IRW-News: Noram Lithium Corp.: Noram benennt Adam Falkoff, President von The Association for Rare Earth, ins Board of Directors

IRW-PRESS: Noram Lithium Corp.: Noram benennt Adam Falkoff, President von The Association for Rare Earth, ins Board of Directors

Vancouver, British Columbia, Kanada - 8. September 2021 - Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) hat heute die Benennung der erfahrenen Führungspersönlichkeit im Bereich öffentliche Politik und Bergbauindustrie Adam Falkoff ins sein Board of Directors bekanntgegeben.

Wir haben großes Glück, eine so angesehene, zielorientierte Führungspersönlichkeit mit einer bewährten, langen Erfolgsgeschichte in öffentlicher Politik und Beratung nun im Board von Noram zu haben, sagte Sandy McDougall, President und CEO von Noram. Seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Bergbau, öffentliche Politik und Businessstrategie wird dem Unternehmen von großem Nutzen sein, wenn wir unsere Ressource zur Produktion bringen. Wir begrüßen Adam im Board of Directors und freuen uns auf seine Einblicke und Beiträge, während wie ein multinationales Lithiumunternehmen aufbauen.

Es ist toll, dass ich jetzt, wo sich Noram an einem Wendepunkt befindet, im Board of Directors bin, meinte Adam Falkoff. Lithium spielt heutzutage eine bedeutende Rolle bei der Energieversorgung und die weltweite Nachfrage nach Lithium, das auch als weißes Gold bezeichnet wird, wächst exponenziell. Die Regierung unter Biden hat kürzlich dazu aufgerufen, die Inlandsproduktion anzukurbeln, um die Nachfrage nach Lithiumionenbatterien in E-Fahrzeugen erfüllen zu können. Das zeigt, dass Noram zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ich freue mich darauf, das Unternehmen zu beraten, wenn es zu einem bedeutenden Akteur bei der kontinuierlich hohen Nachfrage nach Quellen erneuerbarer Energie ist, fuhr Adam Falkoff fort.

Herr Falkoff verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen öffentliche Politik, Internationale Beziehungen und Business Development. Er hat CEOs der Fortune 100, Presidents, Premierminister, Kabinettsminister und Botschafter beraten. Als President von CapitalKeys, einem überparteilichen, globalen Unternehmen für öffentliche Politik und strategische Beratung mit Sitz in Washington D.C. und Büros in London und Singapur, hat er die Kunden erfolgreich dabei unterstützt, die komplexe Welt der öffentlichen Politik zu verstehen, vorausschauend zu begreifen und zu lenken. Außerdem hat er ihnen geholfen, Strategien zur Geschäftsentwicklung und somit zur Ertragssteigerung aufzubauen. Zusätzlich ist er Interims-President von RARE, The Association for Rare Earth. Herr Falkoff hat 2018 die Ellis Island Medal of Honor für seine Dienste für die USA erhalten und stand auf der Washington, D.C. Power 100, einer Liste der 100 einflussreichsten, nicht gewählten Personen des Washington Life Magazine.

Herr Falkoff hat einen B.A. der Duke University und sowohl einen M.B.A. als auch einen M.I.M. (Master of International Management) der Thunderbird School of Global Management in Form eines Stipendiums. Außerdem hat Herr Falkoff einen Abschluss in Internationalem Recht des Instituts für Internationales Recht der Universität Salzburg. Geleitet wurde der Kurs von den Richtern am Obersten Gerichtshof Anthony Kennedy und John Paul Stevens. Weiterhin nahm er am Postgraduiertenprogramm der School of Mining Engineering der University of Witwatersrand, Johannesburg, Südafrika teil. Diese gilt als weltweit herausragendste Institution im Bereich der internationalen Bergbaustudien.

Über Noram Lithium Inc.

Noram Lithium Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus (Zeus) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium in der Kategorie der angedeuteten Ressource und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium in der Kategorie der vermuteten Ressourcen (Cutoff-Wert von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent - LCÄ).

Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.noramlithiumcorp.com.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Sandy McDougall

President, CEO und Director

Investor Relations Kontakt:

Rich Matthews

Managing Partner

Integrous Communications

rmatthews@integcom.us

+1 604 757 7179

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61324

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61324&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65542K1030

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.