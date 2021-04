IRW-PRESS: Helix Applications Inc.: Update hinsichtlich Fortschritt von potenziellem Geschäftszusammenschluss mit Krypto-Assets-Maklerunternehmen GlobalBlock Limited aus Vereinigtem Königreich

Vancouver (British Columbia), 12. April 2021. Helix Applications Inc. (TSX-V: HELX) (Helix oder das Unternehmen) treibt weiterhin die Kaufprüfung und die exklusiven Verhandlungen mit dem Krypto-Assets-Maklerunternehmen GlobalBlock Limited (GlobalBlock) aus dem Vereinigten Königreich voran. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es GlobalBlock eine Darlehensfazilität in Höhe von 750.000 Pfund (das Darlehen) bereitgestellt hat, die es GlobalBlock ermöglichen soll, sein Geschäft zu erweitern.

Rufus Round, CEO von Helix, sagte:

Die Kryptowährungsmärkte haben sich im Jahr 2021 auf zwei Billionen US-Dollar verdoppelt und dieses Darlehen sollte es GlobalBlock ermöglichen, von diesem Wachstum zu profitieren, zumal es Kapital für zielgerichtetes Marketing und erhöhten Handel bereitstellt, und spiegelt darüber hinaus den potenziellen Nutzen einer potenziellen Transaktion sowohl für Helix als auch für GlobalBlock wider.

David Thomas von GlobalBlock fügte hinzu:

Diese beträchtliche Finanzspritze wird es uns ermöglichen, das Wachstum zu beschleunigen, indem wir das wachsende britische Interesse an Krypto-Aktiva vermarkten. Die erweiterten Handelskapazitäten sowie unser Engagement für den Kundendienst werden den Lebenszeitwert unserer Handels- und Investment-Community stärken und verlängern, während wir bestrebt sind, die Kapitalrendite zu maximieren.

Wie am 8. März 2021 bekannt gegeben, haben Helix und GlobalBlock eine unverbindliche Absichtserklärung unterzeichnet, um für einen bestimmten Zeitraum exklusiv zusammenzuarbeiten, um über einen potenziellen Geschäftszusammenschluss zu verhandeln (eine potenzielle Transaktion). Die Kreditmittel sollen von GlobalBlock zur Erweiterung seines Geschäfts verwendet werden, insbesondere durch die Erweiterung seiner Handelskapazitäten (einschließlich der kürzlich eingeführten eigenen elektronischen Handelsplattform) sowie durch eine zielgerichtete Marketingkampagne im Vereinigten Königreich.

GlobalBlock ist seit 2017 als Krypto-Assets-Maklerunternehmen tätig, das privaten und institutionellen Investoren eine serviceorientierte Lösung für den Handel mit Krypto-Aktiva bietet. GlobalBlock wurde von etablierten Unternehmern aus der Londoner City gegründet, die sich zusammengetan haben, um eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Aktiva auf den Markt zu bringen.

Das Darlehen ist unbesichert und weist eine Laufzeit von einem Jahr sowie einen Zinssatz von zehn Prozent pro Jahr auf. Das Darlehen beinhaltet außerdem eine Konversionsmöglichkeit, wobei Helix die Option hat, unter bestimmten Umständen, wie etwa wenn GlobalBlock das Darlehen am Fälligkeitstag nicht zurückzahlt oder im Fall eines Kontrollwechsels von GlobalBlock, an dem Helix nicht beteiligt ist, das ausstehende Darlehen zu einer Zehn-Prozent-Kapitalbeteiligung an GlobalBlock umzuwandeln.

Sollten die Parteien in der Lage sein, endgültige Bedingungen für eine potenzielle Transaktion zu vereinbaren und diese abzuschließen, würde diese das Geschäft von GlobalBlock mit dem Engagement von Helix im Bereich digitaler Plattformen kombinieren. GlobalBlock und Helix sind voneinander unabhängig. GlobalBlock hat eine vorläufige Registrierung gemäß den Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017 (die MLRs) als Krypto-Assets-Unternehmen erhalten, bis die Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich über den formellen Antrag entscheidet.

Investoren werden darauf hingewiesen, dass keine Gewährleistung abgegeben werden kann, dass eine potenzielle Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen werden wird. Der Handel mit Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

ÜBER HELIX

Helix ist ein Entwickler von Blockchain-Anwendungen und -Technologien, der an der TSX Venture Exchange notiert (TSX Venture: HELX).

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie anstreben, antizipieren, planen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, könnten, dürften, sollten, glauben und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit der Parteien, die Due-Diligence-Prüfung zu ihrer Zufriedenheit abzuschließen, die Fähigkeit der Parteien, sich auf endgültige Bedingungen für eine potenzielle Transaktion zu einigen, die Fähigkeit der Parteien, die endgültige Dokumentation für eine potenzielle Transaktion auszuhandeln, die Fähigkeit, die behördliche Genehmigung (einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange) für eine potenzielle Transaktion zu erhalten, die fortgesetzte und erfolgreiche Entwicklung der Geschäfte von Helix und GlobalBlock, die Fähigkeit von GlobalBlock, die entsprechenden behördlichen Genehmigungen (einschließlich der dauerhaften Registrierung bei der Financial Conduct Authority in Großbritannien) zu erhalten, um seine Geschäfte weiterführen zu können, und andere Informationen bezüglich der Absichten, Pläne und zukünftigen Handlungen des Unternehmens und seiner hier beschriebenen Technologien und Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Ansichten und Erwartungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt des Inkrafttretens solcher Aussagen und in bestimmten Fällen auf Informationen, die von Dritten bereitgestellt oder verbreitet werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die sich in solchen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, auf vernünftigen Annahmen beruhen und dass die von Dritten erhaltenen Informationen zuverlässig sind, kann es keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und andere zukunftsgerichtete Aussagen nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in künftigen Perioden wesentlich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Risikofaktoren, die in der jüngsten Management's Discussion and Analysis des Unternehmens dargelegt sind. Eine Kopie davon ist auf SEDAR unter www.SEDAR.com veröffentlicht, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass die darin offengelegten Risikofaktoren nicht als erschöpfend zu betrachten sind. Diese Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Datum dieses Dokuments, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat das Unternehmen weder die Absicht noch übernimmt es eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

