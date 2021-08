IRW-News: Relay Medical Corp. : Relay entwickelt mobile Testlösung für Haushalte und Kleinunternehmen

IRW-PRESS: Relay Medical Corp. : Relay entwickelt mobile Testlösung für Haushalte und Kleinunternehmen

- Mobile Test-App und Pharmatrac-Gerät bieten Klein- und Mittelbetrieben (KMU) sowie Familien die Möglichkeit, die Fionet-Technologie für eine bessere Einhaltung der COVID-19-Testvorschriften zu nutzen

- Universelle Fionet-Testplattform wird durch Gerät und mobile App vervollständigt

o Die durchsatzstarke Fionet-Lösung ermöglicht ein hocheffizientes Testen auf Reisen, bei Veranstaltungen etc.

o Die Fionet-Plattform für Haushalte und KMUs ist ideal für Familien und am Arbeitsplatz und soll eine bessere Einhaltung der COVID-Testvorschriften ermöglichen

o Mobile App-Lösungen für Selbsttests

- Die Lösung basiert auf der maschinellen Bildverarbeitung und den KI-Funktionen von Pharmatrac, um die Compliance beim Testen sowie die Qualität in mäßig frequentierten Testbereichen zu verbessern

- Die Plattform verfügt über ein universelles Design, um sowohl aktuelle als auch zukünftige vorschriftsmäßige Lateral-Flow-Schnelltests zu verarbeiten

- Für das Gerät für Haushalte und KMUs ist ein Einzelhandelspreis von unter 150 CAD vorgesehen, in dem auch der Zugang zu weiteren telemedizinischen Anwendungen inkludiert ist

TORONTO, 26. August 2021 - Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, FWB: EIY2) freut sich, über die Entwicklung eines neuen Testsystems für Haushalte und Kleinunternehmen zu berichten, das auf der vom Unternehmen entwickelten Plattform Pharmatrac basiert. Das Universalgerät und die mobile App ermöglichen die Verwendung von Lateral-Flow-Diagnosekits, einschließlich COVID-19-Antigen- und -Antikörpertests.

Die neue mobile Anwendung und das Gerät nutzen das geistige Eigentum und die technischen Synergien zwischen dem von Relay entwickelten Medikamentenmanagementgerät Pharmatrac und der Schnelltest- und Trackingplattform Fionet von FRR, die zuletzt in einer Vielzahl von Umgebungen wie Flughäfen https://bit.ly/3sOX6kw

, Sportveranstaltungen https://bit.ly/3Dhp0L4

und - in Zusammenarbeit mit USAID - auch an 144 entlegenen Standorten in Afrika https://bit.ly/3mxxIPj

zum Einsatz kam.

Die Dynamik der Testungen entwickelt sich täglich weiter, und wir konzipieren Lösungen, die mit dieser Entwicklung Schritt halten. Die Fionet-Plattform hat sich in der Praxis bewährt, und es freut uns, dass wir die Funktionalität nun auch auf Klein- und Mittelbetriebe sowie Haushalte ausdehnen können, meint Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Die Zukunft liegt in der sicheren, bequemen, erschwinglichen und vorschriftsmäßigen Testung - und wir sind gut aufgestellt, um daran teilzuhaben.

Das Unternehmen führt derzeit Gespräche hinsichtlich frühzeitiger Kooperationen mit potenziellen strategischen Partnern. Daneben wird weiter an der Produktentwicklung gearbeitet, und es finden Produktdemonstrationen, kleine Pilotprojekte sowie interne Tests statt, um kundenspezifische Anwendungen, die speziell auf einzelne Branchen und den regionalen Einsatz zugeschnitten sind, weiter zu verfeinern.

FRR bringt Heimtests auf Basis der Pharmatrac-Technologie auf den Markt

Relay vereint die Fähigkeiten seines Medikamentenmanagementgeräts Pharmatrac mit der cloudbasierten Schnelltest- und Trackingplattform Fionet von FRR und bringt damit ein kostengünstiges und benutzerfreundliches Testsystem für Haushalte, Kleinunternehmen und Kommunen auf den Markt, auf das man über eine mobile App oder über das Pharmatrac-Gerät zugreifen kann.

Die neue mobile App bzw. Gerätelösung basiert auf den Kernfunktionen von Pharmatrac (maschinelle Bildverarbeitung und künstliche Intelligenz), um die Compliance beim Testen sowie die Qualität bei mäßiger Durchsatzleistung zu verbessern. In vielen Regionen sind Heimtests nicht zugelassen, da die Gesundheitsbehörden Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Testvorschriften durch die Anwender haben. Relay und FRR vereinen die sich ergänzenden Technologien, um das Compliance-Risiko zu minimieren, die Einhaltung der korrekten Gebrauchsanweisung der Tests zu gewährleisten und auch in entlegenen Gebieten Ergebnisse in Laborqualität sicherzustellen. Die Plattform bietet zudem medizinischen Fachkräften, die nicht vor Ort sind, eine Möglichkeit, die entsprechenden Ergebnisse zu überprüfen und auszuwerten. Gleichzeitig wird die Erreichbarkeit und Hilfestellung für den Patienten verbessert, falls weiterführende Maßnahmen erforderlich sind. Damit wird eine Ergänzung zur durchsatzstarken Fionet-Lösung basierend auf dem Deki-Gerät geboten, die für eine Verarbeitung großer Testvolumina mit einer Kapazität von 60 Tests pro Stunde für stark frequentierte Bereiche mit hoher Testdichte wie Testzentren, große Firmen, Kulturveranstaltungen und Flughäfen/Häfen ausgelegt ist.

Während sich die Gesundheitssysteme und Regierungen in aller Welt zunehmend auf die Pandemie einstellen, besteht weiterhin die Notwendigkeit, eine Ausbreitung des Virus und seiner Mutationen durch Schnelltests und Quarantänemaßnahmen zu verhindern. Schnelltests sind wertvolle Screening-Instrumente, mit denen potenziell infizierte Personen identifiziert und Ausbrüche bereits im Vorfeld verhindert werden können. Der flächendeckende Einsatz von Antigen-Schnelltests kann dazu beitragen, dass die Gesellschaft wieder alle Aktivitäten wie vor der COVID-19-Pandemie ohne Risiko ausüben kann (z. B. Konzert- und Theaterbesuche, Teilnahme an Sportveranstaltungen und anderen Großveranstaltungen).

Und so funktioniert die Heimtest-Plattform:

- Die Anwender erhalten im Haushalt oder im Betrieb ein Päckchen zugestellt, in dem das/die Testkit/s samt Gebrauchsanweisung enthalten ist/sind.

- Das Testkit beinhaltet ein Gerät für den Hausgebrauch, das für die Bildaufnahme des Lateral-Flow-Tests dient.

- Die Benutzer scannen mit ihrem Mobilgerät einen QR-Code. Dadurch öffnet sich ein Webportal, das sie durch den Prozess der Selbsttestung führt.

- Anschließend geben die Anwender den Lateral-Flow-Test in das Gerät, wo ein Bild aufgenommen wird.

- Das Bild wird mit einem eigenen maschinellen Bildverarbeitungsalgorithmus analysiert, um das Ergebnis zu ermitteln, das dann von einer eigens geschulten medizinischen Fachkraft bestätigt wird.

- Die Anwender erhalten eine Bestätigung des Testergebnisses sowie allfällige Informationen, falls weiterführende Maßnahmen erforderlich sind.

- Die Anwender können den elektronischen Beleg mit dem Ergebnis dann im Bedarfsfall vorweisen.

- Die Ergebnisse können außerdem dank moderner Datenanalysesysteme an die zuständigen Gesundheitsbehörden übermittelt werden.

Die flexible Plattform ist so konzipiert, dass sie Lateral-Flow-Tests unterschiedlicher Größe, Type und Hersteller verarbeiten kann. Das neue universelle Gerätedesign ist um einen Preis von unter 150 CAD erhältlich und bietet damit eine erschwingliche Lösung für Kleinbetriebe und Haushalte, um auch in Bereichen mit mäßigen Durchsatzmengen die einschlägigen Testvorschriften zu erfüllen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/61160/RELAHomeTesting08-26-21_DE_PRcom.001.png

Fionet wurde als End-to-End-System entwickelt, das eine rasche und sichere qualitätskontrollierte Labortestung mit digitalen Ergebnissen in Echtzeit für die elektronische Berichterstattung in kommunalen oder dezentralen Einrichtungen ermöglicht. Es beinhaltet eine mobile Anwenderplattform, eine unterstützende Software sowie ein Datenanalysesystem. In Kombination mit Antigen- und Antikörper-Schnelltests wird der FRR-Heimtest zu einer Schnelltest- und Trackinglösung für den privaten Bereich. Ein wesentlicher Aspekt der Technologie ist die Einbindung der Relay-Kernfunktionen maschinelle Bildverarbeitung, künstliche Intelligenz, Webanwendung und Kommunikation, die in der Produktlinie Pharmatrac entwickelt wurden. Darüber hinaus funktioniert das System bei vielen Arten von Lateral-Flow-Tests unterschiedlicher Hersteller und bei verschiedenen Krankheiten, was seinen Einsatz über den COVID-19-Bereich hinaus ermöglicht.

Relays Pharmatrac-Plattform ist eine hochentwickelte Lösung, die das Medikamentenmanagement für Patienten, Pflegepersonal und andere Beteiligte im häuslichen Umfeld verbessert. In einem vernetzten Gerät werden maschinelle Bildverarbeitung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz miteinander kombiniert, um die vom Patienten eingenommenen Medikamente zu zählen, zu ermitteln und nachzuverfolgen. Die Möglichkeit, zu sehen und zu überwachen, welche Medikamente eingenommen werden und wann deren Einnahme erfolgt, bietet einzigartige Einblicke in bisher unbekannte Aspekte der Medikamentenadhärenz und Therapietreue. Die Pharmatrac-Lösung basiert auf einer ähnlich robusten, datenanalytisch gesteuerten Software-Infrastruktur wie Fionet, mit mehreren benutzerfreundlichen, intelligenten Hardware-Komponenten, einschließlich der Einbindung von mobilen Geräten wie Smartphones, und wurde entwickelt, um bestehende Lücken in der Aktionskette Konsument-Medikament-Arzt zu schließen und die Telemedizin zu erweitern.

Die dauerhafte Zusammenarbeit zwischen FRR und LifeLabs umfasst diverse Rechte an Heimtest-Anwendungen in den kanadischen Provinzen Ontario und British Columbia.

Größe der Märkte für Telemedizin & Heimdiagnostik

Der Markt für Telemedizin wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf 108 Milliarden US-Dollar anwachsen https://reports.valuates.com/market-reports/QYRE-Othe-2M208/global-telemedicine-market

. Der Markt für Heimdiagnostik dürfte bis zum Jahr 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate von mehr als 5,4 % einen Wert von über 7 Milliarden US-Dollar erreichen. https://www.futurewiseresearch.com/healthcare-market-research/At-Home-Diagnostics/181

Zur Heimdiagnostik zählen Blut-, Speichel- und Urintests, die zum Nachweis von Erkrankungen oder gesundheitlichen Beschwerden eingesetzt werden können. Die Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien und Frankreich sind im globalen Markt für Heimdiagnostik aufgrund der hohen Akzeptanz in der Bevölkerung führend.

AKTUELLE NEWS: Relay hat vor kurzem in einer Presseaussendung über seinen Einsatz bei den COVID-19-Testungen im Rahmen des kanadischen Tennisturniers National Bank Open presented by Rogers 2021 in Toronto berichtet: https://bit.ly/3mN9eSv

REGISTRIEREN: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte https://www.relaymedical.com/news

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Kontakt:

Destine Lee

Media & Communications

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

Medienanfragen: media@relaymedical.com

Investor Relations: investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

Anlegerservice EU

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

