflusste. Basismetall-

und Goldmineralisierungen,

die mit jurassischen

Intrusionen in Verbindung

stehen, haben günstige

Horizonte in den

metamorphen Gesteinen

ersetzt, vor allem

Kalksilikate und Marmor.

Porphyrische Sills und

Dykes, die entlang von

Verwerfungen eindringen,

haben dann die Sequenz

durchschnitten.

Eine Zusammenfassung Es werden keine

aller Informationen, Explorationsergebnisse

die für das Verständnis gemeldet.

der

Explorationsergebnisse

wesentlich sind,

einschließlich einer

tabellarischen

Darstellung der

folgenden Informationen

für alle wesentlichen

Bohrlöcher:

· Ost- und Nordrichtung d

es

Bohrlochkragens

· Elevation oder RL (Redu

ced

Level - Höhe über dem

Meeresspiegel in

Metern) des

Bohrlochkragens

· Neigung und Azimut der

Bohrung

· Bohrlochlänge und Abfan

gtiefe

· Lochlänge.

Wenn der Ausschluss Es werden keine

dieser Informationen Explorationsergebnisse

auf der Grundlage gemeldet.

gerechtfertigt ist,

dass die Informationen

nicht wesentlich sind

und

dieser Ausschluss das

Verständnis des

Berichts nicht

beeinträchtigt, sollte

die zuständige Person

klar erklären, warum

dies der Fall

ist.

MethodeBei der Meldung von Es werden keine

n Explorationsergebnissen Explorationsergebnisse

zur Da sind gewichtende gemeldet.

ten Mittelungsverfahren,

-aggreg maximale und/oder

ation minimale

Gehaltsabschneidungen

(z.B. Abschneiden hoher

Gehalte) und

Cut-off-Gehalte in der

Regel Material und

sollten angegeben

werden.

Wenn aggregierte Es werden keine

Abschnitte kurze Explorationsergebnisse

Abschnitte mit gemeldet.

hochgradigen

Ergebnissen und längere

Abschnitte mit

niedriggradigen Ergebniss

en enthalten, sollte das

für eine solche

Aggregation verwendete

Verfahren angegeben und

einige typische

Beispiele für solche

Aggregationen im Detail

dargestellt

werden.

Die Annahmen, die für Es werden keine

die Angabe von Explorationsergebnisse

Metalläquivalentwerten gemeldet.

verwendet werden,

sollten klar angegeben

werden.

BeziehuDiese Beziehungen sind Es werden keine

ng besonders wichtig bei Explorationsergebnisse

zwisch der Berichterstattung gemeldet.

en über

Minera Explorationsergebnisse.

lisieru

ngsbrei

ten

und

Abschn

itts

-längen

Wenn die Geometrie der Die Löcher wurden so weit

Mineralisierung in wie möglich orthogonal zur

Bezug auf den Mineralisierung gebohrt;

Bohrlochwinkel bekannt das genaue Verhältnis

ist, sollte ihre Art zwischen Abschnittsbreite

angegeben und wahrer Breite kann

werden. jedoch nicht in allen

Fällen genau abgeschätzt

werden.

Wenn sie nicht bekannt Es werden keine

ist und nur die Explorationsergebnisse

Bohrlochlängen gemeldet.

berichtet werden,

sollte ein deutlicher

Hinweis darauf erfolgen

(z. B. "Bohrlochlänge,

wahre Breite nicht

bekannt").

DiagramFür jede bedeutende Es werden keine

me Entdeckung, über die Explorationsergebnisse

berichtet wird, sollten gemeldet.

geeignete Karten und

Schnitte (mit

Maßstäben) sowie

Tabellen der Abschnitte

beigefügt werden. Diese

sollten unter anderem

eine Draufsicht der

Bohrlochkragenpositionen

und geeignete

Schnittansichten

enthalten.

AusgewoWenn eine umfassende Es werden keine

gene Berichterstattung über Explorationsergebnisse

Berich alle gemeldet.

ter Explorationsergebnisse

-stattu nicht möglich ist,

ng sollte eine

repräsentative

Berichterstattung

sowohl über niedrige

als auch über hohe

Gehalte und/oder

Mächtigkeiten erfolgen,

um eine irreführende

Berichterstattung über

Explorationsergebnisse

zu

vermeiden.

Andere Andere Bei der Erstellung dieser

wesentl Explorationsdaten, MRE wurden keine

iche sofern aussagekräftig wesentlichen

Explor und wesentlich, sollten Explorationsdaten

ations berichtet werden, verwendet, die nicht

-daten einschließlich (aber bereits in dieser Tabelle

nicht beschränkt auf): aufgeführt

geologische sind.

Beobachtungen;

geophysikalische

Untersuchungsergebnisse;

geochemische

Untersuchungsergebnisse;

Schüttgutproben - Größe

und Behandlungsmethode;

metallurgische

Testergebnisse;

Schüttdichte,

Grundwasser,

geotechnische und

Gesteinseigenschaften;

potenziell schädliche

oder kontaminierende

Substanzen.

WeitereArt und Umfang der Weitere Arbeiten werden

geplanten weiteren sich auf die

Arbeite Arbeiten (z. B. Tests Infill-Mineralisierung

n für laterale konzentrieren, um eine

Erweiterungen oder höhere

Tiefenerweiterungen Mineralressourcenklassifizi

oder groß angelegte erung zu erreichen, sowie

auf die Erprobung von

Step-out-Bohrungen). Neigungs- und

Streichverlängerungen.

Diagramme, die die Es werden keine

Bereiche möglicher Explorationsergebnisse

Erweiterungen deutlich gemeldet.

hervorheben,

einschließlich der

wichtigsten

geologischen

Interpretationen und

zukünftiger

Bohrbereiche, sofern

diese Informationen

nicht kommerziell

sensibel

sind.

Abschnitt 3: Schätzung und Meldung von Mineralressourcen

KriteriJORC-Code-Erklärung Kommentar

en

DatenbaMaßnahmen, die ergriffen Die Logging-Informationen

nk-Inte wurden, um wurden ursprünglich auf

grität sicherzustellen, dass Papier aufgezeichnet, dann

die Daten zwischen in das Excel-Format

ihrer ursprünglichen eingegeben und nach

Erfassung und ihrer Abschluss des Logs an den

Verwendung zum Zweck DBA des Unternehmens

der gesendet. Seit 2017

Mineralressourcenschätzu erfolgt die

ng nicht durch z. B. Protokollierung auf

Transkriptions- oder Laptops direkt in MS

Eingabefehler Excel-Tabellen.

verfälscht

wurden. Halsbandumfragen wurden

elektronisch von den

Vermessungsingenieuren

empfangen.

Die Bohrlochvermessungen

(nur unterirdische

Bohrungen) wurden

elektronisch von der

Bohrfirma empfangen. Die

Vermessungen der

Oberflächenbohrungen

wurden zunächst auf Papier

und dann im MS

Excel-Format eingegeben,

bevor sie in die Datenbank

geladen

wurden.

Die Ergebnisse der

Laboranalysen wurden

elektronisch empfangen und

direkt in die Datenbank

geladen.

Verwendete Verfahren zur Der DBA des Unternehmens

Datenvalidierung importiert alle

. empfangenen elektronischen

Daten in eine

GeoBank-Datenbank mit

Unterstützung der

Datenbankkonfiguration

durch die Berater von CSA

Global.

Die Geobank-Datenbank ist

eine MS

SQL Server-Datenbank, die

relational und

normalisiert ist.

Als Ergebnis der Normalisier

ung

existieren die folgenden Da

tenintegritätskategorien

:

· Entity-Integrität: Keine

doppelten Zeilen in einer

Tabelle, eliminiert

Redundanz und

Fehleranfälligkeit.

· Domänenintegrität:

Erzwingt gültige Einträge

für eine bestimmte Spalte,

indem der Typ, das Format

oder ein Wertebereich

eingeschränkt

wird.

· Referentielle Integrität:

Es können keine Zeilen

gelöscht werden, die von

anderen Datensätzen

verwendet

werden.

· Benutzerdefinierte

Integrität: Vom

Unternehmen eingerichtete

Protokollierungsregeln und

Validierungscodes.

Die aus der Datenbank

extrahierten Daten wurden

in der Micromine-Software

visuell validiert. Bei der

Verwendung der Daten

werden alle Fehler in

Bezug auf falsche

Positionen, fehlende

Halsbandinformationen,

Protokollierungs-,

Probenahme- und

Bohrlochvermessungsdaten

sowie überlappende

Intervalle

hervorgehoben.

BesucheKommentieren Sie alle Aaron Meakin, ein aktueller

von der zuständigen Berater von CSA Global,

vor Ort Person durchgeführten verbrachte im Jahr 2018

Besichtigungen vor Ort etwa zwei Wochen vor Ort.

und die Ergebnisse In dieser Zeit wurden

dieser Gespräche über die

Besichtigungen. geologischen Kontrollen

der Mineralisierung

geführt und die Protokolle

der Datenerfassung

überprüft.

Wenn keine Nicht anwendbar.

Besichtigungen vor Ort

durchgeführt wurden,

geben Sie an, warum

dies der Fall

ist.

GeologiDas Vertrauen in die Es besteht ein angemessenes

sche geologische Maß an Vertrauen in die

Interp Interpretation des geologische Interpretation

retatio Mineralvorkommens (oder der Mineralisierung, die

n umgekehrt, die über zahlreiche Bohrlöcher

Unsicherheit). und Bohrabschnitte sowohl

für Untertage- als auch

für Oberflächenbohrungen

nachvollziehbar ist.

Art der verwendeten Die Oberflächenkartierung

Daten und der des mineralisierten

getroffenen Aufschlusses, der

Annahmen. Untertagebau, die

Aufzeichnung der

Bohrlochabschnitte, die

Untersuchungsergebnisse

und die detaillierte

geologische Aufzeichnung

bildeten die Grundlage für

die geologische

Interpretation.

Die Auswirkung, falls Die geologische Kontinuität

vorhanden, von zwischen den Bohrlöchern

alternativen ist impliziert und stimmt

Interpretationen auf gut mit dem erwarteten

die geologischen Modell

Mineralressourcenschätzu überein, das auf der

ng. Interpretation der

regionalen und lokalen

Geologie und ihrer

Verbindung mit der

Mineralisierung basiert.

Die Daten bieten nicht

ohne weiteres alternative

Interpretationen. An

einigen Stellen können die

genauen Grenzen und die

Geometrie aufgrund der

Einschränkungen der

aktuellen Bohrabdeckung

und der strukturellen

Komplexität nicht absolut

definiert werden. Es sind

weitere Arbeiten

erforderlich, um die

Geometrie und die Grenzen

der mineralisierten Zonen

besser zu definieren, aber

es werden keine

signifikanten Änderungen

des interpretierten

mineralisierten Volumens

nach unten

erwartet.

Die Verwendung der Der Gehalt und die

Geologie zur Steuerung lithologische

und Kontrolle der Interpretation bilden die

Mineralressourcenschätzu Grundlage für die

ng. Modellierung.

Lithologische Hüllkurven,

die die aussichtsreiche

Mineralisierung

definieren, innerhalb

derer die Gehaltsschätzung

abgeschlossen

wurde.

Die Faktoren, die die Die Mineralisierung

Kontinuität sowohl der befindet sich innerhalb

Sorte als auch der des proterozoischen

Geologie Grundgesteins. Chang

beeinflussen.

et al. (2009) beschrieben

die Mineralisierung, die

von Zink dominiert wird,

im Detail und

kategorisierten drei

verschiedene Stile:

Brekzien, Skarns und

gebänderte

Mineralisierung.

Brekziöse Zonen bestehen

aus kantigen

Gesteinsbrocken aus

Serizit, Chlorit, Siderit

und mit Pyrit verändertem

Grundgestein und stellen

den häufigsten

Mineralisierungsstil dar.

Skarns sind typischerweise

massiv, mit retrograder

Alteration verbunden und

durch

Ersatz-Skarn-

Mineralogien wie Quarz,

Siderit, Calcit, andere

Karbonate, Chlorit und

manchmal Sphalerit

gekennzeichnet.

Gebändertes Erz ist nur in

geringen Mengen vorhanden

und wird als Ergebnis

eines ungehinderten

Mineralwachstums innerhalb

von zuvor ausgelaugten und

gelösten

Karbonatzonen betrachtet.

AbmessuDie Ausdehnung und Zone II

ngen Variabilität der Die Mineralressource hat

Mineralressource, eine

ausgedrückt als Länge

(entlang des Streichens Streichenlänge von 1.300 m,

oder anderweitig), eine Breite von 800 m und

Planbreite und Tiefe erstreckt sich von 10 m

unter der Oberfläche unter der Oberfläche bis

bis zur oberen und 700 m unter der

unteren Grenze der Oberfläche.

Mineralressource.

Zone III

Die Mineralressource hat

eine

Streichenlänge von 1.200 m,

eine Breite von 650 m und

erstreckt sich von 30 m

unter der Oberfläche bis

700 m unter der

Oberfläche.

Zone V

Die Mineralressource hat

eine

Streichenlänge von 630 m,

eine Breite von 800 m und

erstreckt sich bis 700 m

unter der

Oberfläche.

Zone VIII

Die Mineralressource hat

eine

Streichenlänge von 530 m,

eine Breite von 450 m und

erstreckt sich von 220 m

unter der Oberfläche bis

780 m unter der

Oberfläche.

AbschätArt und Angemessenheit Die Neigungsschätzung wurde

zungs der angewandten mit der geostatistischen

- und M Schätzmethode(n) und Methode des gewöhnlichen

odellie der wichtigsten

rungs Annahmen, Krigings durchgeführt. Die

-techni einschließlich der Methoden verwenden

ken Behandlung von Schätzungsparameter, die

Extremwerten, Domänen, durch die

Interpolationsparametern

und des maximalen Variographie definiert

Abstands der sind. Der 1 m

Extrapolation von zusammengesetzte

Datenpunkten. Wenn ein Top-Cut-Datensatz wurde

computergestütztes für die

Schätzverfahren gewählt Gehaltsinterpolation

wurde, fügen Sie eine verwendet. Die Schätzung

Beschreibung der der Ressource wurde mit

verwendeten Micromine durchgeführt.

Computersoftware und Die

Parameter Mineralisierungsbereiche,

bei. die Ressourcenkategorie

und die Porphyr-Gänge

wurden in das Blockmodell

kodiert. Die Dichtedaten

wurden ebenfalls in die

Micromine-Software

importiert und wurden

ebenfalls mit einer

Regressionsformel in Bezug

auf den Zinkgehalt

angewendet.

Die Verfügbarkeit von CSA Global hat im Jahr 2013

Kontrollschätzungen, eine MRE für Griffin

früheren Schätzungen Mining durchgeführt. Es

und/oder gibt einen guten Vergleich

Minenproduktionsaufzeich zwischen der Schätzung von

nungen und ob die 2013 und der Schätzung von

Mineralressourcenschätzu 2018, da erwartungsgemäß

ng diese Daten dieselbe Methodik

angemessen angewandt wurde, wobei

berücksichtigt. neue Bohrlöcher

hinzugefügt wurden.

Die Annahmen, die Die Verarbeitungsanlage

bezüglich der produziert derzeit ein

Rückgewinnung von Zink- und ein

Nebenprodukten Bleikonzentrat. Für Gold

getroffen und Silber im

wurden. Bleikonzentrat werden

Gutschriften gezahlt. Das

MRE beinhaltet Gold,

Silber und

Blei.

Abschätzung von Es wurden keine potenziell

schädlichen Elementen schädlichen Elemente

oder anderen berücksichtigt. Die

Nicht-Gehaltsvariablen Verarbeitungsanlage ist

von wirtschaftlicher derzeit

Bedeutung (z. B.

Schwefel in Betrieb, und es werden

keine schädlichen Elemente

für die gemeldet, die Anlass zur

Charakterisierung von Sorge

saurem geben.

Grubenwasser).

Im Falle der Es wurde ein 3D-Blockmodell

Blockmodell-Interpolatio erstellt, um eine

n die Blockgröße im Gehaltsabschätzung zu

Verhältnis zum ermöglichen. Die gewählte

mittleren Abtastabstand Blockgröße basierte auf

und der verwendeten der Geometrie der

Suche. Domain-Interpretation und

der

Datenkonfiguration.

Zone II

Es wurde ein Blockmodell

mit 5,0

mE x 10,0 mN x 5,0 mRL Elter

nblöcken erstellt.

Unterzellen wurden bis zu

1

mE x 2 mN x 1 mRL erzeugt

Zone III

Es wurde ein Blockmodell

mit 5,0

mE x 5,0 mN x 5,0 mRL Eltern

blöcken erstellt.

Unterzellen wurden bis zu

1

mE x 1 mN x 1 mRL erzeugt

Zone V

Es wurde ein Blockmodell

mit 5,0

mE x 5,0 mN x 5,0 mRL Eltern

blöcken erstellt.

Unterzellen wurden bis zu

1

mE x 1 mN x 1 mRL erzeugt

Zone VIII

Es wurde ein Blockmodell

mit 5,0 m(E) x 25,0 m(N) x

25,0 m(RL) Elternblöcken

erstellt. Unterzellen

wurden bis zu 1 m(E) x 5

m(N) x 5 m(RL)

erzeugt

Alle Annahmen hinter der Bei dieser Schätzung wurden

Modellierung von keine selektiven

selektiven Abbaueinheiten

Abbaueinheiten. angenommen.

Alle Annahmen über die Es wurden keine starken

Korrelation zwischen Korrelationen zwischen den

den Notenvariablen

Variablen. gefunden.

Beschreibung, wie die Die unteren Cut-off-Gehalte

geologische von 1,0 % Zn für die

Interpretation Zn-Domänen und 0,5 g/t Au

verwendet wurde, um die für die Au-Domänen

Ressourcenschätzungen definierten die

zu mineralisierten Hüllen.

kontrollieren. Harte Grenzen zwischen den

Gehaltsumhüllungen wurden

verwendet, um

Probenpopulationen für die

Gehaltsschätzung

auszuwählen.

Diskussion der Grundlage Top Cuts wurden verwendet,

für die Verwendung oder um die hochgradigen

Nichtverwendung von Ausreißer der Domänen zu

Neigungsschneiden oder behandeln. Die Top-Cuts

Kappen. basierten auf der

Überprüfung des

Domänen-Histogramms und

der logarithmischen

Wahrscheinlichkeitsdarstell

ung.

Der Prozess der Die Validierung des

Validierung, das Blockmodells bestand aus

verwendete dem Vergleich des

Prüfverfahren, der Blockmodellvolumens mit

Vergleich von dem Drahtmodellvolumen.

Modelldaten mit Die Gehaltsschätzungen

Bohrlochdaten und die wurden durch einen

Verwendung von statistischen Vergleich

mit den Bohrdaten und

Abgleichsdaten, falls einen visuellen Vergleich

vorhanden. der Gehaltstrends im

Modell mit den Trends der

Bohrdaten validiert.

Zusätzlich wurden

Schwadendiagramme erstellt,

um die Gehalte des

Blockmodells im Vergleich

zu den Gehalten der

Bohrlöcher entlang der

Ost- und Nordrichtung

sowie der Höhenschichten

zu

überprüfen.

Luft-feOb die Tonnagen auf Die Tonnagen werden auf

uchtigk trockener Basis oder trockener Basis

eit mit natürlicher geschätzt.

Feuchtigkeit geschätzt

werden, und die Methode

zur Bestimmung des

Feuchtigkeitsgehalts.

AbschneDie Grundlage der Die Mineralressource wurde

ide angenommenen oberhalb eines

-parame Cut-Off-Güteklasse(n) Cutoff-Gehalts von 1 % Zn

ter oder der angewandten und eines Cutoff-Gehalts

Qualitätsparameter. von 0,5 g/t Au für den

Goldbereich gemeldet.

BergbauAnnahmen bezüglich Caijiaying wird mit

- möglicher unterirdischen Methoden

faktore Abbaumethoden, abgebaut.

n minimaler Abbaumaße und

oder A interner (oder, falls

nnahmen zutreffend, externer)

Abbauverdünnung. Es ist

immer notwendig, als

Teil des Prozesses der

Bestimmung vernünftiger

Aussichten für eine

eventuelle

wirtschaftliche

Gewinnung potenzielle

Abbaumethoden in

Betracht zu ziehen,

aber die Annahmen, die

bezüglich der

Abbaumethoden und

Parameter bei der

Schätzung der

Mineralressourcen

getroffen werden, sind

nicht immer streng. Wo

dies der Fall ist,

sollte dies mit einer

Erklärung der Grundlage

der getroffenen

Abbauannahmen berichtet

werden.

MetalluDie Grundlage für Caijiaying wird im

rgische Annahmen oder Untertagebau abgebaut und

Faktor Vorhersagen in einer konventionellen

en hinsichtlich der Flotationsaufbereitungsanla

oder A metallurgischen ge verarbeitet. Derzeit

nnahmen Verwertbarkeit. Es ist werden hier Zink- und

immer notwendig, als Bleikonzentrate

Teil des Prozesses der produziert, die an

Bestimmung vernünftiger Schmelzwerke verkauft

Aussichten für eine werden.

eventuelle

wirtschaftliche Dies zeigt, dass das Erz auf

Gewinnung potenzielle bereitet

metallurgische Methoden werden kann.

in Betracht zu ziehen,

aber die Annahmen

bezüglich

metallurgischer

Behandlungsprozesse und

Parameter, die bei der

Meldung von

Mineralressourcen

gemacht werden, sind

nicht immer streng. Wo

dies der Fall ist,

sollte dies mit einer

Erklärung der Grundlage

der getroffenen

metallurgischen

Annahmen berichtet

werden.

UmgebunAnnahmen bezüglich Die Zone III der Mine ist

gs möglicher in Produktion und verfügt

-faktor Entsorgungsoptionen für über alle

en Abfall und Umweltgenehmigungen. Die

oder A Prozessrückstände. Es Bergbaulizenz der Zone III

nnahmen ist immer notwendig, reicht bis zu 1000

als Teil des Prozesses

der Bestimmung mRL. Das chinesische

vernünftiger Aussichten Bergbaurecht sieht

für eine eventuelle Verfahren vor, die eine

wirtschaftliche Erweiterung in tiefere

Gewinnung, die Bereiche

potenziellen ermöglichen.

Umweltauswirkungen des

Bergbau- und

Verarbeitungsbetriebs

zu berücksichtigen.

Obwohl zu diesem

Zeitpunkt die

Bestimmung der

potenziellen

Umweltauswirkungen,

insbesondere bei einem

Projekt auf der grünen

Wiese, nicht immer weit

fortgeschritten ist,

sollte der Status der

frühen Berücksichtigung

dieser potenziellen

Umweltauswirkungen

berichtet werden. Wenn

diese Aspekte nicht

berücksichtigt wurden,

sollte dies mit einer

Erklärung der

getroffenen

Umweltannahmen

berichtet

werden.

SchüttdOb angenommen oder Die Dichtemessungen wurden

ichte ermittelt. Wenn mit der

angenommen, die Standard-Wassertauchtechnik

Grundlage für die durchgeführt. Daten waren

Annahmen. Wenn nur für die frühen Phasen

bestimmt, die (Bohrlöcher UGCJY-001 bis

verwendete Methode, ob UGCJY-827) und die späten

nass oder trocken, die Phasen (Bohrlöcher

Häufigkeit der UGCJY-1318 bis UGCJY-2013)

Messungen, die Art, verfügbar. Zwischen den

Größe und Bohrlöchern UGCJY-827 und

Repräsentativität der UGCJY-1318 wurden keine

Proben. Dichtedaten gesammelt, was

mit dem Zeitraum von März

2007

bis Januar 2010 korreliert.

Es wurde eine

Regressionsformel

entwickelt, um die Dichte

mit dem Zinkgehalt in

Beziehung zu setzen, und

diese wurde für Zone III

angewendet.

Die Schüttdichte für Eine gewisse Porosität ist

Schüttgut muss mit zu erwarten; die

Methoden gemessen zugeordnete Schüttdichte

worden sein, die wird jedoch als angemessen

Hohlräume (Wannen, angesehen.

Porosität usw.),

Feuchtigkeit und

Unterschiede zwischen

Gestein und

Alterationszonen

innerhalb der

Lagerstätte angemessen

berücksichtigen.

Diskutieren Sie die Die Schüttdichten basierten

Annahmen für auf 31.312

Schüttdichte-Schätzungen Dichtemessungen, die an

, die bei der Bewertung Bohrkernen mit

der verschiedenen Standard-Wassertauchverfahr

Materialien verwendet en durchgeführt wurden.

werden. Diese beinhalteten Proben

von mineralisiertem und

nicht-mineralisiertem

Material und wurden

hauptsächlich aus den

Zonen II und III

entnommen.

Die Dichtedaten wurden

verwendet, um eine

Regression zwischen Dichte

und % Zn für die Proben zu

entwickeln, die innerhalb

der mineralisierten Hüllen

liegen.

KlassifDie Grundlage für die Die Mineralressource wurde

izierun Klassifizierung der als

g Mineralressourcen in "

unterschiedliche Inferred", "Indicated" und "

Vertrauenskategorien. Measured

" klassifiziert, wobei der

Grad des geologischen

Verständnisses der

Lagerstätte, die Qualität

der Proben, die

Dichtedaten, die

Bohrlochabstände sowie die

Probenahme- und

Untersuchungsprozesse

berücksichtigt wurden.

Ob alle relevanten Der folgende anfängliche

Faktoren angemessen Klassifizierungsansatz

berücksichtigt wurden wurde

(d. h. relatives gewählt:

Vertrauen in

Tonnage-/GehaltsschätzunZone II

gen, Zuverlässigkeit der · Die Ressource wurde als "I

Eingabedaten, Vertrauen nferred

in die Kontinuität der " eingestuft, wenn der

Geologie und durchschnittliche

Metallwerte, Qualität, gewichtete Probenabstand

Quantität und größer als 50 m

Verteilung der war

Daten).

· Die Ressource wurde als

"Angezeigt" eingestuft,

wenn der durchschnittliche

gewichtete Probenabstand

zwischen 25 m und 50 m

lag. Wenn die Anzahl der

Bohrlöcher -<2 war, wurden

die angezeigten Ressourcen

auf "Abgeleitet"

herabgestuft.

Die erste Klassifizierung

wurde visuell überprüft.

Basierend auf der ersten

Klassifizierung wurde

ein solides Drahtgitter erst

ellt, um die angezeigten

Mineralressourcen zu

definieren. Dadurch wurden

Ressourcenkategorien

basierend auf einer

Kombination aus

Datendichte und

geologischem Vertrauen

definiert.

Zone III

· Die Ressource wurde als

"abgeleitet"

klassifiziert, wenn der

durchschnittliche

gewichtete Probenabstand

größer als 50 m

war.

· Die Ressource wurde als

"Angezeigt" eingestuft,

wenn der durchschnittliche

gewichtete Probenabstand

zwischen 25 m und 50 m

lag. Wenn die Anzahl der

Bohrlöcher -<2 war, wurden

die angezeigten Ressourcen

auf "Abgeleitet"

herabgestuft.

· Die Ressource wurde als

gemessen eingestuft, wenn

der durchschnittliche

gewichtete Probenabstand

weniger als 25 m betrug.

Wenn die Anzahl der

Bohrlöcher -<2 war, wurde

die gemessene Ressource

auf "angezeigt"

herabgestuft.

Die ursprüngliche

Klassifizierung wurde

visuell überprüft.

Basierend auf der

anfänglichen

Klassifizierung wurden

drei

Solids rescat_meas, rescat_i

nd

und rescat_inf erstellt,

um gemessene, angezeigte

und abgeleitete

Mineralressourcen zu

definieren. Dadurch wurden

Ressourcenkategorien

basierend auf einer

Kombination aus

Datendichte und

geologischem Vertrauen

definiert.

Zone V

Alle Ressourcen wurden als "

Inferred

" eingestuft.

Zone VIII

Es wurde davon ausgegangen,

dass ein Teil der

Mineralressource als

"Angezeigt" hätte

klassifiziert werden

können, basierend auf den

Bohrabständen und der

Ähnlichkeit mit der

Mineralisierung der Zone

III, die derzeit abgebaut

wird. Die Daten der

Bohrlochuntersuchung geben

jedoch Anlass zu

erheblichen Bedenken

hinsichtlich der Lage der

Bohrlochspuren, was bei

der Entscheidung, die

gesamte Mineralressource

der Zone VIII als

abgeleitet zu

klassifizieren, eine

wichtige Rolle gespielt

hat.

Ob das Ergebnis die Die MRE gibt die Sichtweise

Sicht der zuständigen der zuständigen Person

Person auf die angemessen

Lagerstätte angemessen wieder.

wiedergibt.

Audits Die Ergebnisse jeglicher Interne Audits wurden von

oder Audits oder CSA Global durchgeführt,

Prüfun Überprüfungen von die die technischen

gen Mineralressourcenschätzu Eingaben, die Methodik,

ngen. die Parameter und die

Ergebnisse der Schätzung

überprüft haben.

DiskussGegebenenfalls eine Die Genauigkeit der

ion Erklärung zur relativen Mineralressource wird

der Genauigkeit und zum durch die Klassifizierung,

relati Vertrauensniveau der die dieser

ven Mineralressourcenschätzu Mineralressource

Genauing unter Verwendung zugewiesen wurde,

gkeit/K eines Ansatzes oder kommuniziert.

onfiden Verfahrens, das von der

z zuständigen Person als Das MRE wurde in

angemessen erachtet Übereinstimmung mit dem

wird. Zum Beispiel die JORC-Code (Ausgabe 2012)

Anwendung statistischer unter Verwendung eines

oder geostatistischer qualitativen Ansatzes

Verfahren zur klassifiziert. Alle

Quantifizierung der Faktoren, die

relativen Genauigkeit berücksichtigt wurden,

der Ressource innerhalb sind in Abschnitt 1 und

der angegebenen Abschnitt 3 dieser Tabelle

Konfidenzgrenzen oder, angemessen kommuniziert

falls ein solcher worden.

Ansatz nicht als

angemessen erachtet

wird, eine qualitative

Diskussion der

Faktoren, die die

relative Genauigkeit

und das Vertrauen in

die Schätzung

beeinflussen

könnten.

In der Erklärung sollte Die Mineralressourcenangabe

angegeben werden, ob es bezieht sich auf eine

sich um globale oder globale Tonnage- und

lokale Schätzungen Gehaltsschätzung.

handelt, und, falls

lokal, sollten die Die Gehaltsschätzungen wurde

relevanten Tonnagen n

angegeben werden, die für jeden Block des Blockmo

für die technische und dells

wirtschaftliche vorgenommen.

Bewertung relevant sein

sollten. Die

Dokumentation sollte

die

getroffenen Annahmen und

die verwendeten

Verfahren

enthalten.

Diese Aussagen zur Die Mine ist in Produktion.

relativen Genauigkeit Jeden Monat wird die

und zum Vertrauen in Minenproduktion mit der

die Schätzung sollten Mühlenproduktion und dem

mit den Ressourcenmodell

Produktionsdaten abgeglichen.

verglichen werden,

sofern Diese Arbeit unterstützt das

verfügbar.

Vertrauen in dieses MRE.

