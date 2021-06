IRW-PRESS: Komo Plant Based Foods Inc. : Komo Plant Based Foods erweitert seine Produktlinie Plant-Based Meal HelpersTM und kündigt für die USA das neue Börsensymbol KOMOF an

Vancouver, British Columbia - 22. Juni 2021: Komo Plant Based Foods Inc. (CSE: YUM) (OTC: KOMOF)(FWB: 9HB) (Komo) gibt mit der Markteinführung seines Plant-Based BBQ Mushroom Lentil Taco Filling (pflanzliche Taco-Füllung aus Pilzen und Linsen) die Erweiterung seiner Produktlinie Plant-Based Meal HelpersTM bekannt.

Mit unserer pflanzlichen Produktlinie Meal Helpers greifen wir drei wichtige Trends auf: Die pflanzliche Ernährung ist verbreiteter als je zuvor; die Verbraucher kochen häufiger zu Hause und suchen nach einfacheren Möglichkeiten, um ein gutes Essen auf den Tisch zu bringen; und es ist eine anhaltende Nachfrage nach gesunden und nahrhaften Zutaten und Produkten zu verzeichnen. Wir von Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, unsere Liebe zu pflanzlichen Lebensmitteln mit anderen zu teilen und Mahlzeiten auf pflanzlicher Basis zum Grundnahrungsmittel auf jedem Esstisch zu machen. All unsere Produkte sind kompromisslos einfach, gesund und nahrhaft; über unsere bekannten Favoriten - Lasagne, Shepherd's Pie und Bolognese-Sauce - und nun auch unsere Taco-Füllung wollen wir zu einer noch stärkeren Verbreitung der pflanzlichen Ernährung beitragen, sagt Jeffrey Ma, CEO von Komo Comfort Foods.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59107/Komo_220621_DEPRcom.001.jpeg

Die neue Taco-Füllung von Komo besteht zu 100 % aus gesunden Zutaten auf pflanzlicher Basis, wie etwa Enoki-Pilzen, Linsen, Karotten und Erbsenprotein, die in einer süßen und würzigen BBQ-Sauce gekocht werden. Die einfache Taco-Füllung von Komo ist servierfertig und vielseitig einsetzbar, da sie die Verbraucher einfach erhitzen und als Taco-Füllung, Sandwich-Füllung, Nacho-Topper und vieles mehr verwenden können. Wie alle Produkte von Komo ist die Soße frei von Konservierungs-, künstlichen Farb- und Aromastoffen. Die Taco-Füllung von Komo ist außerdem frei von Gluten und Sojazutaten.

Komo zielt mit seinen Ready-to-Bake Classics und seinen Plant-Based Meal HelpersTM auf die Unterkategorien mehrgängige Menüs und Vorspeisen auf pflanzlicher Basis ab. Alle Produkte von Komo sind zu 100 % pflanzlich, aus gesunden Zutaten hergestellt, frei von Konservierungsstoffen, tiefgefroren und im Tiefkühlfach 1 Jahr lang haltbar. Die Ready-to-Bake Classics von Komo - Lasagne, Shepherd's Pie (Anm.: traditionell ein Gericht aus Hackfleisch und Kartoffeln) und Chickn Pot Pie (Anm.: traditionell eine Pie mit Hühnchen und Gemüsefüllung) - punkten regelmäßig mit hervorragenden Kundenrezensionen. Bereits über 60 verifizierte Käufer haben auf der E-Commerce-Website von Komo eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Komo widmet sich in seiner Großküche laufend der Erforschung und Entwicklung neuer Produkte und plant die Einführung von weiteren 5 neuen Sortimentsartikel bis Ende 2021.

Der internationale Markt für Tiefkühlkost wird laut dem Marktforschungsinstitut Technavio zwischen 2020 und 2024 voraussichtlich auf 64,7 Mrd. Dollar anwachsen; die Haupttreiber dieses Wachstums sind vor allem pflanzliche Lebensmittel. Angaben der Plant Based Foods Association zufolge wurden im Jahr 2020 von 56 % der US-Haushalte pflanzliche Lebensmittel gekauft.

Komo hat sein Börsensymbol an den OTC-Märkten in den Vereinigten Staaten mit 21. Juni 2021 auf KOMOF geändert und bemüht sich im Rahmen seiner Börsennotierung derzeit um eine Hochstufung in den OTCQB® Venture Market.

Über Komo

Komo Plant Based Foods Inc. ist ein aufstrebendes Unternehmen für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis und entwickelt, vermarktet und vertreibt eine Vielzahl an Tiefkühlgerichten auf pflanzlicher Basis, die stets herzhaft, sättigend und mit gesunden Zutaten hergestellt sind. Wir bei Komo haben es uns zur Aufgabe gemacht, pflanzliche Mahlzeiten zu einem festen Bestandteil auf jedem Esstisch zu machen, indem wir unsere Liebe zu Wohlfühlessen teilen, das die Menschen mit dem Planeten verbindet. Wir glauben, dass pflanzliche Ernährung die Zukunft ist und - Veränderung kann mit einem einzigen biteTM beginnen. Unser erfahrenes Innovations- und Entwicklungsteam für Produkte auf pflanzlicher Basis kreiert vegane Versionen von traditionell käse- und fleischhaltigen Klassikern - alles auf rein pflanzlicher Basis. Die Produkte von Komo werden über dessen E-Commerce-Website und ein Vertriebsnetz aus Online- und stationären Lebensmittelgeschäften sowie Convenience- und Naturkostläden direkt an den Verbraucher verkauft. Unsere operative Tochtergesellschaft Komo Comfort Foods startete 2021 mit unseren Vorzeigeprodukten: Lasagne, Shepherds Pie und Chickn Pot Pie auf pflanzlicher Basis. Kürzlich hat sie eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: Komo Plant-Based Meal HelpersTM - vielseitige Mahlzeitenhelfer, mit denen sich viele Gerichte zu Hause zubereiten lassen.

Erfahren Sie mehr unter www.komocomfortfoods.com und folgen Sie uns auf Instagram: @komocomfortfoods

William White, President & CEO

will@komoeats.com

1-866-969-0882

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Risikohinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige Leistung von Komo. Die Verwendung der Worte könnte, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf der aktuellen Überzeugung oder den Annahmen von Komo hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere die Pläne von Komo zur Entwicklung von Produkten, die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, und die Erwartung hinsichtlich der Akzeptanz seiner Produkte durch die Verbraucher stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Komo lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59107

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59107&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA50046B1067

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.