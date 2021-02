IRW-News: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology meldet Anstieg der Handelsaktivität an der Börse NC Exchange auf über vier Millionen Dollar

IRW-PRESS: NetCents Technology Inc.: NetCents Technology meldet Anstieg der Handelsaktivität an der Börse NC Exchange auf über vier Millionen Dollar

VANCOUVER, British Columbia, 9. Februar 2021 - NetCents Technology Inc. (NetCents oder das Unternehmen) (CSE: NC / Frankfurt: 26N / OTCQB: NTTCF), ein auf Kryptowährungen spezialisierter Zahlungsdienstleister, freut sich bekannt zu geben, dass das Handelsvolumen (Käufe und Verkäufe von Kryptowährung) und die Nutzereinlagen des Unternehmens an der Kryptowährungsbörse NC Exchange im Januar 2021 auf über 4 Millionen Dollar angestiegen sind; das ist ein neuer Monatsrekord.

An der NC Exchange war im Januar 2021 sowohl im Jahres- als auch im Monatsvergleich ein enormes Wachstum zu beobachten:

- 4.168.599 $ Handelsvolumen und Nutzereinlagen

- Anstieg des Handelsvolumens um 416 % im Monatsvergleich

- Anstieg des Handelsvolumens um 3.292 % im Jahresvergleich

In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns verstärkt darauf konzentriert, weitere Händler und Partner ins Boot zu holen und die Zahlungsabwicklungsvolumina bei den Händlern zu steigern; in beiden Bereichen ist uns im vergangenen Jahr ein starkes Wachstum gelungen, meint Clayton Moore, Gründer und CEO von NetCents Technology. Auf dem Weg ins Jahr 2021 arbeiten wir an der Feinabstimmung unseres Börsenprodukts zur Unterstützung unseres Zahlungsabwicklungsgeschäfts; unsere Bemühungen tragen bereits die ersten Früchte, wie der starke Anstieg des Handelsvolumens an der Börse zeigt. Diese starke Handelsaktivität ist eine weitere Bestätigung unserer Wachstumsstrategie im Hinblick auf unser Finanz-Ökosystem und möglicherweise auch unseres hochwertigen Softwaredesigns und der Benutzerfreundlichkeit.

Die kanadischen und internationalen Kryptowährungsmärkte waren im Jahr 2020 weiter auf dem Vormarsch und zu den größten Anlegern, die in das aktuelle Wachstum des Kryptowährungssektors investieren, zählen laut einem Bericht von PYMTS vor allem institutionelle Investoren https://www.pymnts.com/cryptocurrency/2021/cryptos-soaring-but-what-comes-next/

. Trotz der jüngsten Preisvolatilität konnte der Bitcoin-Markt im letzten Jahr immer noch um mehr als 315 % zulegen und die Firmenführung von NetCents erwartet, dass dieses Niveau auch gehalten werden kann. Unterstützt wird dieser Trend von der steigenden Akzeptanz seitens institutioneller Investoren und vom Einstieg großer Zahlungsdienstleister in diesen Markt.

Dieses Wachstum überrascht mich nicht, wenn man sieht, wie der Gesamtmarkt wächst. Die Kryptowährung Bitcoin hat soeben eines der erfolgreichsten Jahre in ihrer Geschichte hinter sich gebracht und wir gehen davon aus, dass sie auch im Jahr 2021 dank des erstarkten Interesses und der Entwicklungen in diesem Bereich auf Erfolgskurs bleiben wird. Gleichzeitig hat auch die Kryptowährung Ethereum in den vergangenen 12 Monaten einen sagenhaften Anstieg um über 800 % hingelegt, fügt Herr Moore hinzu. Kryptowährungen werden bleiben und wir freuen uns sehr, in diesem rasch wachsenden Markt eine Vorreiterrolle einnehmen zu können.

Über NetCents

NetCents Technology Inc., das Transaktionszentrum für alle Kryptowährungszahlungen, stattet zukunftsorientierte Unternehmen mit der Technologie aus, um die Verarbeitung von Kryptowährungen nahtlos in ihr Zahlungsmodell zu integrieren, ohne dabei dem Risiko oder der Volatilität des Kryptomarktes ausgesetzt zu sein. NetCents Technology ist als Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.net-cents.com oder über den Anlegerservice: investors@net-cents.com.

Für das Board of Directors:

NetCents Technology Inc.

Clayton Moore

Clayton Moore, CEO, Gründer & Director

NetCents Technology Inc.

1000 - 1021 West Hastings Street

Vancouver, BC, V6E 0C3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Handlungen der Regulierungsbehörden, die Marktpreise und die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

