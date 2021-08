IRW-News: Piedmont Lithium Limited: Piedmont und Sayona bringen Übernahme von NAL zum Abschluss

IRW-PRESS: Piedmont Lithium Limited: Piedmont und Sayona bringen Übernahme von NAL zum Abschluss

Errichtung einer Produktionsdrehscheibe für Lithiumprojekte in der Region Abitibi in Québec

- Piedmont Lithium und Sayona Mining (ASX:SYA) schließen die Übernahme von North American Lithium ab

- Durch die Zusammenlegung von Authier und NAL entsteht eine potenzielle Drehscheibe für die Lithiumproduktion in der Region Abitibi in Québec

- Studien im Hinblick auf die künftige Wiederaufnahme der Lithiumproduktion in Québec sind im Gange

- Evaluierung von Alternativen für die Herstellung von Lithiumhydroxid in Québec wird eingeleitet

BELMONT, NORTH CAROLINA - Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq: PLL) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Sayona Québec die Übernahme von North American Lithium Inc.( NAL) gemäß der am 30. Juni 2021 angekündigten Aktienkaufvereinbarung abgeschlossen hat. Piedmont Lithium besitzt 25 % und Sayona Mining 75 % der Anteile an der Firma Sayona Quebec. Piedmont Lithium ist mit einer Beteiligung von 18,8 % der größte Aktionär von Sayona Mining.

Piedmont und Sayona führen derzeit technische Studien im Hinblick auf die künftige Wiederaufnahme des NAL-Betriebs zur Herstellung von Spodumenkonzentrat durch; im zweiten Halbjahr 2021 ist eine Scoping-Studie geplant. Darüber hinaus wurden Studien für die Herstellung von Lithiumchemikalien in der Provinz Québec eingeleitet, die dazu führen könnten, dass sich die Provinz wegen ihrer reichhaltigen Mineralressourcen, ihrer kostengünstigen und nachhaltigen Stromversorgung aus Wasserkraft, ihrer Nähe zu den großen Elektrofahrzeugmärkten in den Vereinigten Staaten und Europa sowie der positiven Einstellung der Provinzialregierung zur Elektrifizierung zu einem wichtigen Zentrum für die Lithiumhydroxidproduktion entwickelt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61196/210830Piedmont_DE_PRCOM.001.jpeg

North American Lithiums Spodumenkonzentratbetrieb

President und Chief Executive Officer Keith D. Phillips erklärt: Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit unserem Partner Sayona die Zusammenlegung der Spodumenressourcen in der Region Abitibi in Québec in die Wege zu leiten. Sayona Québec verfügt damit über große Teile der kanadischen Lithiumvorkommen. Es ist von großer Bedeutung, dass in den ehemaligen Produktionsbetrieb der Firma North American Lithium in den letzten zehn Jahren 400 Millionen Dollar investiert wurden. NALs Betrieb zur Herstellung von Konzentrat eignet sich für eine relativ rasche Reaktivierung, und wir werden gemeinsam mit Sayona passende Pläne in dieser Richtung erarbeiten. Außerdem sondieren wir verschiedene Optionen, um eine Produktion von Lithiumhydroxid in Québec zu ermöglichen, und werden den Markt über unsere weitere Planung auf dem Laufenden halten. Piedmont hat die Absicht, sich als Marktführer auf dem Gebiet der Lithiumhydroxidproduktion in Nordamerika zu etablieren, und unsere Beteiligungen in Québec sind die ideale Ergänzung zu unserem Vorzeigeprojekt Carolina Lithium in Gaston County im US-Bundesstaat North Carolina.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Keith Phillips

President & CEO

T: +1 973 809 0505

E: kphillips@piedmontlithium.com --

Brian Risinger

VP - Investor Relations & Corporate Communications

T: +1 704 910 9688

E: brisinger@piedmontlithium.com

Über Piedmont Lithium

Piedmont Lithium (Nasdaq: PLL; ASX: PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Das Projekt Carolina Lithium befindet sich als Herzstück unseres Unternehmens im berühmten Carolina Tin Spodumene Belt, einem Erzgürtel mit reichhaltigen Zinn- und Spodumenvorkommen in North Carolina. Durch die Zusammenlegung unserer Vermögenswerte in den USA mit den ebenso strategisch günstigen und gefragten Mineralvorkommen und Produktionsstätten in Quebec und Ghana sind wir in der Lage, uns als einer der weltweit größten, kostengünstigsten und nachhaltigsten Produzenten von Lithiumhydroxid in Batteriequalität zu positionieren. Außerdem verfügen wir über den aus strategischer Sicht am günstigsten gelegenen Standort, um die wachstumsstarke Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Nordamerika optimal zu bedienen. Die einzigartigen geologischen Eigenschaften, die geographische Lage und die Nähe unserer Ressourcen, Produktionsstätten und Kundenstandorte werden uns in die Lage versetzen, die so wichtige Kontinuität bei der Versorgung mit hochwertigem, nachhaltig produziertem Lithiumhydroxid aus Spodumenkonzentrat zu gewährleisten, das von den meisten Elektrofahrzeugherstellern bevorzugt wird. Mit unserem auf Diversifizierung ausgelegten Geschäftsbetrieb werden wir Amerika bei seinem Wandel hin zur Emissionsreduktion und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen können. Nähere Informationen finden Sie unter www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu Explorations-, Erschließungs- und Bauaktivitäten, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und Chemieverarbeitungsprojekte von Piedmont, zur Strategie und zu den Erwartungen hinsichtlich der Genehmigungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Piedmont nicht in der Lage sein wird, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen, (ii) dass die Liegenschaften von Piedmont möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich Risiken, die mit der Exploration, der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont in der Lage ist, das für die Durchführung seines Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise von Lithium und Lithiumprodukten, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unsicherheiten, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördlichen Verzögerungen, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb, (xi) Risiken im Zusammenhang mit den Informationen, Daten und Prognosen in Bezug auf Sayona Quebec und IronRidge Resources, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Ansprüchen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Lieferverträgen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, unsere Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Erschließung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, unsere Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U. U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der australischen Wertpapierbörse dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Präsentation, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61196

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61196&tr=1

