IRW-PRESS: Manganese X Energy Corp.: Manganese X erhält metallurgische Ergebnisse, die eine hohe Gewinnungsrate sowie verbesserte Effizienz und Wirtschaftlichkeit für die Verwendung in EV-Batterien zeigen

Montreal (Quebec, Kanada), 14. Januar 2021 - Manganese X Energy Corp. (TSX-V: MN, FWB: 9SC2, OTC: MNXXF) (Mangan X oder das Unternehmen) freut sich, erfreuliche Ergebnisse der metallurgischen Untersuchungen im Rahmen des Phase-II-Programms für das Projekt Battery Hill bekannt zu geben. Sie belegen eine noch größere Effizienz und verbesserte wirtschaftliche Kennzahlen.

Martin Kepman, CEO von Manganese X, erläutert: Die Verarbeitung des Manganerzes aus Battery Hill bringt immer bessere Neuigkeiten. Die Gewinnungsraten sind beeindruckend und der angewendete Reinigungsprozess wurde optimiert und liefert nun eine größere Effizienz und verbesserte Wirtschaftlichkeit. Mangan steht als umweltfreundliches und ethisch vertretbares Metall, das Kobalt ersetzen könnte, weiterhin im Blickpunkt. Wir machen ausgezeichnete Fortschritte auf dem Weg zu unserem Ziel, Manganprodukte mit ultrahohem Reinheitsgrad herzustellen, die sich für den Einsatz in den wachstumsstarken Elektrofahrzeug- (EV) und Energiespeicherbranchen eignen.

Manganese X führt die laufenden Testarbeiten in Zusammenarbeit mit Kemetco Research Inc. (Kemetco) durch, um ein kommerziell umsetzbares Fließschema für die Herstellung von batterietauglichen Manganprodukten unter Einsatz einer nachhaltigen und ethisch vertretbaren Mineralisierung aus Nordamerika, und zwar dem Konzessionsgebiet Battery Hill unweit von Woodstock (New Brunswick, Kanada), zu entwickeln.

Kemetco gelang in der ersten Phase mit einer Reihe von Laugungs-, Reinigungs- und Kristallisationsprozessen im Labormaßstab die Herstellung eines Mangansulfatprodukts mit einem hohen Reinheitsgrad von bis zu 99,95 %. Dies galt als bahnbrechende Leistung, da damit gezeigt wurde, dass die Mineralisierung aus dem Projekt Battery Hill des Unternehmens konform und für den Einsatz in der Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und anderen High-Tech-Anwendungen geeignet ist.

Die zweite Phase der Gesamtuntersuchungen von Kemetco beinhaltete die Entwicklung eines effizienteren, umsetzbaren Extraktionsverfahrens und eines Fließschemas für die Herstellung von hochgradigem Mangansulfat. Im Rahmen der jüngsten Labortests wurden die geeigneten Grundverfahren für die Laugungsextraktion, die Fest-Flüssig-Trennung, die primäre Reinigung und die Kristallisationsveredelung ermittelt.

Kemetco bemerkt, dass die jüngsten Ergebnisse äußerst bedeutend und ermutigend sind, da sie einen potenziellen Weg zur Eliminierung eines wichtigen Schrittes im Reinigungsprozess aufzeigen, der zu großen Kosteneinsparungen sowie einer Steigerung der Reinigungseffizienz führen würde. Hier die wichtigsten Ergebnisse:

- Gesamtausbeute von 85 %, eine bedeutende Leistung;

- Eliminierung von Reinigungsprozessen, die die Gesamtkosten deutlich verringern werden;

- Verbesserte Reinigungsergebnisse mit extrem niedrigen Konzentrationen an Basis- und Alkalimetallverunreinigungen;

- Verbesserte Kommerzialisierungsmöglichkeiten.

Die Testarbeiten in Zusammenarbeit mit Kemetco werden fortgesetzt. Manganese X freut sich auf die Fertigstellung des Phase-II-Programms und den Erhalt des entsprechenden Abschlussberichtes. Dies wir in den nächsten zwei bis vier Wochen erwartet. Nach Abschluss wird Manganese X die Arbeitsprogramme zur Unterstützung der geplanten wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) des Unternehmens forcieren.

Das Unternehmen freut sich ferner, zu berichten, dass es die Zuteilung von insgesamt 800.000 Aktienoptionen für den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens an Berater des Unternehmens genehmigt hat. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von jeweils 0,25 Dollar. Die den Board-Mitgliedern und Beratern des Unternehmens gewährten Optionen haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren und werden sofort freigegeben. Die Ausgabe der Optionen steht unter dem Vorbehalt aller erforderlicher Genehmigungen durch die TSX Venture Exchange.

Alle ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Bitte folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/XManganese?s=08

Bitte folgen Sie uns auf Facebook: https://www.facebook.com/Manganese-X-Energy-Corp-102953664741689/

Manganese X hat es sich zur Aufgabe gemacht, Manganbergbauprojekte in Nordamerika mit großem Potenzial zu erwerben und voranzutreiben. Das Unternehmen hat die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertmaterialien zu versorgen. Außerdem ist das Unternehmen bemüht, neue Methoden zu entwickeln, die aus umweltfreundlichen, geographisch und ethisch vertretbaren sowie ökologisch nachhaltigen bzw. emissionsfreien Verfahren hervorgehen und gleichzeitig Mangan zu niedrigen wettbewerbsfähigen Kosten herzustellen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO & Director

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält " zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Explorationsergebnisse des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jeglichen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen des Unternehmens unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese und andere Risiken werden in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR offengelegt, die die Investoren vor jeder Transaktion, die die Wertpapiere des Unternehmens betrifft, überprüfen sollten. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieser Pressemitteilung zur Verfügung gestellt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, außer der gesetzlich vorgeschriebenen, jegliche zukunftsgerichtete Informationen aus irgendeinem Grund zu aktualisieren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen werden, und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55094

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55094&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5626781028

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.