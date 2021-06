IRW-PRESS: REVEZ Corporation Ltd.: REVEZ Corporation beginnt Partnerschaft mit erfolgreicher Kundenübernahme für KI-gesteuerte Cybersicherheitslösungen von Digital.ai

Ein substanzieller Kundengewinn aus dem öffentlichen Sektor war als Folge der neu unterzeichneten Vertriebsvereinbarung mit Digital.ai, einem intelligenten Wertstrom-Management-Unternehmen, zu verzeichnen.

Singapur, 3. Juni 2021 - Der führende B2B-Technologiekonzern REVEZ Corporation Ltd gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft REVEZ Motion eine Software-as-a-Service (SaaS)-Vereinbarung mit einem Kunden aus dem öffentlichen Sektor abgeschlossen hat, um KI-gesteuerte Cybersicherheitslösungen für DevOps bereitzustellen. REVEZ Motion wird auf der Digital.ai-Plattform technisches Know-how und umfassende Produktschulungen anbieten, um Kunden zu ermöglichen, den schnell wachsenden Anforderungen der Cyberabwehr gerecht zu werden.

Dies erfolgt nach einer kürzlich unterzeichneten Vertriebsvereinbarung zwischen REVEZ Motion und Digital.ai, die den Kunden von REVEZ Motion den Zugang zu branchenführenden Technologien von Digital.ai in den Bereichen unternehmensweite Planung, Anwendungssicherheit, kontinuierliche Bereitstellung und Release-Orchestrierung ermöglicht sowie kontinuierliche Tests neben den Stärken von REVEZ Motion in der professionellen digitalen Beratung und IT-Dienstleistungen bietet. Die Rolle von REVEZ Motion in der Partnerschaft besteht darin, großen Unternehmen einen optimierten Zugang zu KI/ML-basierten Wertstrom-Management-Lösungen von Digital.ai zu bieten, die es Kunden ermöglichen, über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg Umsätze zu steigern, die Bereitstellung ihrer Software zu beschleunigen und gleichzeitig Sicherheit und Zuverlässigkeit während der Entwicklung zu gewährleisten.

Dieser große Gewinn zeigt, wie schnell sich SaaS-Chancen aus den guten Beziehungen, die wir mit bestehenden Kunden pflegen, entwickeln können. Alle unsere Cybersicherheitslösungen verfügen über KI-basierte Technologien, die auf nationaler Ebene als kritisch für die Cybersicherheit angesehen werden. Wir werden unseren Kunden weiterhin den gleichen außergewöhnlichen Service bieten, den sie gewohnt sind, und das volle Potenzial des boomenden Cybersicherheits-Sektors ausschöpfen, sagte Victor Neo, stellvertretender Chairman des Board und Group CEO von REVEZ Corporation Ltd.

Wir freuen uns, unsere Plattform und Lösungen dem wachsenden Kundenstamm von REVEZ Motion zur Verfügung stellen zu können, so Jose Pena, Vice President of Sales Asia-Pacific bei Digital.ai. Als wir mehr über die digitalen Lösungen von REVEZ erfahren und herausgefunden haben, wie unsere Lösungen Mehrwert für REVEZ-Kunden schaffen können, wurde deutlich, dass diese strategische Partnerschaft es Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor ermöglichen wird, ihre Wertströme im Bereich Cybersicherheit und DevOps aufeinander abzustimmen, um die Vorteile ihrer digitalen Transformationsinitiativen voll auszuschöpfen.

Mit der gesteigerten Nachfrage nach digitalen Innovationen entwickelt REVEZ Motion kontinuierlich weitere innovative Sicherheitsfähigkeiten und schlüsselfertige Lösungen für Unternehmen, um ihre Cybersicherheitsinfrastruktur zu modernisieren und ihre digitalen Fähigkeiten zu verbessern.

Über REVEZ Corporation Ltd.

REVEZ Corporation Ltd. ist eine CreativeTech-Gruppe aus Innovatoren, Technologen und Kreativen, die sich mit ihren sieben Geschäftssegmenten für die Steigerung der Wertschöpfung bei Unternehmen und Konsumenten einsetzen. Das Unternehmen baut auf seinem Netz von Fortune-500-Partnern und Branchenexperten auf und ist bekannt für sein Know-how in den Bereichen Immersive Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Cybersicherheit und Deep Tech. Dabei ist es spezialisiert auf Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Smart Integrated Spaces, industrielle Automatisierung und digitale Mediennetzwerke. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat die Gruppe in über 500 Projekten regional mit mehr als 100 Kunden des privaten und öffentlichen Sektors zusammengearbeitet. REVEZ Corporation Ltd gestaltet weiterhin die digitale Zukunft mit skalierbarer Technologieübernahme und bietet seinen strategischen Partnern die Möglichkeit, ein robustes digitales Ökosystem aufzubauen und im Zuge der sich weiter entwickelnden Trends immer vorne mit dabei zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: https://revezcorp.com.

