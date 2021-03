IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide meldet Finanzergebnisse für 2020, unter anderem ein Umsatzplus von 166 % und einen Rekordwert beim bereinigten EBITDA von $ 8,0 Millionen

Calgary, AB, 1. März 2021 High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (TSXV: HITI) (OTCQB: HITIF) (FRA: 2LY), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sich auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör spezialisiert hat, hat am 1. März 2021 seinen Jahresabschluss 2020 abgegeben und stellt die wichtigsten Zahlen in dieser Pressemitteilung vor. Die vollständigen Dokumente des Konzernabschlusses und der Management's Discussion and Analysis können über die Website von High Tide unter www.hightideinc.com und über sein Unternehmensprofil auf SEDAR unter www.sedar.com abgerufen werden.

Das Unternehmen wird am 2. März 2021 um 8:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Ergebnisse zu diskutieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57040/HT_020321_DEPRcom.001.jpeg

Geschäftsjahr 2020 - Wichtigste Finanzergebnisse:

- Der Umsatz stieg im vierten Quartal 2020 um 118 % auf $ 24,9 Millionen und im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 um 166 % auf $ 83,3 Millionen. Hierbei ist zu beachten, dass in dem Quartal kein Beitrag von META Growth Corp. enthalten ist; die Übernahme dieser Gesellschaft wurde erst nach Quartalsende abgeschlossen.

- Der Bruttogewinn stieg im vierten Quartal 2020 um 112 % auf $ 8,7 Millionen und im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 um 172 % auf $ 30,8 Millionen.

- Die Bruttogewinnspanne lag im vierten Quartal bei 35 %(*) und im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 bei 37 %.

- Das bereinigte EBITDA(1) betrug im vierten Quartal $ 3,6 Millionen und im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 $ 8,0 Millionen.

- Geografisch betrachtet wurden im vierten Quartal 2020 $ 20,6 Millionen Umsatz in Kanada, $ 4,1 Millionen in den Vereinigten Staaten und $ 0,2 Millionen international erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 wurden $ 68,4 Millionen Umsatz in Kanada, $ 14,3 Millionen in den Vereinigten Staaten und $ 0,6 Millionen international erwirtschaftet.

- Nach Segmenten betrachtet wurden im vierten Quartal 2020 $ 22,6 Millionen Umsatz im Einzelhandel, $ 2,2 Millionen im Großhandel und ein unwesentlicher Betrag durch Corporate erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr per 31. Oktober 2020 wurden $ 75,0 Millionen Umsatz im Einzelhandel, $ 7,9 Millionen im Großhandel und $ 0,4 Millionen durch Corporate erwirtschaftet; die Vorjahreszahlen lagen jeweils bei $ 24 Millionen, $ 6,69 Millionen und $ 0,6 Millionen.

- Die liquiden Mittel betrugen per 31. Oktober 2020 insgesamt $ 7,5 Millionen. Der Kassenbestand des Unternehmens stieg in der Folge auf ca. $ 38 Millionen (Stand: heute).

Trotz des weltweiten Einbruchs der Einzelhandelsumsätze im Zusammenhang mit der Pandemie und dank der unermüdlichen Anstrengungen unseres Teams konnten wir das Jahr mit einem bereinigten EBITDA von ca. $ 8 Millionen abschließen, sodass 2020 das beste Jahr in der Geschichte von High Tide war, sagte Raj Grover, der President und Chief Executive Officer. Wir haben unsere Geschäfte weiter straff geführt und das Jahr mit Rekordzahlen beim Umsatz und dem bereinigten EBITDA abgeschlossen. Wir sind ausgesprochen zufrieden mit unserem Geschäftsverlauf in den Vereinigten Staaten und priorisieren und suchen weitere Chancen auf diesem Markt. In unserer integrierten Wertschöpfungskette, die Cannabis-Ladengeschäfte, E-Commerce-Plattformen für Konsumzubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis sowie die Produktion und den Vertrieb von lizenziertem, proprietärem Konsumzubehör umfasst, konnten wir an allen Fronten deutliches Wachstum verzeichnen. Wir planen die weitere Stärkung unserer Kette durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen, um damit noch mehr Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu erzielen. Seit dem Ende des Geschäftsjahres haben wir mit der Übernahme von META Growth unsere Größe in Kanada bereits nahezu verdoppelt. Für das erste Quartal 2021 gehen wir von einem Umsatz im Bereich von $ 37 bis $ 38 Millionen aus, so Raj Grover weiter.

Viertes Geschäftsquartal 2020 - Wichtigste Betriebsergebnisse:

- Im August 2020 eröffnete das Unternehmen einen Canna-Cabana-Standort in dem beliebten ganzjährigen touristischen Reiseziel Banff, Alberta.

- Im Oktober 2020 genehmigten die Aktionäre von META Growth mit überwältigender Mehrheit die Übernahme von META Growth durch High Tide.

- Mehr als 50 % des Unternehmensumsatzes aus Ladengeschäften stammten im vierten Geschäftsquartal von Cabana-Club-Mitgliedern, was die starke Bindung an die Marke des Unternehmens unterstreicht.

Spätere Ereignisse:

- Das Unternehmen schloss den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Meta Growth Corp. ab und wurde damit der nach dem Umsatz größte Cannabis-Einzelhändler Kanadas. Mit Stand dieser Pressemitteilung umfasst das Portfolio des Unternehmens insgesamt 72 Markenstandorte für den Cannabis-Einzelhandel in Ontario, Manitoba, Alberta und Saskatchewan.

- Die Stammaktien des Unternehmens wurden an die TSX Venture Exchange verlagert.

- Zu den Cannabis-Einzelhandelsstandorten unter dem Banner von Canna Cabana und META gehörten nach Jahresende die folgenden: ein Standort in Guelph, Ontario, einer in Toronto und zwei in Calgary, Alberta.

- Das Unternehmen stellte einen Erstantrag auf Notierung am Nasdaq Stock Market.

- Das Unternehmen hat das Fälligkeitsdatum für eine Kreditfazilität in Höhe von $ 10,0 Millionen mit Windsor Capital bis zum 31. Dezember 2021 verlängert; danach ist eine einjährige Verlängerung bis zum 31. Dezember 2022 und eine Senkung des Zinssatzes von 11,5 % auf 10,0 % vorgesehen.

- Das Unternehmen hat einen Darlehensvertrag über $ 6,75 Millionen mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2024 abgeschlossen; es handelt sich um einen nicht in Anspruch genommenen Restbetrag einer Kreditfazilität in Höhe von $ 20,0 Millionen aus der Übernahme von META Growth Corp. Außerdem hat das Unternehmen den Fälligkeitstermin der bestehenden Verbindlichkeiten von META bis zum 31. Dezember 2024 verlängert und den All-Inclusive-Zinssatz von 12,5 % auf 10,0 % gesenkt.

- Das Unternehmen hat eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Smoke Cartel, Inc. (OTCQB: SMKC) für USD 8,0 Millionen unterzeichnet.

- Das Unternehmen hat eine überzeichnete Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung für einen Bruttoerlös von $ 23 Millionen durchgeführt.

- Nach dem Ende des Geschäftsjahres per 31. Oktober 2020 wurden ca. $ 29 Millionen Verbindlichkeiten in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt.

- In der gesamten COVID-19-Pandemie blieben alle Einzelhandels-Markenstandorte trotz der komplexen Auflagen, mit denen der Einzelhandel in Kanada konfrontiert war, geöffnet. Das Unternehmen ist flexibel und hat sich an die sich häufig verändernden Vorschriften - oft auf kommunaler Ebene - angepasst und unter anderem einen Lieferservice eingeführt, um die Kunden weiter zu bedienen.

* Treiber für den Rückgang der Bruttogewinnspanne war in erster Linie die Schließung der verbleibenden Standorte von Smokers Corner durch das Unternehmen; dies führte zu einer einmaligen Abschreibung auf Vorräte in Höhe von $ 252 und einer Anpassung der Rückstellung für die US-Umsatzsteuer im Zusammenhang mit Grasscity in Höhe von $ 396. Mit Bereinigung dieser Positionen hätte die Bruttomarge für das vierte Quartal 2020 38 % betragen.

Ausgewählte Finanzdaten für das Quartals- und Jahresende zum 31. Oktober 2020:

(in Tausend kanadischen Dollar angegeben)

3 Monate zum 31. Jahresende

Oktober 31. Oktober

2020 2019 % 2020 2019 %

$ $ Veränder$ $ Verände

ung rung

Umsatz 24.876-11.40118% 83.26531.294166%

9

Bruttogewinn 8.727 4.114 112% 30.81211.316172%

Betriebskosten 7.594 10.740(29%) 30.01631,190(4%)

gesamt

Bereinigtes 3.626 (5.968unbed. 7.974 (16.26unbed.

EBITDA ) 4)

(a)

Ertrag 1.133 (6.626unbed. 796 (19.87unbed.

(Verlust) aus ) 4)

Betriebstätigke

it

Nettoverlust (1.324(15.42(91%) (6.354(26.29(76%)

) 8) ) 2)

Verlust pro (0,01)(0,07)(86%) (0,03)(0,13)(77%)

Aktie

(unverwässert)

Verlust pro (0,01)(0,07)(86%) (0,03)(0,13)(77%)

Aktie

(verwässert)

(a) Das bereinigte EBITDA ist keine IFRS-konforme Bewertungsmethode.

unbed. - unbedeutend

Es folgt ein Abgleich des bereinigten EBITDA mit dem Nettoverlust:

3 Monate zum Jahresende

31. Oktober zum

31. October

31

2020 2019 2020 2019

Nettoverlust (1.324(15.429(6.354(26.29

) ) ) 2)

Ertragssteuer (165) 2.998 229 (708)

Wertzuwachs und Zinsen 573 1.676 7.292 2.983

Abschreibungen 2.213 478 6.797 1.401

EBITDA (1, 2) 1.297 (10.2777.964 (22.61

) 6)

Gewinn aus Tilgung (505) (129) (505) (129)

finanzieller

Verbindlichkeiten

Wechselkursertrag (64) 49 (81) 44

Transaktions- und 1.729 - 2.717 106

Übernahmekosten

Wertminderungsaufwand 458 4.820 705 4.820

Neubewertung von 706 (732) 459 (732)

derivativen

Verbindlichkeiten

Verlust aus der 142 - 142 -

Abrechnung von

Wandelschuldverschreibung

en

Gewinn aus der Tilgung (418) - (3.808-

von )

Schuldverschreibungen

Aktienbasierte Vergütungen29 180 129 2.209

Mit der Schließung von 252 - 252 -

Smokers Corner

verbundene

Kosten

Abschreibung von Salden - 34 - 34

nahe stehender

Unternehmen

Wertberichtigungen auf - 87 - -

Forderungen

Bereinigtes EBITDA (1, 2) 3.626 (5.968)7.974 (16.26

4)

(1) Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgungen (EBITDA) und bereinigtes EBITDA. Diese Finanzbewertungsmethoden haben laut IFRS keine standardmäßige Bedeutung und lassen sich daher auch kaum mit ähnlichen, von anderen Emittenten gewählten Methoden vergleichen. Nicht IFRS-konforme Finanzbewertungsmethoden bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens nicht IFRS-konforme Bewertungsmethoden.

(2) Die Finanzinformationen für 2019 wurden hinsichtlich der Einführung von IFRS 16 nicht angepasst. Für das Jahresende zum 31. Oktober 2020 leistete das Unternehmen Pachtzahlungen in Höhe von 3.191 Dollar.

Ausblick

Mit dem Abschluss der Transaktion mit META Growth konnte das Unternehmen seine führende Position in Kanada festigen. High Tide will sich weiterhin auf den Markt von Ontario konzentrieren. Obwohl die Pandemie-Beschränkungen fast in der gesamten Provinz zu Verzögerungen im Bausektor führen, ist das Unternehmen zuversichtlich gestimmt, da die Alcohol and Gaming Commission von Ontario am 16. Februar 2021 beschlossen hat, das Tempo der zu erteilenden Genehmigungen für Einzelhandelsgeschäfte von 20 auf 30 pro Woche zu beschleunigen. Das Unternehmen erwartet, dass bis zum 30. September 2021 30 geöffnete Geschäfte in der Provinz möglich sind; dies ist der Stichtag, an welchem die Obergrenze für die Geschäfte im Eigentum jedes einzelnen Einzelhändlers von 30 auf 75 steigen soll.

Obwohl der Wettbewerb auf dem Cannabis-Markt in Alberta zunimmt, war das Unternehmen dennoch in der Lage, einige Gebiete zu identifizieren, in denen die Eröffnung neuer Geschäfte seiner Meinung nach rentabel sein kann. Aufgrund der Abschwächung des Bausektors in Ontario hat das Unternehmen den Ausbau von Standorten in Alberta beschleunigt und kann in diesem Monat in der Provinz voraussichtlich mehrere Standorte eröffnen. Das Unternehmen ist auch optimistisch, was die jüngste Ankündigung der Alberta Gaming and Liquor Commission angeht, die derzeit erwägt, aufsichtsrechtliche und gesetzliche Änderungen zu empfehlen, die für zugelassene Cannabis-Einzelhändler vorteilhaft ausfallen werden. Das Unternehmen führt momentan Gespräche über mögliche gezielte Akquisitionen von Einzelhandelsgeschäften in Kanada.

Das Unternehmen verfolgt die Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Cannabis-Markt aktiv. Obwohl es den Anschein hat, dass eine weitere Liberalisierung des aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Umfelds auf US-Bundesebene möglich ist, stützt sich unsere Strategie nicht auf aufsichtsrechtliche Veränderungen. Dennoch brauchen wir nur eine Transaktion, um in den Vor-Ort-Einzelhandelsmarkt der USA einzusteigen, sobald dies auf Bundesebene zulässig ist. High Tide ist davon überzeugt, dass es gut aufgestellt ist, um von dem wachsenden Markt für CBD-Produkte auf Hanfbasis und für Zubehör zu profitieren, und schätzt seine aktuelle, auf das Jahr umgerechnete Ertragsrate in den USA - proforma für die Übernahme von Smoke Cartel -heute auf mehr als $ 25 Millionen. Das Unternehmen führt Gespräche mit verschiedenen Parteien über das zulässige Ökosystem auf US-Bundesebene, durch die es seine Geschäftstätigkeit ausbauen könnte, und ist der Ansicht, dass seine derzeit solide Finanzlage und der Antrag auf Notierung seiner Aktien an der Nasdaq einen Beitrag zu einem raschen Wachstum leisten werden.

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird am Dienstag, den 2. März 2021 um 8:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten. Die Einwahlinformationen sind wie folgt:

Einwahlinformation

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer aus den USA/KANADA: +1 (833) 570-1148

Internationale Einwahlnummer für Teilnehmer aus den USA/CANADA: +1 (914) 987-7095

Konferenz-ID: 7898014

Um an der Telefonkonferenz teilnehmen zu können, müssen sowohl Redner als auch Teilnehmer die oben genannte Konferenz-ID angeben.

Informationen zur Wiedergabe (verfügbar bis 9. März 2021)

Gebührenfreie Einwahlnummer zur Wiedergabe: +1 (855) 859-2056

Einwahlnummer zur Wiedergabe: +1 (404) 537-3406

Konferenz-ID: 7898014

Zusätzlich zu der oben genannten gebührenfreien Nummer können Teilnehmer auch

+1 (800) 585-8367 wählen, um Zugang zu erhalten.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Herstellung und den Vertrieb von Konsumzubehör gerichtet ist. Das Unternehmen ist - gemessen am Umsatz - der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; es betreibt derzeit 72 Marken-Cannabis-Einzelhandelsstandorte in ganz Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. Das Einzelhandelssegment von High Tide umfasst die folgenden Ketten: Canna Cabana, KushBar, Meta Cannabis Co., Meta Cannabis Supply Co. und NewLeaf Cannabis. Derzeit werden zusätzliche Standorte im ganzen Land entwickelt. High Tide beliefert Verbraucher seit über einem Jahrzehnt durch seine zahlreichen Konsumzubehör-Unternehmen, einschließlich der E-Commerce-Plattformen Grasscity.com und CBDcity.com, und seine Vertriebsabteilung Valiant Distribution, einschließlich des lizenzierten Unterhaltungsmarkenherstellers Famous Brandz. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB).

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com oder das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf (i) die Erwartungen des Unternehmens, seine Wertschöpfungskette durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen weiter zu stärken und mehr Wert für seine Aktionäre zu schaffen; (ii) die Erwartung des Unternehmens, für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatz in der Größenordnung von 37 bis 38 Millionen US-Dollar auszuweisen; (iii) die Absichten der Alkohol- und Glücksspielkommission von Ontario, das Tempo der von ihr ausgestellten Einzelhandelsgenehmigungen von 20 auf 30 pro Woche zu erhöhen und die Obergrenze der Geschäfte, die ein Einzelhändler besitzen darf, von 30 auf 75 am 30. September 2021 zu erhöhen; (iv) die Erwartung des Unternehmens, bis zum 30. September 2021 30 offene Geschäfte in Ontario zu erreichen; (v) die Erwartung des Unternehmens, neue Geschäfte in Alberta gewinnbringend zu eröffnen, einschließlich mehrerer Standorte im März 2021; (vi) die fortlaufenden Gespräche des Unternehmens über potenzielle Akquisitionen von Einzelhandelsgeschäften in Kanada; (vii) die Überzeugung des Unternehmens, dass es gut positioniert ist, um von den wachsenden Märkten für Zusatzprodukte und hanfbasiertes CBD in den Vereinigten Staaten zu profitieren, und die Schätzung seiner aktuellen Umsatzrate in den Vereinigten Staaten, pro forma für die Übernahme von Smoke Cartel, auf über 25 Millionen Dollar zum Zeitpunkt dieser Mitteilung; (viii) die Erwartungen des Unternehmens, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in den Vereinigten Staaten durch Gespräche mit verschiedenen Parteien im gesamten staatlich zulässigen Ökosystem in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen; (viii) die Überzeugung des Unternehmens, dass der Antrag auf Notierung seiner Aktien an der Nasdaq das Wachstum des Unternehmens beschleunigen könnte. Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung bzw. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "vorausschauend", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "sieht vor", "geht davon aus", "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Abwandlungen davon, oder die Aussage, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder die Verneinung einer dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und ähnliche Terminologie sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit der Gesellschaft, ihren Geschäftsplan umzusetzen, und dass die Gesellschaft über ausreichende Mittel verfügen wird, um ihre strategischen Wachstumsziele im Jahr 2021 zu erreichen, einschließlich der Fähigkeit der Gesellschaft, die in dieser Mitteilung erwähnten potenziellen Akquisitionen und Neueröffnungen von Geschäften zu verfolgen und zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Aktien erfolgreich an der Nasdaq zu notieren; und dass das Unternehmen keine Maßnahmen ergreifen muss, um unvorhergesehene Entwicklungen (einschließlich der Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19) zu bewältigen, die sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, was den vorgeschlagenen Geschäftsplan des Unternehmens beeinträchtigen könnte. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Industrie-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen sind bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren inhärent, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, Personen zu beraten, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neue Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Gesetz von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

KONTAKTDATEN

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

Vice President, Capital Markets

ir@hightideinc.com

Tel. 1 (403) 770-9435; DW 116

