IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay beauftragt führende Cybersicherheit-Marketing-Agentur Bluetext für Produktlinie Cybeats

Toronto (Ontario), 30. Juli 2021. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) (Relay oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Bluetext, eine führende Agentur für digitales Marketing im Bereich Cybersicherheit mit Sitz in Washington, D.C., mit der Entwicklung und Umsetzung einer leistungsstarken Marketingstrategie für die Produktlinie Cybeats beauftragt hat. Bluetext hat bei der Entwicklung erfolgreicher Marketingstrategien für technische Produkte in der Cybersicherheitsbranche für große und kleine Unternehmen eine beneidenswerte Reputation.

Relay hat Bluetext damit beauftragt, einen intensiven Marketingplan für die integrierte Cybersicherheitsplattform Cybeats zu entwickeln. Die Cybersicherheit in der IdD-Branche wurde zu einer Priorität, zumal es immer mehr Berichte über Hacker gibt, die sich über vernetzte Geräte Zugang zu wichtigen Daten verschaffen. Bluetext wird mit Cybeats zusammenarbeiten, um eine einzigartige, jedoch wirkungsvolle Marketingstrategie für die Cybersicherheitsplattform zu entwickeln und umzusetzen.

In einer kürzlich erlassenen Verordnung haben politische Entscheidungsträger in den USA den privaten Sektor aufgefordert, sich an die sich ständig ändernde Bedrohungslage anzupassen und dafür zu sorgen, dass vernetzte Geräte sicher gebaut und betrieben werden. Die Plattform Cybeats beinhaltet das SBOM Studio, ein umfassendes Tool, das Herstellern die Möglichkeit bietet, die Kontrolle über die Software-Lieferkette zu verwalten, sie gemeinsam zu nutzen und abzustimmen, während die Daten automatisch mit Bedrohungsdaten erweitert und neue Standards durch die Identifizierung von Schwachstellen und Sicherheitslücken in Softwarekomponenten eingeführt werden. Das Cybeats SBOM Studio quantifiziert das Risikoprofil des vom Hersteller entwickelten Produkts und bietet den Produktanwendern Transparenz in der Software-Lieferkette.

Der Schwerpunkt unserer preisgekrönten Arbeit mit Cybersicherheitsunternehmen in allen Entwicklungsstadien - von globalen Marktführern über aufstrebende Marken bis hin zu reifen Start-ups - liegt auf der Entwicklung innovativer Marketingkampagnen, die es ihnen ermöglichen, sich von der Masse abzuheben und ihre Geschäftsziele auf effiziente Weise zu erreichen, sagte Michael Quint, Co-President und Chief Strategy Officer von Bluetext. Wir sind zuversichtlich, dass Bluetext eine wirkungsvolle Marketingstrategie zur Unterstützung der Geschäfts- und Wachstumsziele von Relay liefern kann und fühlen uns geehrt, für diesen Auftrag ausgewählt worden zu sein.

Bluetext hat den Ruf, äußerst erfolgreiche Marketingstrategien für große und kleine Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen zu entwickeln, und ist der ideale Partner für unser Unternehmen, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical. Angesichts des rasanten Wachstums des Internets der Dinge stehen wir vor der Herausforderung, Unternehmen und die gesamte Branche, die auf vernetzte Geräte angewiesen sind, über potenzielle Cyberrisiken aufzuklären und ihnen zu zeigen, wie unsere Cybeats-Lösung diese Schwachstellen entschärfen kann. Ich freue mich darauf, eng mit dem Team von Bluetext zusammenzuarbeiten, um eine kreative und leistungsstarke Marketingstrategie zu entwickeln, um Cybeats zur führenden Cybersicherheitslösung in Nordamerika zu machen.

Über Bluetext

Bluetext ist eine führende Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Washington, D.C. Durch Markenbildung, digitales Marketing und Öffentlichkeitsarbeit helfen wir Unternehmen jeder Größe dabei, konkurrenzfähig zu sein und zu gewinnen - mit einer fachkundigen Strategie, leistungsstarker Kreativität und preisgekrönten Websites, Kampagnen und digitalen Erfahrungen.

Website: www.bluetext.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

