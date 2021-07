IRW-PRESS: Quantum Battery Metals Corp.: Quantum Battery Metals erhält positive Ergebnisse und will Grundbesitz bei Rose West in der Region James Bay erweitern

2. Juli 2021, Vancouver, British Columbia - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) ist mit seinen ersten Ergebnissen aus dem Gebiet James Bay zufrieden und prüft die Möglichkeit, sein Portfolio in dieser Region zu erweitern. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei Projekte im Gebiet James Bay.

Es sind dies die folgenden Konzessionsgebiete:

1. Das Lithiumprojekt Rose West besteht aus 32 Bergbauclaims mit rund 1.695 Hektar Grundfläche.

2. Das Konzessionsgebiet Kelso besteht aus 19 zusammenhängenden Claims mit rund 1.005,38 Hektar Grundfläche

3. Das Konzessionsgebiet Albanel besteht aus 52 zusammenhängenden Claims mit rund 2.715,15 Hektar Grundfläche

Alle drei Konzessionsgebiete befinden sich in der Region James Bay in der kanadischen Provinz Quebec unweit des Cree-Dorfes Nemaska nordwestlich von Chibougamau und damit in einem erstklassigen Bergbaugebiet. Die Konzessionsgebiete sind über die James Bay Road erreichbar, die von Chibougamau aus ganzjährig befahrbar ist. In diesem Gebiet finden aktive Explorationen statt und es gibt wichtige Auftragnehmer und Lieferanten in der Nähe, was die Explorationskosten senkt.

Wir sind begeistert von den Aussichten unseres bestehenden Portfolios von Konzessionsgebieten. Mit der weiteren Erschließung unserer Projekte halten wir es für wichtig, unser Portfolio in diesem Gebiet auszubauen. In der nächsten Zeit werden wir die Möglichkeit einer Erweiterung unseres Grundbesitzes prüfen und unsere Projekte weiter entwickeln. Durch eine Erweiterung unserer Portfolios kommen wir unserem Unternehmensziel, ein führendes Unternehmen für nachhaltige, ethisch vertretbare Batteriemetalle zu werden, einen Schritt näher, erklärt CEO Andrew Sostad.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 - 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

