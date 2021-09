IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis bestätigt den Erhalt von weiteren staatlichen Mitteln in Höhe von $630.000 zur Entwicklung eines neuartigen Produktionsprozesses zur Umwandlung von Quarz in pyrogenes Siliciumdioxid, Gesamtfinanzierung von $5,3 Mio.

Montreal, Quebec (8. September 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (http://pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden das Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das fortschrittliche Plasmaprozesse und nachhaltige Lösungen zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt, herstellt und vermarktet, freut sich heute zu bestätigen, dass gemäß seinen Pressemitteilungen vom 27. Mai und 6. Juli 2021, das Unternehmen nun von einer zweiten Regierungsbehörde weitere $630.000 für einen Gesamtprojektwert von ca. $5,3 Mio. (einschließlich des Verkaufs von IP in Höhe von $3,3 Mio.) erhalten hat.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, wurde PyroGenesis in Partnerschaft mit HPQ Silica Polvere Inc. (HPQ Polvere), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von HPQ Silicon Resources Inc. (HPQ), beauftragt, nachgelagerte Geschäftsmöglichkeiten zu entwerfen, zu entwickeln und herzustellen, indem Quarz in pyrogenes Siliciumdioxid umgewandelt wird, wobei ein neuartiger plasmabasierter Ein-Schritt-Reaktor verwendet wird. Dieses Verfahren soll die Reduzierung von gefährlichen Abfällen und Treibhausgasemissionen (THG) im Vergleich zu älteren Prozessen ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung profitiert PyroGenesis außerdem (i) von einer Lizenzgebühr von 10 % (Lizenzgebühr) für zukünftige Verkäufe von HPQ Polvere (wobei die festgelegten Mindestwerte 100 % des Umsatzes nicht überschreiten dürfen) und (ii) von der Option, diese Lizenzgebühr jederzeit in einen 50%igen Anteil an HPQ Polvere umzuwandeln.

Pyrogenes Siliciumdioxid ist ein weißes Mikrostrukturpulver mit großer Oberfläche und geringer Schüttdichte. Es findet in vielen Branchen kommerzielle Anwendung, darunter u. a. in den Bereichen Körperpflege, Pharmazie, Landwirtschaft (Lebens- und Futtermittel), Klebstoffe, Dichtstoffe, Baugewerbe, Batterien und Automobilindustrie. Die Nachfrage nach pyrogenem Siliciumdioxid wächst mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 5,5 % pro Jahr (CAGR), wobei erwartet wird, dass der globale adressierbare Markt von USD1,6 Mio. im Jahr 2020 auf USD2,3 Mrd. im Jahr 2027 ansteigen wird. Fumed Silica Market Size, By Product (Hydrophilic, Hydrophobic), By Application (Pharmaceutical, Beauty & Personal Care, Silicone Elastomers, Paints, Coatings & Inks, UPR, Adhesives & Sealants, Food & Beverages), Industry Analysis Report, Regional Outlook, Growth Potential, Price Trends, Competitive Market Share & Forecast, 2021 - 2027. Veröffentlichungsdatum: März 2021, Bericht-ID: GMI4388 | Autoren: Kiran Pulidindi, Akshay Prakash

Wir freuen uns, dass wird diese letzte Tranche der Finanzierung von einer zweiten Regierungsbehörde erhalten haben, da sie die Bedeutung dieses Projekts für verschiedene Regierungsbehörden weiter festigt und bestätigt. Dieser Prozess wird, wenn er erfolgreich ist, eine alternative Lösung schaffen, die die giftigen Nebenprodukte älterer Systeme eliminieren und gleichzeitig die Treibhausgasemissionen um rund 90 % reduzieren würde, sagte M. P. Peter Pascali, CEO und Chair von PyroGenesis. Die Arbeit hat bereits begonnen, und wir freuen uns darauf, weitere Informationen zu unseren Fortschritten bereitzustellen.

Über HPQ Silicon

HPQ Silicon Resources Inc. (TSX-V: HPQ) (OTCQX: HPQFF) (FWB:UGE), ein kanadischer Hersteller innovativer Siliziumlösungen mit Sitz in Montreal, der ein Portfolio einzigartiger hochwertiger Spezial-Siliziumprodukte aufbaut. In Zusammenarbeit mit PyroGenesis entwickelt HPQ:

- PUREVAP Quarz Reduction Reactors (QRR), ein innovatives Verfahren (zum Patent angemeldet), das die Umwandlung von Quarz (SiO2) in hochreines Silizium (Si) in einem Schritt zu geringeren Kosten, geringerem Energieeinsatz und mit geringeren CO2-Fußabdruck ermöglicht und so das beträchtliche Potenzial erneuerbarer Energien ausweitet;

- Der PUREVAP Nano Silicon Reactor (NSiR), ein neues proprietäres Verfahren, das verschiedene Reinheiten von Silizium (Si) als Ausgangsmaterial verwenden kann, um sphärische Silizium-Nano-Pulver und Nanodrähte herzustellen; HPQ arbeitet außerdem mit dem Branchenführer Apollon Solar aus Frankreich zusammen, um sein patentiertes Verfahren zu nutzen und eine Fähigkeit zur Herstellung von kommerziell porösen Silizium (Si)-Wafern und porösen Silizium (Si)-Pulvern zu entwickeln.

- Ein neues plasmabasiertes Verfahren, das eine direkte Umwandlung von Quarz in pyrogenes Siliziumdioxid ermöglicht, wodurch die Verwendung gefährlicher Chemikalien bei der Herstellung von pyrogenem Siliziumdioxid und das mit der Herstellung verbundene Chlorwasserstoff-Gas (HCI) eliminiert werden.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal, Vice President, Investor Relations and Strategic Business Development

Tel: (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

VERBUNDENER LINK: http://www.pyrogenesis.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61362

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61362&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74734T1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.