IRW-News: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy kündigt Handelsaufnahme von Graphano am Donnerstag, den 30. September 2021 an

IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X Energy kündigt Handelsaufnahme von Graphano am Donnerstag, den 30. September 2021 an

Montréal, Québec, Kanada, 28. September 2021 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC:QB MNXXF) (Manganese X) und Graphano Energy Limited (Graphano) (TSXV: GEL) freuen sich bekannt zu geben, dass Graphano zum Handel an der TSX Venture Exchange (die TSXV oder die Börse) zugelassen wurde. Der Handel beginnt am Donnerstag, den 30. September 2021 unter dem Handelskürzel GEL.

Manganese X und Graphano bedauern zwar die anfänglichen Verzögerungen in Bezug auf die Handelsaufnahme, freuen sich jedoch sehr, dass die Börse mitgeteilt hat, dass am 28. September 2021 ein Bulletin veröffentlicht wird, in dem die Handelsaufnahme am 30. September 2021 angekündigt wird.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, sagt dazu: Obwohl der Ausgliederungsprozess deutlich länger gedauert hat als erwartet, konnte dieser nun erfolgreich abgeschlossen werden, und wir freuen uns, die Aufnahme des Handels der Graphano-Aktien an der TSXV bekannt zu geben. Ferner ist es uns eine Freude, mitzuteilen, dass die Graphano-Aktien, die zu einem Preis von 0,05 CAD pro Aktie begeben wurden, im Verhältnis von 6,5:1 konsolidiert wurden und nun einen geänderten angenommenen Ausgabepreis von 0,325 CAD pro Graphano-Aktie haben.

Luisa Moreno, CEO von Graphano, meint: Die Verzögerungen waren zwar enttäuschend und frustrierend; das Endergebnis ist jedoch das richtige: Graphano wird als Tier-2-Bergbauunternehmen an der TSXV notiert. Wir freuen uns darauf, unsere vielen Aktionäre mit schnellen Fortschritten, die wir im LAB-Projekt erzielen wollen, glücklich zu machen. Wir beabsichtigen zudem, andere mögliche Übernahmemöglichkeiten zu prüfen, und zwar im Hinblick auf unser Ziel, ein bedeutendes Explorations- und Erschließungsunternehmen für Technologieminerale zu werden. Bleiben Sie also bitte dran!

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit ungewöhnlich fortschrittlichen Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen umweltfreundlichen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Kanada und den USA, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt.

Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Über Graphano Energy Limited

Graphano ist ein Bergbauunternehmen, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Erschließung mit potenzialreichen Grafitressourcen - von der Exploration bis zur Produktion - beschäftigt. Grafit ist eines der gefragtesten Technologieminerale, das für eine grüne und nachhaltige Welt benötigt wird. Graphano verfügt über eine hochmoderne, umweltfreundliche Bergbautechnologie. Unser Konzessionsgebiet in Quebec (Kanada) ist seit jeher eine natürliche Quelle für Grafit. Nachdem die Nachfrage nach Grafit in einigen der bekanntesten und innovativsten Industrien wie Lithiumbatterien in Elektrofahrzeugen und in der Robotik zunimmt, haben wir unsere Technologie auf den neuesten Stand gebracht, um den Bedürfnissen der Zukunft gerecht werden zu können.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Für das Board of Directors von

GRAPHANO ENERGY LIMITED

Luisa Moreno

CEO und Director

E-Mail: graphano@gmail.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung. Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Alle Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind und keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen oder die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem (i) Erwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Notierung der Aktien von Graphano; (ii) Aussagen in Bezug auf das LAB-Projekt; (iii) Aussagen in Bezug auf die Kommerzialisierung einer Manganlagerstätte; und (iv) die Veröffentlichung einer wirtschaftlichen Erstbewertung der Manganlagerstätte.

Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung solcher zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass (i) alle erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für die Unternehmen akzeptablen Bedingungen eingeholt werden, (ii) dass sich die Umstände rund um die COVID-19-Pandemie, die sich zwar immer weiterentwickelt, stabilisieren werden und die Fähigkeit der Unternehmen, ihre strategischen Ziele zu erreichen, nicht wesentlich beeinträchtigen werden), können sich als ungenau erweisen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen, auch wenn sie von den Unternehmensleitungen zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, und daher sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Risiken in Bezug auf (i) die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, (ii) die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen, einschließlich der Bergbauindustrie im Allgemeinen, wie in den öffentlichen Einreichungen der Unternehmen auf SEDAR beschrieben, (iii) die mögliche Unfähigkeit der Unternehmen, ihr Geschäft fortzusetzen, und (iv) Risiken im Hinblick auf den Einbruch des Wertes von Mangan und Lithium.

Die vorstehende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen der Unternehmen beeinflussen können. Obwohl die Unternehmen versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und die Unternehmen sind nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Finanzinformationen und andere Kennzahlen, die hierin dargestellt werden, sind nicht als Richtwerte oder Prognosen für die hierin genannten oder zukünftige Zeiträume gedacht, und insbesondere ist die vergangene Performance kein Indikator für zukünftige Ergebnisse, und die Ergebnisse des Unternehmens in dieser Pressemitteilung sind möglicherweise kein Hinweis auf die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens und stellen keine Schätzung, Vorhersage oder Prognose dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61710

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61710&tr=1

