IRW-PRESS: Routemaster Capital Inc. : Routemaster Capital übernimmt 20 % der Besitzanteile an Valour Structured Products, einem führenden Finanzdienstleister für börsengehandelte Produkte mit Geschäftsschwerpunkt auf Digital Assets

Valour Structured Products ernennt neuen CEO, steigert sein AUM um 336 Prozent und informiert über betriebliche Aktivitäten

Toronto, Ontario, 12. Februar 2021 - Routemaster Capital Inc. (das Unternehmen oder Routemaster) (NEO: DEFI GR: RMJR) freut sich bekannt zu geben, dass die erstmals am 4. Januar 2021 angekündigte Transaktion (die Transaktion) zum Erwerb von 20 % der Besitzanteile an der Firma Valour Structured Products (Valour) nunmehr abgeschlossen wurde. Nähere Einzelheiten zu Valour finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Januar 2021.

Im Rahmen der Transaktion hat Routemaster insgesamt 21.000.000 Stammaktien des Unternehmens auf die Aktionäre von Valour, im Verhältnis zu ihrem anteiligen Aktienbesitz, übertragen und dafür im Gegenzug 20 % der Besitzanteile an Valour erhalten. In Zusammenhang mit der Transaktion wurden keine Finder's Fees entrichtet und es ist auch zu keinem Kontrollwechsel bei Routemaster gekommen.

Valour Structured Products ernennt Diana Biggs, vormals Global Head of Innovation bei HSBC Private Banking, zur CEO

Diana Biggs wurde zur CEO von Valour Structured Products ernannt und wird die ihr anvertrauten betrieblichen Aufgaben mit sofortiger Wirkung übernehmen. Als erfahrene Führungskraft im Bereich Technologie und Finanzdienstleistungen hatte sie zuvor den Posten des Global Head of Innovation bei HSBC Private Banking inne, wo sie in leitender Funktion für die Testung und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, Fintech-Partnerschaften und die Nutzung neuer Technologien verantwortlich zeichnete. Neben ihren Aufgaben bei Valour ist Diana als Associate Fellow bei der Said Business School, University of Oxford, und als Head Tutor für das Oxford Blockchain Strategy Programme im Einsatz.

Ich bin begeistert, gemeinsam mit Valour und dem Team von Routemaster Capital unsere erste strategische Übernahme abzuschließen und die Entwicklung von strukturierten Produkten im DeFi-Ökosystem zu begleiten, erklärt Diana Biggs im Hinblick auf den Abschluss der Transaktion. Die Nachfrage nach sicheren, digital strukturierten Produkten war noch nie so groß wie jetzt und ich freue mich schon darauf, hier in Zusammenarbeit mit Routemaster innovative Produkte zu entwickeln.

Unternehmensdaten 2021 zu Valour Structured Products

Die im Jahr 2018 gegründete Firma Valour Structured Products, Inc. hat ihren Geschäftsschwerpunkt in der Entwicklung von börsengehandelten Produkten im Bereich Digital Assets. Nach dem Abschluss einer Seed-Finanzierung, die von führenden Kryptowährungsinvestoren im Jahr 2018 angeführt wurde, hat Valour die erforderlichen regulatorischen Anträge gestellt und die Genehmigung erhalten, als Emittent von digitalen Vermögensprodukten an führenden europäischen Börsen zu agieren. Valour wurde unter anderem von Johan Wattenstrom, seines Zeichens Gründer und Director von Nortide Capital AG, ins Leben gerufen. Herr Wattenstrom war auch der Gründer von XBT Provider, einem synthetischen börsengehandelten Produkt, das 2015 erstmals für Bitcoin (BTC) aufgelegt wurde und aktuell ein Vermögen von 2,9 Milliarden verwaltet. Das erste Produkt, das auf den Markt gebracht wurde, war Bitcoin Zero. Bitcoin Zero ist das erste vollständig abgesicherte, passive Anlageprodukt mit Bitcoin (BTC) als Basiswert, dass keine Verwaltungsgebühren verrechnet. Hier einige weitere wichtige Erfolge des Unternehmens:

- Bitcoin Zero startete am 3. Dezember 2020 an der Börse Nordic Growth Market in Stockholm (Schweden) in den Handel.

- Im Monat Dezember rangierte Bitcoin Zero unter den Top 3 der meistgehandelten Produkte an der Börse.

- Mit Stand Februar 2021 ist Bitcoin Zero das am aktivsten gehandelte ETP mit einem Tagesumsatz von 5,2 Millionen.

- Das Geschäftsjahr 2020 wurde mit einem verwalteten Vermögen von 6,9 Millionen beendet. In ersten beiden Monaten des Jahres 2021 erhöhte sich die Kennziffer AUM (Summe des verwalteten Vermögens) um 337 Prozent auf 30 Millionen.

- Das Produkt soll im 1. Quartal 2021 in den Börsenhandel an der Börse Stuttgart, der SIX Stock Exchange und der Berne Bourse aufgenommen werden.

- Die Markteinführung von Ethereum Zero und weiteren digitalen Vermögensprodukten ist im 1. Quartal 2021 geplant.

Valour wird für Routemaster im Rahmen seiner zukünftigen Aktivitäten ein Eckpfeiler und Wachstumsvehikel sein. Wir freuen uns darauf, die weltweit ersten DeFi-ETPs zu entwickeln und diese neue Anlageklasse in einer regulierten und transparenten Form einzuführen, meint Olivier Roussy Newton, Mitbegründer von DeFi Holdings und ein Berater von Routemaster Capital. Wir können uns sehr glücklich schätzen, eine so erfahrene Expertin wie Diana Biggs bei Valour begrüßen zu können. Mit ihr wird das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen.

Über Valour Structured Products Ltd.:

Valour Structured Products ist eine Firma mit Sitz auf den Cayman-Inseln, deren Geschäftsschwerpunkt in der Emission von börsengehandelten Produkten im Bereich Digital Assets liegt. Valour besitzt zudem sämtliche Anteile (100 %) an der Firma Catenafin AG, einem Trading Desk mit Sitz in Zug in der Schweiz.

Über Routemaster Capital Inc.:

Routemaster Capital Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Daniyal Baizak

President & Chief Executive Officer

Tel: +1 (416) 861-1685

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Transaktion; das Geschäft von Valour; die Wachstumsaussichten von Valour und seinem Geschäft; die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch Routemaster und DeFi Holdings; die dezentralisierte Finanzindustrie und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens - je nach Lage des Falles - erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE NEO STOCK EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56694

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56694&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7792921016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.