IRW-PRESS: KetamineOne Capital Limited : Ketamine One kündigt an, den Entwurf einer Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang in den USA einreichen zu wollen

Außerdem wurde Director Steven Inglefield zum Chief Operating Officer des Unternehmens ernannt

Vancouver, British Columbia, 9. November 2021 - Ketamine One Capital Limited (Ketamine One oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein Unternehmen, das sich auf die Konsolidierung medizinischer Kliniken und die Entwicklung zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheitsbehandlungen konzentriert, freut sich, seine Absicht bekannt geben zu können, bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) einen vertraulichen Entwurf einer Registrierungserklärung mit Formular S-1 für einen potenziellen US-Börsengang (IPO) mit seinen Stammaktien einzureichen. Der Börsengang soll Stammaktien von Ketamine One für bis zu 20 Millionen USD umfassen und wird vom Management des Unternehmens derzeit für die erste Hälfte des Jahres 2022 erwartet. Die Anzahl der anzubietenden Stammaktien, die Verwendung des Erlöses und die Preisspanne für den geplanten Börsengang sind noch nicht festgelegt worden.

Steven Inglefield als COO

Ketamine One freut sich außerdem, bekannt geben zu können, dass Steven Inglefield zum Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens ernannt wurde. Herr Inglefield ist der Gründer von Integrated Rehab and Performance Ltd, einer Gesellschaft, die im Juni 2021 von Ketamine One übernommen und seitdem vom Unternehmen in IRP Health umbenannt wurde. Steven verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Gesundheits- und Wellnessbereich, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Gesundheitswesen. Als Serienunternehmer und ausgebildeter Physiotherapeut hat er mehrere Gesundheitsunternehmen, darunter multidisziplinäre Gesundheitskliniken, Wellness-Dienste für Unternehmen und Personal-Training-Studios, erfolgreich gegründet, geleitet und veräußert.

Kommentar des Managements

Ich möchte Steven zu seiner Beförderung zum COO von Ketamine One gratulieren und ihm für seinen bisherigen Beitrag zum Unternehmen danken. Sein unternehmerischer Elan, seine Führungsqualitäten und seine Vision für das Unternehmen sind eine enorme Bereicherung, seit Ketamine One IRP Anfang des Jahres übernommen hat, so Adam Deffett, Interim-CEO von Ketamine One. Als COO und Vorstandsmitglied ist Steven nun in der Lage, seinen Beitrag zu Ketamine One zu maximieren, während wir unser Kliniknetzwerk in Kanada und den Vereinigten Staaten weiter ausbauen, KGK Science als unser Auftragsforschungsunternehmen mit neuen Aufträgen versorgen und innovative technologische Lösungen für diese beiden strategischen Säulen entwickeln, fügte Herr Deffett hinzu.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar. Jegliche Angebote, Aufforderungen oder Kaufangebote oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (Securities Act). Diese Mitteilung wird in Übereinstimmung mit Rule 135 des Securities Act veröffentlicht.

Über Ketamine One

KetamineOne Capital Limited (vormals Myconic Capital Corp.) ist ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird. Es erstellt kritische Infrastruktur zur Entwicklung und Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für psychische Erkrankungen. KetamineOne unterhält ein Netzwerk von Kliniken in Nordamerika und plant, den stark fragmentierten Industriesektor weiter zu konsolidieren. KGK Science Inc. ist die zu 100 % unternehmenseigene als Auftragsforschungsabteilung, die das Unternehmen dank des Hintergrunds und der weitreichenden Erfahrung seiner Tochter im Bereich Pharmazeutika, Cannabis und neuer psychedelischer Medikamente auch zu einem Führer in erstklassiger Forschung macht. Als kollektives Unternehmen verpflichtet sich Ketamine One, die steigende Nachfrage nach sicheren und zugänglichen Behandlungen für psychische Erkrankungen zu decken.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

