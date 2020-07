IRW-News: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Aktivitätsbericht für das Quartal zum Juni 2020

IRW-PRESS: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Aktivitätsbericht für das Quartal zum Juni 2020

MetalsTech Limited (ASX: MTC) freut sich, über seine Aktivitäten in dem mit 30. Juni 2020 endenden Quartal zu berichten.

ECKDATEN

JORC (2012)-konforme Mineralressourcenschätzung

- JORC (2012)-konforme Mineralressourcenschätzung für Sturec:

- 21,2 Mio. Tonnen mit 1,50 g/t Au und 11,6 g/t Ag; darin enthalten sind 1,026 Mio. Unzen Gold und 7,94 Mio. Unzen Silber, 67 % davon sind der Kategorie der angezeigten und gemessenen Ressourcen zuzurechnen (Cutoff-Wert 0,4 g/t Au; innerhalb des optimierten Tagebaumodells);

- 388 Tsd. Tonnen mit 3,45 g/t Au und 21,6 g/t Ag; darin enthalten sind 43 Tsd. Unzen Gold und 270 Tsd. Unzen Silber, 71 % davon sind der Kategorie der abgeleiteten Ressourcen zuzurechnen (Cutoff-Wert 2,85 g/t Au; außerhalb des optimierten Tagebaumodells; Werte basieren auf einem Abbau unter Tage)

- Als Basis dient eine Goldausbeute von 90,5 % (Sturec-Mineralisierung) mit einer Verarbeitung auf Basis von Ammoniumthiosulfat ohne Einsatz von Zyanid

- Die Lagerstätte ist in nördlicher und südlicher Richtung sowohl entlang des Streichens als auch im Einfallen (dip) bzw. in linearer Fallrichtung (plunge) offen, was auf ein beachtliches Explorationspotenzial und bohrbereite Ziele schließen lässt

- Der hochgradige Kern der bekannten Mineralisierung mündet südlich in Fallrichtung in einer Zone, in der noch keine Bohrungen absolviert wurden und auf die man sich im Rahmen der Ressourcenerweiterungsbohrungen konzentrieren will

Metallurgische Untersuchungen

- MTC ist eine Partnerschaft mit der Firma Clean Earth Technologies eingegangen, um sich für das Goldprojekt Sturec die Nutzungsrechte an einer geschützten zyanidfreien Goldgewinnungstechnologie auf Basis von Thiosulfat zu sichern

- Das Unternehmen setzt die Erzförderung und -extraktion im Stollen Andrej im Rahmen der vor Kurzem gewährten Bergbaulizenz für den Abbau unter Tage fort; das Erz wird nach Australien verbracht, wo metallurgische Untersuchungen an einer Massenprobe durchgeführt werden; dabei kommen die herkömmliche Schwerkraftabscheidung, Flotation, Abscheidung von schweren Flüssigkeiten (HLS) und die Goldextraktion auf Basis von Thiosulfat zum Einsatz

Untertägige Diamantbohrungen

- In der Goldmine Sturec wurden vom Stollen Andrej ausgehend untertägige Diamantbohrungen eingeleitet

- Im Rahmen der Exploration werden bis zu neun (9) Diamantbohrlöcher über insgesamt rund 3.000 Bohrmeter absolviert mit dem Ziel einer möglichen Ressourcenerweiterung

- Die Bohrungen dienen der genaueren Erkundung des Bohrlochs STOR 3.11, in dem folgende Abschnitte durchteuft wurden:

- 89,0 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag (zwischen 114 m und 203 m Lochtiefe; Cutoff-Wert 3 g/t Au)

innerhalb eines breiteren Abschnitts von

- 137,3 m mit 4,6 g/t Au und 16,5 g/t Ag (zwischen 67,7 m und 205 m Lochtiefe; Cutoff-Wert 0,3 g/t Au)

- Die Ergebnisse aus dem aktuellen Bohrprogramm werden in die Scoping-Studie für einen untertägigen Förderbetrieb einfließen, welche voraussichtlich als erste Betriebsphase ein einfaches und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von Konzentrat mittels Schwerkraftabscheidung und Flotation mit verkürzter Zeitdauer bis zur Produktion beinhaltet

- Die Goldbranche boomt und um von diesem Boom zu profitieren, will das Unternehmen bei Sturec möglichst rasch einen Förderbetrieb errichten; das Unternehmen forciert die Durchführung einer Scoping-Studie für einen einfachen, hochgradigen Förderbetrieb unter Tag unter Nutzung der bestehenden Infrastruktureinrichtungen und Abbaustätten sowie der bereits vorhandenen Bergbaulizenz für den untertägigen Abbau, die im April 2020 erteilt wurde

Zusammenlegung des Aktienregisters

- Der Industriechemikalienhersteller Wuxi Baichuan Chemical Industrial Co Ltd. (BCC) veräußert seine verbleibenden 7.790.000 Aktienanteile an MTC im Zuge eines Bookbuilding-Verfahrens im Wert von 1,4 Millionen Dollar; er verkauft diese zur Gänze zum Preis von 18 Cent pro Aktie an institutionelle und qualifizierte Anleger

- Das Bookbuilding-Verfahren wurde zum Preis von 18 Cent pro Aktie durchgeführt; dies entspricht einem Aufschlag von 27 % auf den 5-Tages-VWAP bzw. einem Aufschlag von 19 % auf den 10-Tages-VWAP

- Das Bookbuilding-Verfahren erfolgte unter der Aufsicht des Unternehmens und wurde von institutionellen und qualifizierten Anlegern gezeichnet, die in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen stehen

Bestellung eines technischen Beraters und personelle Änderungen im Board

- Mark Calderwood wird MetalsTech als technischer Berater verstärken und das Unternehmen bei der Erschließung des Goldprojekts Sturec Gold in der Slowakei unterstützen. Er ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Goldexploration und im Goldbergbau

- Herr Calderwood hat die Firma Persues Mining Limited erfolgreich als Geschäftsführer geleitet und innerhalb eines Zeitraums von 9 Jahren die Entwicklung der Firma vom Börsengang bis hin zu einem Goldproduktionsbetrieb und einem ASX100-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von > 1,6 Milliarden Dollar begleitet

- Herr Noel OBrien tritt als Non-Executive Director (Direktor ohne Geschäftsführungsbefugnis) zurück und wird zum technischen Berater (Metallurgie & Verarbeitung) bestellt

- Zusammen mit der jüngsten Bestellung von Herrn Mark Calderwood zum technischen Berater des Unternehmens steht Herrn OBriens Wechsel zu einer formellen technischen Beraterrolle im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, seine technischen Kapazitäten im Zuge der weiteren Erschließung der unternehmenseigenen Goldmine Sturec zu stärken

Finanzierung

- MetalsTech hat mit seinem aktuellen Kapitalgeber, Herrn Zhengrong Chen, eine strategische Finanzierungsvereinbarung im Hinblick auf ein weiteres Investment über Wandelschuldscheine mit Festpreis (Schuldscheine) unterzeichnet.

- Für die Schuldscheine gelten die folgenden wesentlichen Bedingungen:

- Investment in Höhe von 2,5 Mio. Dollar durch Emission von 10.000.000 Schuldscheinen (die Schuldscheine werden im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1 begeben)

- Absicherung gegen MTCs Lithiumprojekt Cancet (zählt nicht zum Kernportfolio)

- Laufzeit: zwei Jahre

- Verzinsung: 10 % p.a.

- Fester Umwandlungspreis von 25 Cent pro Aktie; MTC kann unter bestimmten Bedingungen eine Umwandlung erzwingen

- Nach Umwandlung werden die Aktien 12 Monate lang treuhänderisch verwahrt

- Für die Ausgabe der Schuldscheine müssen die Vertragsparteien aus regulatorischer Sicht sowohl interne als auch externe Bewilligungen sowie die Zustimmung seitens der MTC-Aktionäre (falls erforderlich) einholen.

- Abschluss einer Platzierung im Wert von 1.125.000 Dollar mit qualifizierten Anlegern (Platzierung) durch Emission von 7.031.250 voll einbezahlten Stammaktien zu 16 Cent pro Aktie (die Aktien werden im Rahmen der derzeitigen Platzierungskapazität des Unternehmens gemäß der ASX-Börsenvorschrift 7.1A zugeteilt)

- Direktoren (und/oder von ihnen nominierte Personen) haben sich ebenfalls an der Platzierung beteiligt und 150.000 Dollar zu den gleichen Konditionen wie in der Platzierung investiert; die Zustimmung der Aktionäre muss noch eingeholt werden

- MTC verfügt über ausreichende Mittel, um seine Ziele im Goldprojekt Sturec für das Jahr 2020 zu erreichen; dazu zählen Ressourcenerweiterungsbohrungen und eine Scoping-Studie mit herkömmlicher Schwerkraftabscheidung, Flotation, Abscheidung von schweren Flüssigkeiten (HLS) und Goldextraktion auf Basis von Thiosulfat

Sonstiges

- Während des mit 30. Juni 2020 endenden Quartals hielt Executive Chairman Russell Moran einen Vortrag anlässlich der NWR Resources Virtual Conference

Hintergrund: Goldmine Sturec

Die Goldmine Sturec liegt im Zentrum der Slowakei, zwischen der Stadt Kremnica und dem Dorf Luky, 17 km westlich von Banská Bystrica, der größten Stadt der Zentral-Slowakei, und 150 km nordöstlich der Hauptstadt Bratislava.

Die Goldmine Sturec beherbergt laut einer JORC (2012)-konformen Berechnung in einem optimierten Tagebaumodell unter Berücksichtigung eines Cutoff-Wertes von 0,4 g/t Au eine Mineralressource im Umfang von insgesamt 21,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 1,50 g/t Au und 11,6 g/t Ag (1,59 g/t Au-Äqu.), in der 1.026.000 Unzen Gold und 7.944.000 Unzen Silber (1.086.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten sind. In den zusätzlichen Ressourcen im Umfang von 388.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,45 g/t Au und 21,6 g/t Ag (3,60 g/t Au-Äqu.) außerhalb des optimierten Tagebaumodells sind nochmals 43.000 Unzen Gold und 270.000 Unzen Silber (45.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten (Bericht gemäß JORC (2012)).

Tabelle 1: Mineralressourcenschätzung - Goldprojekt Sturec

Mineralressourcenschätzung Sturec

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au,

innerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

ategorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1

) ) Unze

n)

(Tsd.

Unzen

)

gemessene 3.0002,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171

R.

angezeigte 11.202,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685

R. 0

gemessene 14.202,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856

+ 0

angezeigte

R.

abgeleitete 7.0002,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230

R.

GESAMT 21.202,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086

0

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au,

außerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

ategorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1 (Tsd

) ) Unze.

n) Unzen

)

gemessene - - - - - - - -

R.

angezeigte 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

R.

gemessene 114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

+

angezeigte

R.

abgeleitete274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32

R.

GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt*Met. Gew.*Au Preis/g) + (Ag g/t Gehalt*Met. Gew.*Ag Preis/g)) / (Met. Gew.*Au Preis/g)

Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises USD/oz. (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 USD.

Gold- und Silbergewinnung aus den 2014 durchgeführten metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat: 90,5 % bzw. 48,9 %.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial haben, aus dem Sturec-Erz mittels von Thiosulfat-Laugung/Elektrogewinnung gemäß den angegebenen Ausbeuten gewonnen und verkauft zu werden.

ENDE

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Stellungnahme der Sachverständigen

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu den Explorationsergebnissen basieren auf Datenmaterial, das von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurde. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Dr Hills stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die Informationen in diesem Bericht, dem diese Erklärung beigefügt ist, die sich auf Mineralressourcen für die Goldlagerstätte turec beziehen, basieren auf Informationen, die von Chris Grove, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106), erstellt wurden. Herr Grove ist ein vollbeschäftigter Mitarbeiter von Measured Group Pty Ltd. und hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Er verfügt somit über die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Grove stimmt zu, dass die auf seinen Informationen basierenden Angaben in einer der Form und dem Kontext entsprechenden Weise in den Bericht aufgenommen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

