IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X bestellt Experten für Luftqualität ins Advisory Board seiner Tochtergesellschaft

Montréal, Québec, Kanada, 19. Mai 2020 , Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (TRADEGATE: 9SC2) (OTC Pink: SNCGF) (Manganese X oder das Unternehmen) bestätigt erfreut die Bestellung von Herrn Frank Haverkate ins Advisory Board von Disruptive Battery Corp., einer hundertprozentigen Green-Tech-Tochtergesellschaft von Manganese X. Manganese X hat kürzlich über seine Tochtergesellschaft ein US-Patent für ein System und eine Methode zur Luftreinigung und Desinfektion erworben. Die Luftqualität ist eine zunehmende globale Sorge der Menschheit.

Die Luft, die wir atmen, trägt wesentlich zur Gesundheit und zum Wohlbefinden des Einzelnen bei.

Das Unternehmen möchte das erworbene Patent durch Partnerschaften und potenzielle Lizenzen monetarisieren. Es wird weitere strategische Personen ins Advisory Board der Tochtergesellschaft bestellen, um das ganze Potenzial des Patents und der damit verbundenen Anwendung auszuschöpfen.

Frank Haverkate verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Umweltqualität in Innenräumen und der Raumluftqualität. Er wurde umfangreich in Europa, den USA und Kanada ausgebildet und ist zertifizierter Baubiologe, Manager für Industriehygiene sowie zertifizierter Mikrobieller Berater und bietet ACAC Certification-Kurse in biologischer Regenerierung an. Herr Haverkate hat sich auf Luftschadstoffe, wie Menschen mit dem Raumklima interagieren und wie sich dies auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirkt, spezialisiert.

Frank Haverkate sagte: Diese Pandemie hat das Gebiet der Raumluftqualität für immer verändert. Aufgrund viraler Bedrohungen wie COVID-19 hat sich dieser Bereich von mechanischen Lüftungsanlagen und Filtration von luftgetragenen Allergenen hin zu luftgetragener und topischer Desinfektion verändert. In den 2020ern wird es darum gehen, luftgetragene und topische Bedrohungen in Innenräumen zu neutralisieren.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, äußerte sich wie folgt: Seit wir das US-Patent für Luftreinigung bekannt gegeben haben, haben zahlreiche globale Gerichtsbarkeiten ihr Interesse angemeldet. Luftqualität ist ein globales Problem, folglich haben wir einen ehrgeizigen Zeitplan, um diese grandiose Technologie schnell zu kommerzialisieren.

Außerdem bestätigt das Unternehmen, dass Herrn Haverkate 300.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 12 Cent für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Gewährung der Aktienoptionen eingeräumt werden.

Darüber hinaus berichtet das Unternehmen, dass es gemäß einem Beratungsvertrag über Dienstleistungen, die seit dem 1. Dezember 2019 erfolgten, 100.000 Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von 12 Cent pro Aktie an einen unternehmensfremden Berater ausgegeben hat. Diese unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten ab Ausgabedatum.

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und auszubauen. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Außerdem ist unser Unternehmen bemüht, neue Methoden, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren entwickelt werden, einzusetzen und gleichzeitig Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, in denen auch Aussagen in Bezug auf zukünftige Explorationserfolge des Unternehmens enthalten sind. Diese zukunftsgerichteten Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens, auf die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt Bezug genommen wird, abweichen. Diese und andere Risiken wurden in den Unterlagen, die das Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission (SEDAR) vorlegen muss, veröffentlicht. Anlegern wird empfohlen, sich im Vorfeld einer Transaktion in Zusammenhang mit den Wertpapieren des Unternehmens diesbezüglich zu informieren. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung. Das Unternehmen ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Informationen, aus welchen Gründen auch immer, zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbour-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

