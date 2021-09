IRW-PRESS: Karora Resources Inc.: Karora meldet starken Bohrerfolg bei Lake Cowan mit einem Abschnitt von 21,1 g/t Gold über 3 m entlang des Sleuth-Trends und Abgrenzung von zwei neuen großen Scherzonen

Die wichtigsten Punkte:

- RC- und Diamantbohrungen im Frühstadium bei Monsoon lieferten sehr starke Goldergebnisse, die die Abgrenzung eines 5 Kilometer langen vererztenTrends zwischen Monsoon und Baloo stützen. Signifikante Abschnitte sind:

- KPBR0104: 21,1 g/t über 3 m, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m, 1 km südlich im Streichen der zuvor bekannt gegebenen Aircore-Ergebnisse von 1,35 g/t über 50 m.

- KPBD0364: 9,0 g/t über 0,75 m.

1. Tabellen mit vollständigen Ergebnissen und Bohrungen finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung.

- Zwei neue große Scherzonen mit einer Länge von etwa 20 km mit Potenzial für eine primäre Goldvererzung am Lake Cowan identifiziert.

- Zwei neue Scherzonen verlaufen parallel zu den großen regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy, die bedeutende Goldlagerstätten beherbergen, darunter Golden Mile (+60 Mio. Unzen) und das Bergbauzentrum Kundana (+5 Mio. Unzen).

- Die Erkundungsbohrungen am Lake Cowan (Lake Aircore) wurden bestätigt und bauten auf zuvor gemeldeten Anomalien (+0,02 g/t Gold) auf, während sie weiterhin neue Bohrziele lieferten.

- Die geochemischen Arbeiten am gesamten Gestein aus den Aircore-Bohrungen durchgeführt wurden, haben sowohl zur Unterstützung bestehender Lagerstätten als auch zu möglichen Erweiterungen des Grundgebirges geführt.

TORONTO, 14. September 2021 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (Karora oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/karora-resources-inc/) meldet neue Explorationsbohrergebnisse von Lake Cowan in seinem Projektgebiet Higginsville Greater. Die Bohrungen konzentrierten sich hauptsächlich auf den stark höffigen Sleuth-Trend zwischen dem Gebiet nördlich der Tagebaumine Baloo, Monsoon und südlich des Nanook-Projekts.

Die im Februar 2021 gemeldeten frühen Erfolge der Erkundungsbohrungen entlang des Sleuth-Trends (einschließlich 1,35 g/t über 50 m - siehe Pressemitteilung vom 8. Februar 2021) rechtfertigten zusätzliche Aircore-Bohrungen und geochemische Arbeiten, unterstützt durch erste gezielte RC- und Kernbohrungen in das Grundgebirge. Aus dem Monsoon-Projekt wurden ermutigende RC- und Kernbohrergebnisse erhalten, die durch einen Abschnitt von 21,1 g/t über 3 m (ab 62 m) hervorgehoben werden, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m in Bohrung KPBR0104 und 9,0 g/t über 0,75 m (ab 130 m) in Bohrung KPBD0364. Die starken Ergebnisse wurden durch Phase-2-Aircore-Bohrungen über 5 km des Sleuth-Trends zwischen Baloo und Monsoon bestätigt.

Die von Karora durchgeführten Aircore-Bohrarbeiten der Phase 2 über den Lake Cowan haben auch zwei neue, etwa 20 km lange höffige Scherzonen identifiziert, die parallel zu den großen regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy verlaufen und mit großen Lagerstätten wie der Golden Mile (+60 Mio. Unzen) in Kalgoorlie und Kundana (+5 Mio. Uzen) in Zusammenhang stehen.

Paul Huet, Chairman und CEO von Karora, sagte: Neue Explorationsbohrergebnisse aus dem Gebiet Lake Cowan zeigen weiterhin, warum wir vom Potenzial dieses sehr großen und noch nicht erkundeten Gebiets begeistert sind, das zuvor durch eine sehr belastende Royalty-Struktur gefesselt war.

Die an den Aircore-Bohrungen der Phase 2 durchgeführtern geochemischen Analysearbeiten haben das Vorhandensein einer Vererzung entlang von 5 km des Sleuth-Trends zwischen unserer Tagebaumine Baloo und dem Monsoon-Projekt bestätigt, wo historische Abschnitte 11,4 g/t über 66 m und 6,4 g/t über 38 m einschließen (S2 Resources Pressemitteilung vom 21. Juli 2016 Eine qualifizierte Person hat im Auftrag des Unternehmens die in der Pressemitteilung von S2 Resources veröffentlichten historischen Explorationsarbeiten und Bohrungen nicht überprüft.

). Darüber hinaus haben erste RC- und Kernbohrungen entlang des Trends im ersten Durchgang starke Ergebnisse von 21,1 g/t über 3 m (ab 62 m) geliefert, einschließlich 54,9 g/t über 1,0 m in Bohrung KPBR0104 und 9,0 g/t über 0,75 m (ab 130 m) in Bohrung KPBD0364.

Ich freue mich auch sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass unser weitständiges Aircore-Bohrprogramm der Phase 2 goldvererzte Trends mit Potenzial für zwei neue Scherzonen über das Gebiet von Lake Cowan mit einer Länge von etwa 20 km identifiziert hat. Diese beiden Scherzonen verlaufen subparallel zu den regionalen Scherzonen Zuleika und Boulder Lefroy, die viele bedeutende Lagerstätten in der Region Kalgoorlie beherbergt haben. Ich freue mich darauf, die Arbeiten in der Frühphase dieser beiden neuen spannenden Prospektionsgebiete voranzutreiben. CSA Global unterstützt uns bei unserem großen regionalen Explorationsprogramm, das die Ergebnisse seiner im Juli 2021 in Auftrag gegebenen Sleuth Trend-Studie bis Ende des dritten Quartals vorlegen soll.

Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis der umfassenderen regionalen Arbeiten zufrieden, die im Jahr 2021 in Higginsville bisher durchgeführt wurden und die erfolgreich waren, neue Ziele in einem sehr großen, noch nicht erkundeten Gebiet zu identifizieren. Angesichts des Potenzials der Region freuen wir uns, diese neuen Gebiete weiter zu bewerten.

Abbildung 1: Lage der fertiggestellten Bohrungen bei Lake Cowan - 2021

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.001.png

Exploration Lake Cowan - Sleuth-Trend

Das Zielgebiet des Sleuth-Trends erstreckt sich über 25 km und umfasst die Tagebaumine Baloo sowie die Prospektionsgebiete Monsoon und Nanook. (siehe Abbildung 1). Der 5 km lange Bereich zwischen Baloo und Monsoon wurde jetzt mittels Aircore-Bohrungen überprüft, wobei die niedrigen Goldanalyseergebnisse den vererzten Trend unterstützen, während erste RC- und Kernbohrungen darauf hindeuteten, dass eine hochgradige Vererzung mit einem Basalt/Schiefer-Kontakt in Zusammenhang steht. Im Jahr 2021 wurden über dem Projektgebiet Lake Cowan, das auch den anvisierten Sleuth-Trend einschließt, insgesamt 414 Aircore-Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 17.829 m niedergebracht

Zusätzlich zu den Aircore-Bohrungen entwarf Karora ein erstes Bohrprogramm mit vier Lake-RC- und drei Lake-Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.355 m, um Bereiche unterhalb einer starken Regolith-Anomalie zu überprüfen, die 1 km nordwestlich des Hauptprospektionsgebiet Monsoon (und im Streichen des Sleuth-Trends) liegt. Die Bohrungen wurden durch Bohrung KPBR0104 hervorgehoben, die eine starke sekundäre Vererzung im Regolith über dem Basalt/Schiefer-Kontakt (21,2 g/t über 3 m1) durchteufte, und Bohrung KPBD0364, die eine primäre Vererzung durchteufte und 9,0 g/t über 0,75 m1 lieferte. Diese Vererzung steht in Zusammenhang mit in geschieferten Basalt beherbergten Quarz-Karbonatgangbildungen und Pyrit (siehe Abbildung 3).

1. Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.

CSA Global - Sleuth-Trendstudie kurz vor dem Abschluss

CSA Global befindet sich in der Endphase der Fertigstellung eines 3D-Rahmenmodells der Geologie und der Vererzung entlang des vererzten Sleuth-Trend, der die Lagerstätte Baloo, sowie die Goldprospektionsgebiete Monsoon und Nanook umfasst. Die bisher von CSA Global gelieferten Arbeiten umfassen die gesamte Gesteinsgeochemie (bis Endtiefe der Bohrung) aller historischen Aircore-Bohrungen, einschließlich der Hauptkomponentenanalyse, wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Ergebnisse der PC-Analyse unterstützen bekannte Lagerstätten (Baloo) und weisen auf mögliche offene Erweiterungen jenseits der bekannten Grundgebirgsvererzung hin.

Abbildung 2: Sleuth-Trendstudie - PC 2 Score As-Ag-Pb-Sb-Au. Basierend auf den Proben vom Ende der Aircore-Bohrungen ohne Seesediment-Lithologien. Interpretation der Elementparagenese zur Darstellung der primären Goldvererzung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.002.png

Zwei neue Scherzonen identifiziert

Das weitständige Aircore-Programm trat außerhalb des Sleuth-Trends auf niedrige anomale geochemische Goldgehalte, die in Kombination mit historischen Ergebnissen und der Neuinterpretation regionaler geophysikalischer Datensätze (Resource Potentials1, 2021) die Existenz von zwei neuen, potenziell vererzten nach Nordwesten verlaufende Scherzonen plus untergeordneter vonüberprüft werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben diese neuen Scherzonen eine Länge von schätzungsweise 20 km.

1. Resource Potentials - ein in Perth ansässiges Beratungsunternehmen, das sich auf geophysikalisches Vermessungsdesign, Verarbeitungsmodellierung, Interpretation und Bohrzielerstellung spezialisiert hat.

Abbildung 3: Regionaler Heatmap-Plan von Max g/t Au in Bohrungen, über einem Satellitenbild von Lake Cowan, der ausgewählte signifikante Abschnitte aus kürzlich fertiggestellten Bohrungen und die Interpretation von zwei neuen nach Nordwesten verlaufenden Scherzonen parallel zur interpretierten Position der regionalen Scherzonen Boulder Lefroy und Zuleika hervorhebt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61478/202109014_KRR_DE.003.png

Entsprechensserklärung (JORC 2012 und NI 43-101)

Die Offenlegung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurde von Stephen Devlin, FAusIMM, Group Geologist, Karora Resources Inc., einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

In Higginsville werden alle Probenentnahmen aus RC- und Kernbohrungen von Karora-Mitarbeitern durchgeführt. Proben für die Goldanalyse werden an die Bureau Veritas Laboratories in Kalgoorlie und Perth zur Vorbereitung und Analyse mittels Brandprobe an einer 40-Gramm-Einwaage geschickt. Alle zur Analyse eingereichten RC-Bohrproben enthalten zertifiziertes Referenzmaterial (CRM") und grobkörnige Blindproben alle 25 Bohrmeter. Alle 50 Meter werden Doppelproben entnommen. Alle zur Analyse eingereichten Kernbohrproben enthalten zertifiziertes Referenzmaterial (CRM") oder grobkörnige Blindproben, ungefähr jede 10. Bohrkernprobe, was 10 von 100 Proben entspricht. Die Kernbohrproben enthielten keine Doppelproben. Das Labor muss außerdem mindestens 1 von 45 Nasssiebungen an pulverisierten Proben durchführen, um sicherzustellen, dass mindestens 90 % des Materials kleiner als -75µm ist. Proben mit niedrigem Goldgehalt (aktuelles Aircore-Bohrprogramm) werden zur Vorbereitung und Analyse durch Lösen einer 40-Gramm-Einwaage in Königswasser und anschließendem ICP-MS-Verfahren mit einer Nachweisgrenze von 1 ppb Au an Bureau Veritas Laboratories, Perth, geschickt. Aircore-Proben werden dem Labor als 4-m-Mischproben vorgelegt. Wo bei den QAQC-Kontrollen Probleme festgestellt wurden, haben das Karora-Personal und die Mitarbeiter des SGS-Labors die Probleme aktiv verfolgt und als Standardverfahren korrigiert.

Über Karora Resources

Karora konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Reduzierung der Kosten in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Western Australia. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mtpa, die von Karoras Untertagemine Beta Hunt und der Tagebaumine Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und Reserve, die in mehreren Goldscherzonen beherbergt ist, wobei die Goldabschnitte über eine Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein höffiges Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das voraussichtlich im Jahr 2021 mit dem Abbau beginnen wird. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder-Value konzentriert. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Symbol KRR gehandelt. Karora-Aktien werden auch auf dem OTCQX-Markt unter dem Symbol KRRGF gehandelt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Potenzials der Mine Beta Hunt, der Goldbergbaubetriebe Higginsville, und des Goldprojekts Spargos.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das notwendige Geld aufzubringen, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich der jüngsten Annual Information Form, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Warnhinweis in Bezug auf den Bergbaubetrieb in Higginsville

Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den vorherigen Betreibern der Mine vor dem Abschluss der Akquisition des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora getroffen und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Akquisition fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, nach Wissen von Karora, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit demonstriert, und als Folge davon kann es eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Niveaus der Mineralgewinnung oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, was erhöhte Risiken in Verbindung mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies eine wesentliche negative Auswirkung auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns verbunden sind.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rob Buchanan

Director, Investor Relations

Tel.: (416) 363-0649

www.karoraresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Tabelle 1(a): Aircore-Bohrungen - Signifikante Abschnitte 1. Januar bis 31. Juli 2021 (>0.02 g/t Au)

ProspektioBohrung NTeilabscVon Bis (BohrabsGeschäAu

nsgebiet r. hnitt (m) m) chnitt tzte (g/t

(m) Wahre)

1.

Mächti

gkeit

(m)

Lake CowanHIGA9266 24.028.0 4.0 - 0.022

Lake CowanHIGA9269 12.017.0 5.0 - 0.038

Lake CowanHIGA9274 8.0 32.0 24.0 - 0.029

Lake CowanHIGA9275 8.0 15.0 7.0 - 0.093

Lake CowanHIGA9276 43.051.0 8.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9276 11.031.0 20.0 - 0.028

Lake CowanHIGA9277 4.0 6.0 2.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9278 0.0 20.0 20.0 - 0.032

Lake CowanHIGA9280 16.024.0 8.0 - 0.030

Lake CowanHIGA9289 4.0 32.0 28.0 - 0.020

Lake CowanHIGA9289 36.056.0 20.0 - 0.162

Lake CowanHIGA9293 32.040.0 8.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9295 8.0 35.0 27.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9306 4.0 8.0 4.0 - 0.029

Lake CowanHIGA9348 8.0 12.0 4.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9350 8.0 16.0 8.0 - 0.075

Lake CowanHIGA9354 8.0 12.0 4.0 - 0.026

Lake CowanHIGA9359 4.0 16.0 12.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9360 20.032.0 12.0 - 0.047

Lake CowanHIGA9362 8.0 20.0 12.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9375 8.0 29.0 21.0 - 0.114

Lake CowanHIGA9400 20.024.0 4.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9413 16.017.0 1.0 - 0.022

Lake CowanHIGA9415 40.048.0 8.0 - 0.035

Lake CowanHIGA9418 56.058.0 2.0 - 0.026

Lake CowanHIGA9425 52.064.0 12.0 - 0.067

Lake CowanHIGA9498 24.025.0 1.0 - 0.024

Lake CowanHIGA9558 34.035.0 1.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9562 16.028.0 12.0 - 0.022

Lake CowanHIGA9563 16.026.0 10.0 - 0.158

Lake CowanHIGA9584 24.039.0 15.0 - 0.052

Lake CowanHIGA9593 36.052.0 16.0 - 0.049

Lake CowanHIGA9594 16.028.0 12.0 - 0.029

Lake CowanHIGA9594 52.064.0 12.0 - 0.041

Lake CowanHIGA9595 52.072.0 20.0 - 0.044

Lake CowanHIGA9597 24.064.0 40.0 - 0.024

Lake CowanHIGA9598 16.020.0 4.0 - 0.182

Lake CowanHIGA9599 28.031.0 3.0 - 0.036

Lake CowanHIGA9605 68.086.0 18.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9606 68.080.0 12.0 - 0.034

Lake CowanHIGA9607 64.077.0 13.0 - 0.058

Lake CowanHIGA9608 16.028.0 12.0 - 0.038

Lake CowanHIGA9608 72.082.0 10.0 - 0.112

Lake CowanHIGA9609 68.086.0 18.0 - 0.221

Lake CowanHIGA9610 72.080.0 8.0 - 0.089

Lake CowanHIGA9611 68.078.0 10.0 - 0.046

Lake CowanHIGA9612 8.0 12.0 4.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9612 88.0116.028.0 - 0.026

Lake CowanHIGA9612 64.080.0 16.0 - 0.060

Lake CowanHIGA9613 68.076.0 8.0 - 0.123

Lake CowanHIGA9616 64.079.0 15.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9618 60.070.0 10.0 - 0.023

Lake CowanHIGA9623 48.052.0 4.0 - 0.211

Lake CowanHIGA9625 52.068.0 16.0 - 0.020

Lake CowanHIGA9626 56.071.0 15.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9627 56.064.0 8.0 - 0.115

Lake CowanHIGA9628 56.060.0 4.0 - 0.033

Lake CowanHIGA9630 64.080.0 16.0 - 0.080

Lake CowanHIGA9631 0.0 16.0 16.0 - 0.036

Lake CowanHIGA9631 68.080.0 12.0 - 0.391

Lake CowanHIGA9632 20.024.0 4.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9632 72.080.0 8.0 - 0.047

Lake CowanHIGA9633 60.096.0 36.0 - 0.043

Lake CowanHIGA9634 56.079.0 23.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9636 68.084.0 16.0 - 0.240

Lake Cowaneinschli80.081.0 1.0 - 1.390

eßlich

Lake CowanHIGA9637 12.016.0 4.0 - 0.071

Lake CowanHIGA9640 72.096.0 24.0 - 0.098

Lake CowanHIGA9641 72.080.0 8.0 - 0.033

Lake CowanHIGA9642 0.0 4.0 4.0 - 0.041

Lake CowanHIGA9643 96.0103.07.0 - 0.039

Lake CowanHIGA9643 80.092.0 12.0 - 0.059

Lake CowanHIGA9644 56.081.0 25.0 - 0.060

Lake CowanHIGA9645 60.067.0 7.0 - 0.043

Lake CowanHIGA9650 52.060.0 8.0 - 0.165

Lake CowanHIGA9653 12.016.0 4.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9653 52.088.0 36.0 - 0.362

Lake Cowaneinschli56.060.0 4.0 - 3.110

eßlich

Lake CowanHIGA9660 32.036.0 4.0 - 0.026

Lake CowanHIGA9661 12.016.0 4.0 - 0.051

Lake CowanHIGA9669 28.032.0 4.0 - 0.031

Lake CowanHIGA9670 76.080.0 4.0 - 0.031

Lake CowanHIGA9671 56.068.0 12.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9671 72.085.0 13.0 - 0.041

Lake CowanHIGA9672 60.079.0 19.0 - 0.419

Lake Cowaneinschli76.078.0 2.0 - 3.030

eßlich

Lake CowanHIGA9673 64.084.0 20.0 - 0.101

Lake CowanHIGA9674 72.079.0 7.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9675 72.082.0 10.0 - 0.056

Lake CowanHIGA9678 64.080.0 16.0 - 0.027

Lake CowanHIGA9678 28.032.0 4.0 - 0.057

Lake CowanHIGA9680 72.078.0 6.0 - 0.081

Lake CowanHIGA9684 48.056.0 8.0 - 0.048

Lake CowanHIGA9687 58.064.0 6.0 - 0.072

Lake CowanHIGA9698 36.037.0 1.0 - 0.022

Lake CowanHIGA9700 52.080.0 28.0 - 0.029

Lake CowanHIGA9706 36.044.0 8.0 - 0.141

Lake CowanHIGA9714 48.072.0 24.0 - 0.175

Lake CowanHIGA9715 52.077.0 25.0 - 0.141

Lake CowanHIGA9717 48.063.0 15.0 - 0.025

Lake CowanHIGA9718 20.024.0 4.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9723 48.070.0 22.0 - 0.082

Lake CowanHIGA9724 48.073.0 25.0 - 0.103

Lake CowanHIGA9736 20.024.0 4.0 - 0.036

Lake CowanHIGA9736 36.042.0 6.0 - 0.054

Lake CowanHIGA9737 32.039.0 7.0 - 0.083

Lake CowanHIGA9741 68.080.0 12.0 - 0.091

Lake CowanHIGA9742 16.020.0 4.0 - 0.023

Lake CowanHIGA9746 68.084.0 16.0 - 0.106

Lake CowanHIGA9747 68.080.0 12.0 - 0.168

Lake CowanHIGA9748 0.0 20.0 20.0 - 0.028

Lake CowanHIGA9748 60.087.0 27.0 - 0.065

Lake CowanHIGA9760 16.020.0 4.0 - 0.021

Lake CowanHIGA9773 8.0 16.0 8.0 - 0.020

1. Berichtete Goldgehalte > 0.02 g/t Au über 4 Meter.

2. Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.

Tabelle 1(b): Lake Cowan RC- & Kernbohrungen, 1. Januar bis 31. Juli 2021 - signifikante Abschnitte (>1g/t über 1m)

ProspektioBohrung NTeilabscvon bis (BohrabsGeschäAu

nsgebiet r. hnitt (m) m) chnitt tzte (g/t

(m) Wahre)

1.2

Mächti

gkeit

(m)

Monsoon KPBD0363 169 169.70.7 1.2

Monsoon KPBD0364 130.131 0.8 9.02

3

Monsoon KPBR0101 64 66 2.0 1.45

Monsoon KPBR0104 62 65 3.0 21.21

einschli62 63 1.0 54.9

eßlich

1.-Bohrabschnitte. Die wahren Mächtigkeiten können mit den verfügbaren Informationen nicht ermittelt werden.

2.-Signifikante Ergebnisse berichtet als > g/t Au über 1 Meter..

Tabelle 2(a) Bohransatzpunkte- Lake Cowan Aircore-Bohrungen, 1. Januar bis 31. Juli 2021

ProspektionsgBohrungNorthinEasting mRL AZI NeigunGesamtlä

ebiet Nr. g (Rechtsw g nge

ert (m)

(Hochwe)

rt

)

Lake Cowan HIGA9366468002394241 262 360 -90 5

4

Lake Cowan HIGA9366468001394082 262 360 -90 6

5

Lake Cowan HIGA9366468002393924 262 360 -90 4

6

Lake Cowan HIGA9366468000393760 262 360 -90 6

7

Lake Cowan HIGA9366468000393603 262 360 -90 13

8

Lake Cowan HIGA9366468003393445 262 360 -90 15

9

Lake Cowan HIGA9376468006393281 262 360 -90 16

0

Lake Cowan HIGA9376468001393119 262 360 -90 18

1

Lake Cowan HIGA9376468003392960 262 360 -90 23

2

Lake Cowan HIGA9376468001392803 262 360 -90 23

3

Lake Cowan HIGA9376468005392643 262 360 -90 59

4

Lake Cowan HIGA9376467999392483 262 360 -90 29

5

Lake Cowan HIGA9376468000392320 262 360 -90 44

6

Lake Cowan HIGA9376468001392192 262 360 -90 19

7

Lake Cowan HIGA9376467354392957 262 360 -90 20

8

Lake Cowan HIGA9376467358393116 262 360 -90 12

9

Lake Cowan HIGA9386467361393278 262 360 -90 23

0

Lake Cowan HIGA9386467360393436 262 360 -90 29

1

Lake Cowan HIGA9386467356393599 262 360 -90 38

2

Lake Cowan HIGA9386467360393758 262 360 -90 30

3

Lake Cowan HIGA9386467358393919 262 360 -90 14

4

Lake Cowan HIGA9386467360394078 262 360 -90 42

5

Lake Cowan HIGA9386467358394240 262 360 -90 4

6

Lake Cowan HIGA9386467357394400 262 360 -90 45

7

Lake Cowan HIGA9386467356394560 262 360 -90 47

8

Lake Cowan HIGA9386467357394720 262 360 -90 26

9

Lake Cowan HIGA9396467357394881 262 360 -90 25

0

Lake Cowan hIGA9396467360395040 262 360 -90 30

1

Lake Cowan HIGA9396467359395199 262 360 -90 18

2

Lake Cowan HIGA9396467359395362 262 360 -90 19

3

Lake Cowan HIGA9396467362395517 262 360 -90 8

4

Lake Cowan HIGA9396467362395680 262 360 -90 16

5

Lake Cowan HIGA9396467359395841 262 360 -90 25

6

Lake Cowan HIGA9396467359396001 262 360 -90 27

7

Lake Cowan HIGA9396467359396157 262 360 -90 27

8

Lake Cowan HIGA9396467360396320 262 360 -90 30

9

Lake Cowan HIGA9406467360396482 262 360 -90 24

0

Lake Cowan HIGA9406467360396642 262 360 -90 18

1

Lake Cowan HIGA9406466722396802 262 360 -90 11

2

Lake Cowan HIGA9406466722396640 262 360 -90 18

3

Lake Cowan HIGA9406466722396480 262 360 -90 4

4

Lake Cowan HIGA9406466722396320 262 360 -90 5

5

Lake Cowan HIGA9406466722396161 262 360 -90 6

6

Lake Cowan HIGA9406466722396002 262 360 -90 9

7

Lake Cowan HIGA9406466717395833 262 360 -90 12

8

Lake Cowan HIGA9406466720395680 262 360 -90 4

9

Lake Cowan HIGA9416466720395520 262 360 -90 3

0

Lake Cowan HIGA9416466720395360 262 360 -90 7

1

Lake Cowan HIGA9416466720395200 262 360 -90 38

2

Lake Cowan HIGA9416466720395040 262 360 -90 17

3

Lake Cowan HIGA9416466720394717 262 360 -90 71

4

Lake Cowan HIGA9416466720394561 262 360 -90 80

5

Lake Cowan HIGA9416466720394400 262 360 -90 66

6

Lake Cowan HIGA9416466720394242 262 360 -90 9

7

Lake Cowan HIGA9416466720394081 262 360 -90 58

8

Lake Cowan HIGA9416466720393919 262 360 -90 30

9

Lake Cowan HIGA9426466720393760 262 360 -90 30

0

Lake Cowan HIGA9426466720393600 262 360 -90 42

1

Lake Cowan HIGA9426466720393439 262 360 -90 31

2

Lake Cowan HIGA9426466720393281 262 360 -90 50

3

Lake Cowan HIGA9426466721393118 262 360 -90 52

4

Lake Cowan HIGA9426466720392958 262 360 -90 99

5

Lake Cowan HIGA9426466720392799 262 360 -90 43

6

Lake Cowan HIGA9426466720392639 262 360 -90 16

7

Lake Cowan HIGA9426466720392479 262 360 -90 10

8

Lake Cowan HIGA9426466719392319 262 360 -90 17

9

Lake Cowan HIGA9436466720392160 262 360 -90 19

0

Lake Cowan HIGA9436466720392002 262 360 -90 26

1

Lake Cowan HIGA9436466718391841 262 360 -90 18

2

Lake Cowan HIGA9486490884395992 262 360 -90 20

9

Lake Cowan HIGA9496490880395840 262 360 -90 37

0

Lake Cowan HIGA9496490879395681 262 360 -90 17

1

Lake Cowan HIGA9496490879395520 262 360 -90 45

2

Lake Cowan HIGA9496490880395359 262 360 -90 45

3

Lake Cowan HIGA9496490817395201 262 360 -90 12

4

Lake Cowan HIGA9496490880395042 262 360 -90 9

5

Lake Cowan HIGA9496490880394880 262 360 -90 30

6

Lake Cowan HIGA9496490881394721 262 360 -90 13

7

Lake Cowan HIGA9496490880394559 262 360 -90 25

8

Lake Cowan HIGA9496490882394401 262 360 -90 9

9

Lake Cowan HIGA9506490881394241 262 360 -90 4

0

Lake Cowan HIGA9506490879394079 262 360 -90 18

1

Lake Cowan HIGA9506490879393918 262 360 -90 4

2

Lake Cowan HIGA9506490880393760 262 360 -90 3

3

Lake Cowan HIGA9506490880393600 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9506490880393439 262 360 -90 16

5

Lake Cowan HIGA9506490881393281 262 360 -90 4

6

Lake Cowan HIGA9506490880393120 262 360 -90 4

7

Lake Cowan HIGA9506490881392962 262 360 -90 3

8

Lake Cowan HIGA9506490881392800 262 360 -90 4

9

Lake Cowan HIGA9516490881392640 262 360 -90 31

0

Lake Cowan HIGA9516490881392480 262 360 -90 28

1

Lake Cowan HIGA9516490879392320 262 360 -90 6

2

Lake Cowan HIGA9516490880392159 262 360 -90 15

3

Lake Cowan HIGA9516490882392000 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9516490881391839 262 360 -90 4

5

Lake Cowan HIGA9516490880391680 262 360 -90 11

6

Lake Cowan HIGA9516490878391520 262 360 -90 29

7

Lake Cowan HIGA9516490879391361 262 360 -90 14

8

Lake Cowan HIGA9516490881391202 262 360 -90 7

9

Lake Cowan HIGA9526490880391039 262 360 -90 17

0

Lake Cowan HIGA9526490881390881 262 360 -90 49

1

Lake Cowan HIGA9526490882390721 262 360 -90 4

2

Lake Cowan HIGA9526490881390561 262 360 -90 3

3

Lake Cowan HIGA9526490880390398 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9526490879390241 262 360 -90 10

5

Lake Cowan HIGA9526490881390082 262 360 -90 8

6

Lake Cowan HIGA9526490879389923 262 360 -90 13

7

Lake Cowan HIGA9526490881389762 262 360 -90 62

8

Lake Cowan HIGA9526490880389600 262 360 -90 28

9

Lake Cowan HIGA9536490882389441 262 360 -90 10

0

Lake Cowan HIGA9536490880389280 262 360 -90 3

1

Lake Cowan HIGA9536490879389121 262 360 -90 10

2

Lake Cowan HIGA9536490878388961 262 360 -90 4

3

Lake Cowan HIGA9536490880388799 262 360 -90 12

4

Lake Cowan HIGA9536487040390400 262 360 -90 22

5

Lake Cowan HIGA9536487040390560 262 360 -90 24

6

Lake Cowan HIGA9536487039390722 262 360 -90 9

7

Lake Cowan HIGA9536487040390879 262 360 -90 19

8

Lake Cowan HIGA9536487040391041 262 360 -90 19

9

Lake Cowan HIGA9546487039391202 262 360 -90 31

0

Lake Cowan HIGA9546487040391360 262 360 -90 16

1

Lake Cowan HIGA9546487041391520 262 360 -90 34

2

Lake Cowan HIGA9546487038391680 262 360 -90 15

3

Lake Cowan HIGA9546487040391838 262 360 -90 12

4

Lake Cowan HIGA9546487040392000 262 360 -90 41

5

Lake Cowan HIGA9546487039392161 262 360 -90 48

6

Lake Cowan HIGA9546487038392320 262 360 -90 34

7

Lake Cowan HIGA9546487040392480 262 360 -90 27

8

Lake Cowan HIGA9546487039392640 262 360 -90 59

9

Lake Cowan HIGA9556487039392800 262 360 -90 27

0

Lake Cowan HIGA9556487039392959 262 360 -90 43

1

Lake Cowan HIGA9556487039393119 262 360 -90 26

2

Lake Cowan HIGA9556487039393241 262 360 -90 10

3

Lake Cowan HIGA9556487040393442 262 360 -90 34

4

Lake Cowan HIGA9556487039393600 262 360 -90 38

5

Lake Cowan HIGA9556487040393760 262 360 -90 26

6

Lake Cowan HIGA9556487040393919 262 360 -90 40

7

Lake Cowan HIGA9556487040394080 262 360 -90 35

8

Lake Cowan HIGA9556487039394241 262 360 -90 38

9

Lake Cowan HIGA9566487040394401 262 360 -90 33

0

Lake Cowan HIGA9566487038394561 262 360 -90 33

1

Lake Cowan HIGA9566487040394718 262 360 -90 32

2

Lake Cowan HIGA9566487041394881 262 360 -90 34

3

Lake Cowan HIGA9566487040395039 262 360 -90 30

4

Lake Cowan HIGA9566487040395200 262 360 -90 21

5

Lake Cowan HIGA9566487040395360 262 360 -90 18

6

Lake Cowan HIGA9566487041395521 262 360 -90 58

7

Lake Cowan HIGA9566487039395680 262 360 -90 48

8

Lake Cowan HIGA9566487040395845 262 360 -90 52

9

Lake Cowan HIGA9576487039395998 262 360 -90 37

0

Lake Cowan HIGA9576487038396159 262 360 -90 29

1

Lake Cowan HIGA9576487040396322 262 360 -90 47

2

Lake Cowan HIGA9576487040396478 262 360 -90 18

3

Lake Cowan HIGA9576487039396641 262 360 -90 47

4

Lake Cowan HIGA9576487040396799 262 360 -90 13

5

Lake Cowan HIGA9576487040396960 262 360 -90 26

6

Lake Cowan HIGA9576487039397121 262 360 -90 23

7

Lake Cowan HIGA9576487040397280 262 360 -90 38

8

Lake Cowan HIGA9576487039397440 262 360 -90 31

9

Lake Cowan HIGA9586487039397600 262 360 -90 20

0

Lake Cowan HIGA9586487041397759 262 360 -90 11

1

Lake Cowan HIGA9586487040397918 262 360 -90 35

2

Lake Cowan HIGA9586487038398081 262 360 -90 25

3

Lake Cowan HIGA9586487040398239 262 360 -90 39

4

Lake Cowan HIGA9586487041398400 262 360 -90 14

5

Lake Cowan HIGA9586487040398558 262 360 -90 16

6

Lake Cowan HIGA9586487040398722 262 360 -90 57

7

Lake Cowan HIGA9586487040398880 262 360 -90 45

8

Lake Cowan HIGA9586487041399040 262 360 -90 36

9

Lake Cowan HIGA9596487041399200 262 360 -90 32

0

Lake Cowan HIGA9596487039399359 262 360 -90 49

1

Lake Cowan HIGA9596487040399519 262 360 -90 73

2

Lake Cowan HIGA9596487040399679 262 360 -90 80

3

Lake Cowan HIGA9596487039399841 262 360 -90 76

4

Lake Cowan HIGA9596487040400001 262 360 -90 79

5

Lake Cowan HIGA9596487041400160 262 360 -90 83

6

Lake Cowan HIGA9596487035400318 262 360 -90 72

7

Lake Cowan HIGA9596487040400482 262 360 -90 69

8

Lake Cowan HIGA9596487041400638 262 360 -90 67

9

Lake Cowan HIGA9606487040400796 262 360 -90 79

0

Lake Cowan HIGA9606487044400955 262 360 -90 80

1

Lake Cowan HIGA9606487042401116 262 360 -90 72

2

Lake Cowan HIGA9606482563398239 262 360 -90 32

3

Lake Cowan HIGA9606482565398397 262 360 -90 51

4

Lake Cowan HIGA9606478078394323 262 360 -90 86

5

Lake Cowan HIGA9606478076394281 262 360 -90 85

6

Lake Cowan HIGA9606478087394200 262 360 -90 85

7

Lake Cowan HIGA9606478087394151 262 360 -90 82

8

Lake Cowan HIGA9606478079394121 262 360 -90 86

9

Lake Cowan HIGA9616478078394041 262 360 -90 92

0

Lake Cowan HIGA9616478091393997 262 360 -90 78

1

Lake Cowan HIGA9616478090393958 262 360 -90 117

2

Lake Cowan HIGA9616478083393879 262 360 -90 112

3

Lake Cowan HIGA9616478080393838 262 360 -90 114

4

Lake Cowan HIGA9616478080393799 262 360 -90 95

5

Lake Cowan HIGA9616478080393719 262 360 -90 79

6

Lake Cowan HIGA9616478080393680 262 360 -90 84

7

Lake Cowan HIGA9616478079393641 262 360 -90 70

8

Lake Cowan HIGA9616478080393600 262 360 -90 83

9

Lake Cowan HIGA9626478000393638 262 360 -90 65

0

Lake Cowan HIGA9626478001393680 262 360 -90 68

1

Lake Cowan HIGA9626478000393717 262 360 -90 90

2

Lake Cowan HIGA9626478001393759 262 360 -90 92

3

Lake Cowan HIGA9626478000393799 262 360 -90 112

4

Lake Cowan HIGA9626477997393838 262 360 -90 114

5

Lake Cowan HIGA9626478000393879 262 360 -90 71

6

Lake Cowan HIGA9626478001393920 262 360 -90 112

7

Lake Cowan HIGA9626477999393961 262 360 -90 64

8

Lake Cowan HIGA9626477999394000 262 360 -90 71

9

Lake Cowan HIGA9636477999394041 262 360 -90 102

0

Lake Cowan HIGA9636478002394081 262 360 -90 103

1

Lake Cowan HIGA9636478002394118 262 360 -90 98

2

Lake Cowan HIGA9636478239393959 262 360 -90 96

3

Lake Cowan HIGA9636478241393879 262 360 -90 79

4

Lake Cowan HIGA9636478241393800 262 360 -90 80

5

Lake Cowan HIGA9636478239393723 262 360 -90 84

6

Lake Cowan HIGA9636478239393642 262 360 -90 97

7

Lake Cowan HIGA9636478241393562 262 360 -90 94

8

Lake Cowan HIGA9636478236393481 262 360 -90 86

9

Lake Cowan HIGA9646478398393356 262 360 -90 96

0

Lake Cowan HIGA9646478402393440 262 360 -90 91

1

Lake Cowan HIGA9646478403393517 262 360 -90 102

2

Lake Cowan HIGA9646478399393598 262 360 -90 103

3

Lake Cowan HIGA9646478400393678 262 360 -90 81

4

Lake Cowan HIGA9646478399393836 262 360 -90 67

5

Lake Cowan HIGA9646478400393999 262 360 -90 83

6

Lake Cowan HIGA9646478401394159 262 360 -90 67

7

Lake Cowan HIGA9646478727393518 262 360 -90 73

8

Lake Cowan HIGA9646478718393361 262 360 -90 66

9

Lake Cowan HIGA9656479048393369 262 360 -90 72

0

Lake Cowan HIGA9656479041393280 262 360 -90 75

1

Lake Cowan HIGA9656479042393201 262 360 -90 79

2

Lake Cowan HIGA9656479039393123 262 360 -90 88

3

Lake Cowan HIGA9656479040393041 262 360 -90 75

4

Lake Cowan HIGA9656479041392960 262 360 -90 69

5

Lake Cowan HIGA9656479359392878 262 360 -90 42

6

Lake Cowan HIGA9656479363393035 262 360 -90 71

7

Lake Cowan HIGA9656479681392962 262 360 -90 72

8

Lake Cowan HIGA9656479680392881 262 360 -90 43

9

Lake Cowan HIGA9666479680392802 262 360 -90 51

0

Lake Cowan HIGA9666479680392718 262 360 -90 46

1

Lake Cowan HIGA9666477434394243 262 360 -90 71

2

Lake Cowan HIGA9666477435394316 262 360 -90 63

3

Lake Cowan HIGA9666477436394401 262 360 -90 75

4

Lake Cowan HIGA9666477436394482 262 360 -90 24

5

Lake Cowan HIGA9666477440394560 262 360 -90 36

6

Lake Cowan HIGA9666477440394642 262 360 -90 33

7

Lake Cowan HIGA9666477440394720 262 360 -90 61

8

Lake Cowan HIGA9666477761394960 262 360 -90 71

9

Lake Cowan HIGA9676477761394881 262 360 -90 80

0

Lake Cowan HIGA9676477761394800 262 360 -90 85

1

Lake Cowan HIGA9676477761394720 262 360 -90 79

2

Lake Cowan HIGA9676477761394642 262 360 -90 84

3

Lake Cowan HIGA9676477761394563 262 360 -90 79

4

Lake Cowan HIGA9676477761394481 262 360 -90 82

5

Lake Cowan HIGA9676478077394798 262 360 -90 98

6

Lake Cowan HIGA9676478081394969 262 360 -90 89

7

Lake Cowan HIGA9676478080395121 262 360 -90 92

8

Lake Cowan HIGA9676478400395359 262 360 -90 77

9

Lake Cowan HIGA9686478401395281 262 360 -90 86

0

Lake Cowan HIGA9686478400395200 262 360 -90 72

1

Lake Cowan HIGA9686478400395120 262 360 -90 83

2

Lake Cowan HIGA9686478400395040 262 360 -90 84

3

Lake Cowan HIGA9686478400394959 262 360 -90 67

4

Lake Cowan HIGA9686478401394879 262 360 -90 77

5

Lake Cowan HIGA9686478720395119 262 360 -90 75

6

Lake Cowan HIGA9686478720395281 262 360 -90 76

7

Lake Cowan HIGA9686478720395440 262 360 -90 77

8

Lake Cowan HIGA9686478718395599 262 360 -90 74

9

Lake Cowan HIGA9696478720395761 262 360 -90 66

0

Lake Cowan HIGA9696478720395919 262 360 -90 65

1

Lake Cowan HIGA9696479360395840 262 360 -90 78

2

Lake Cowan HIGA9696479360395678 262 360 -90 79

3

Lake Cowan HIGA9696479360395521 262 360 -90 96

4

Lake Cowan HIGA9696479361395360 262 360 -90 81

5

Lake Cowan HIGA9696477440395681 262 360 -90 50

6

Lake Cowan HIGA9696477440395840 262 360 -90 61

7

Lake Cowan HIGA9696477442395998 262 360 -90 48

8

Lake Cowan HIGA9696477440396156 262 360 -90 78

9

Lake Cowan HIGA9706477440396319 262 360 -90 82

0

Lake Cowan HIGA9706477440396478 262 360 -90 63

1

Lake Cowan HIGA9706477441396632 262 360 -90 80

2

Lake Cowan HIGA9706477443396797 262 360 -90 65

3

Lake Cowan HIGA9706476801396803 262 360 -90 54

4

Lake Cowan HIGA9706476799396644 262 360 -90 36

5

Lake Cowan HIGA9706476798396482 262 360 -90 44

6

Lake Cowan HIGA9706476802396322 262 360 -90 49

7

Lake Cowan HIGA9706476801396163 262 360 -90 63

8

Lake Cowan HIGA9706476800396001 262 360 -90 80

9

Lake Cowan HIGA9716476801395842 262 360 -90 76

0

Lake Cowan HIGA9716476799395679 262 360 -90 52

1

Lake Cowan HIGA9716476798395523 262 360 -90 82

2

Lake Cowan HIGA9716476160395679 262 360 -90 72

3

Lake Cowan HIGA9716476157395837 262 360 -90 72

4

Lake Cowan HIGA9716476157396001 262 360 -90 77

5

Lake Cowan HIGA9716476154396160 262 360 -90 65

6

Lake Cowan HIGA9716476158396319 262 360 -90 63

7

Lake Cowan HIGA9716476159396479 262 360 -90 61

8

Lake Cowan HIGA9716476174396647 262 360 -90 35

9

Lake Cowan HIGA9726476157396797 262 360 -90 53

0

Lake Cowan HIGA9726475520396480 262 360 -90 57

1

Lake Cowan HIGA9726475517396320 262 360 -90 73

2

Lake Cowan HIGA9726475519396161 262 360 -90 70

3

Lake Cowan HIGA9726475517396002 262 360 -90 73

4

Lake Cowan HIGA9726475523395838 262 360 -90 88

5

Lake Cowan HIGA9726475519395679 262 360 -90 69

6

Lake Cowan HIGA9726477441398721 262 360 -90 118

7

Lake Cowan HIGA9726477444398880 262 360 -90 57

8

Lake Cowan HIGA9726477440399039 262 360 -90 54

9

Lake Cowan HIGA9736477442399200 262 360 -90 63

0

Lake Cowan HIGA9736477440399359 262 360 -90 65

1

Lake Cowan HIGA9736477441399520 262 360 -90 41

2

Lake Cowan HIGA9736477442399683 262 360 -90 65

3

Lake Cowan HIGA9736477441399840 262 360 -90 69

4

Lake Cowan HIGA9736477441399850 262 360 -90 71

5

Lake Cowan HIGA9736478093399279 262 360 -90 42

6

Lake Cowan HIGA9736478080399121 262 360 -90 39

7

Lake Cowan HIGA9736479360399521 262 360 -90 71

8

Lake Cowan HIGA9736479361399361 262 360 -90 63

9

Lake Cowan HIGA9746479359399200 262 360 -90 66

0

Lake Cowan HIGA9746479356399041 262 360 -90 87

1

Lake Cowan HIGA9746479360398880 262 360 -90 92

2

Lake Cowan HIGA9746479360398719 262 360 -90 74

3

Lake Cowan HIGA9746479361398560 262 360 -90 58

4

Lake Cowan HIGA9746479360398402 262 360 -90 83

5

Lake Cowan HIGA9746479360398239 262 360 -90 84

6

Lake Cowan HIGA9746479360398078 262 360 -90 80

7

Lake Cowan HIGA9746479360397921 262 360 -90 87

8

Lake Cowan HIGA9746480640398079 262 360 -90 55

9

Lake Cowan HIGA9756480640398240 262 360 -90 67

0

Lake Cowan HIGA9756480640398399 262 360 -90 80

1

Lake Cowan HIGA9756480641398560 262 360 -90 73

2

Lake Cowan HIGA9756480642398716 262 360 -90 78

3

Lake Cowan HIGA9756480639398881 262 360 -90 73

4

Lake Cowan HIGA9756480647399038 262 360 -90 67

5

Lake Cowan HIGA9756480647399200 262 360 -90 51

6

Lake Cowan HIGA9756480643399358 262 360 -90 52

7

Lake Cowan HIGA9756481600399041 262 360 -90 54

8

Lake Cowan HIGA9756481597398882 262 360 -90 72

9

Lake Cowan HIGA9766481600398716 262 360 -90 66

0

Lake Cowan HIGA9766481602398565 262 360 -90 71

1

Lake Cowan HIGA9766481604398403 262 360 -90 61

2

Lake Cowan HIGA9766481599398243 262 360 -90 65

3

Lake Cowan HIGA9766481599398081 262 360 -90 73

4

Lake Cowan HIGA9766481600397921 262 360 -90 69

5

Lake Cowan HIGA9766485199390721 262 360 -90 32

6

Lake Cowan HIGA9766485200390640 262 360 -90 50

7

Lake Cowan HIGA9766485200390560 262 360 -90 26

8

Lake Cowan HIGA9766485202390522 262 360 -90 22

9

Lake Cowan HIGA9776485201390483 262 360 -90 25

0

Lake Cowan HIGA9776485201390443 262 360 -90 34

1

Lake Cowan HIGA9776485202390402 262 360 -90 14

2

Lake Cowan HIGA9776485202390360 262 360 -90 29

3

Lake Cowan HIGA9776485200390324 262 360 -90 29

4

Lake Cowan HIGA9776485199390281 262 360 -90 16

5

Lake Cowan HIGA9776485200390240 262 360 -90 3

6

Lake Cowan HIGA9776485202390203 262 360 -90 4

7

Lake Cowan HIGA9776485201390170 262 360 -90 3

8

Lake Cowan HIGA9776484957390598 262 360 -90 7

9

Lake Cowan HIGA9786484958390640 262 360 -90 24

0

Lake Cowan HIGA9786484957390677 262 360 -90 14

1

Lake Cowan HIGA9786484959390719 262 360 -90 20

2

Lake Cowan HIGA9786484718391082 262 360 -90 49

3

Lake Cowan HIGA9786484718391042 262 360 -90 41

4

Lake Cowan HIGA9786484721391005 262 360 -90 32

5

Lake Cowan HIGA9786484720390962 262 360 -90 9

6

Lake Cowan HIGA9786484722390922 262 360 -90 14

7

Lake Cowan HIGA9786484726390882 262 360 -90 9

8

Lake Cowan HIGA9786484725390842 262 360 -90 9

9

Lake Cowan HIGA9796484726390801 262 360 -90 16

0

Lake Cowan HIGA9796484722390758 262 360 -90 3

1

Lake Cowan HIGA9796484720390720 262 360 -90 2

2

Lake Cowan HIGA9796484477390840 262 360 -90 2

3

Lake Cowan HIGA9796484476390880 262 360 -90 2

4

Lake Cowan HIGA9796484478390921 262 360 -90 3

5

Lake Cowan HIGA9796484478390962 262 360 -90 14

6

Lake Cowan HIGA9796484478391002 262 360 -90 14

7

Lake Cowan HIGA9796484478391041 262 360 -90 30

8

Lake Cowan HIGA9796484475391084 262 360 -90 33

9

Lake Cowan HIGA9806484243391077 262 360 -90 6

0

Lake Cowan HIGA9806484241391059 262 360 -90 7

1

Lake Cowan HIGA9806484241391038 262 360 -90 7

2

Lake Cowan HIGA9806484242391016 262 360 -90 5

3

Lake Cowan HIGA9806484241390998 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9806484242390979 262 360 -90 3

5

Lake Cowan HIGA9806484242390958 262 360 -90 3

6

Lake Cowan HIGA9806484241390940 262 360 -90 3

7

Lake Cowan HIGA9806484242390922 262 360 -90 3

8

Lake Cowan HIGA9806484241390898 262 360 -90 3

9

Lake Cowan HIGA9816484242390879 262 360 -90 3

0

Lake Cowan HIGA9816484242390860 262 360 -90 3

1

Lake Cowan HIGA9816484242390841 262 360 -90 3

2

Lake Cowan HIGA9816484242390821 262 360 -90 4

3

Lake Cowan HIGA9816484242390800 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9816484005390880 262 360 -90 3

5

Lake Cowan HIGA9816484005390901 262 360 -90 3

6

Lake Cowan HIGA9816484005390919 262 360 -90 4

7

Lake Cowan HIGA9816484003390938 262 360 -90 4

8

Lake Cowan HIGA9816484006390958 262 360 -90 3

9

Lake Cowan HIGA9826484005390977 262 360 -90 5

0

Lake Cowan HIGA9826484002391001 262 360 -90 5

1

Lake Cowan HIGA9826484002391020 262 360 -90 3

2

Lake Cowan HIGA9826484000391042 262 360 -90 3

3

Lake Cowan HIGA9826484002391063 262 360 -90 3

4

Lake Cowan HIGA9826484002391082 262 360 -90 5

5

Lake Cowan HIGA9826484001391102 262 360 -90 4

6

Lake Cowan HIGA9826483763391120 262 360 -90 3

7

Lake Cowan HIGA9826483762391096 262 360 -90 3

8

Lake Cowan HIGA9826483762391080 262 360 -90 3

9

Lake Cowan HIGA9836483760391059 262 360 -90 3

0

Lake Cowan HIGA9836483761391041 262 360 -90 2

1

Lake Cowan HIGA9836483760391020 262 360 -90 2

2

Lake Cowan HIGA9836483763391002 262 360 -90 1

3

Anmerkung: Eastings und Northings in MGA, Zone 51

Table 2(b) Drillhole Collars - Lake Cowan RC and Diamond Drilling, January 1 to July 31, 2021

Prospect Hole IDNorthiEastimRL AZI DIP Total

ng ng Length

(m)

Lake KPBD03664777439371262 90 -60 237.2

Cowan/Monsoon 3 8 3

Lake KPBD03664774339371262 90 -60 192.2

Cowan/Monsoon 4 1 9

Lake KPBD03664772739371262 90 -60 180.2

Cowan/Monsoon 5 1 9

Lake KPBR01064777439383263 90.9-60.8150

Cowan/Monsoon 1 7 5 2 8

Lake KPBR01064772739379263 92.6-60.4150

Cowan/Monsoon 2 6 2 4 7

Lake KPBR01064774339391263 88.2-59.6150

Cowan/Monsoon 3 2 8 4

Lake KPBR01064774439387263 93.7-60.9174

Cowan/Monsoon 4 8 6 4 3

Note: Eastings and Northings in MGA, Zone 51

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

