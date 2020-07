IRW-News: Royal Helium Ltd: Royal Helium bereitet erstes Bohrprogramm auf Heliumprojekt Climax vor

IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium bereitet erstes Bohrprogramm auf Heliumprojekt Climax vor

SASKATOON, SASKATCHEWAN, Kanada - 30. Juli 2020. Royal Helium Ltd., (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) berichtet, dass es die ersten Analyseergebnisse der triaxialen magnetischen Untersuchung, die auf dem Helium-Konzessionsgebiet Climax im Südwesten von Saskatchewan durchgeführt wurde, erhalten hat. Das Programm hat erfolgreich Datenreihen und Bilder produziert, um die Bohrziele über den großen Strukturen, die 2019 bei der seismischen Untersuchung abgegrenzt wurden, genauer zu definieren. Das ist das erste von mehreren Einschlusszielen auf Climax, das einem mehrere Bohrlöcher umfassenden Explorationsbohr- und Erschließungsprogramm unterzogen wird. Das Unternehmen arbeitet auf einen detaillierten Bohrplan und die Finanzierung seines ersten Bohrprogramms, das sofort nach Abschluss bekanntgegeben wird, hin.

Steve Halabura P.Geo., VP Exploration bei Royal, sagte: Die Datenreihen und Bilder aus der magnetischen Untersuchung ermöglichen ein tieferes Verständnis der Strukturen des kristallinen Grundgesteins, welches das Quellgestein für die Heliumanreicherung ist, sowie die darüberliegende Stratigraphie, wo Helium eingeschlossen und angehäuft sein könnte. Diese Daten haben enormen Wert für die Bestätigung von Bohrzielen auf unseren identifizierten Strukturen.

Terrestrisches Helium entsteht durch den natürlichen Zerfall von Uran und Thorium. In dieser Region von Saskatchewan, Kanada, tritt es im präkambischen Grundgestein mit darüberliegenden stratigraphischen Zielformationen, die regional als die Sanformation Deadwood und die Basal Aquifer Unit bekannt sind, auf. Das erste Einschlussziel auf Climax zeigt jetzt einen strukturellen Einschluss über 31 km² mit einer Mächtigkeit von mehr als 22 Metern.

Andrew Davidson, President und CEO von Royal sagte: Dieses Programm festigt erfolgreich unsere erste Reihe an Bohrzielen im Heliumprojekt auf Climax und wir freuen uns auf das erste Bohrprogramm im Herbst. Wir möchten die geophysikalischen Arbeiten und Bohrprogramme auf mehreren regionalen Zielen, die wir noch auf Lager haben, weiterführen und wiederholen.

Das Konzessionsgebiet Climax besteht aus 4 Helium-Genehmigungen mit einer Fläche von 58.857,75 Hektar bzw. 588,58 km2. Die luftgestützte Untersuchung umfasste 734,92 Linienkilometer, darunter 183,82 km2 Land, die mit der früheren seismischen 2-D-Untersuchung aus dem Jahr 2019 zusammenfallen. Insgesamt hat Royal Helium zurzeit Heliumkonzessionsgebiete von rund 4.000 km².

Qualifizierte Person: Stephen P. Halabura P. Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens ist eine qualifizierte Person (gemäß der Definition im National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) und hat die technischen Inhalte in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Royal Helium Ltd.

Royal Helium verfügt über ungefähr 400.000 Hektar große Flächen mit Heliumpotenzial im Südwesten und im zentralen Süden der kanadischen Provinz Saskatchewan in Form von Genehmigungen, Pachtverträgen und ausstehenden Genehmigungen. Der gesamte Grundbesitz von Royal befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Highways, Straßen, Städten und vor allem bestehender Öl- und Gasinfrastruktur. Ein bedeutender Teil der Flächen liegt unweit von bestehenden Heliumproduktionsstandorten. Angesichts stabiler, steigender Preise und begrenzter, nicht erneuerbarer Quellen für Helium weltweit möchte Royal sich zu einem führenden nordamerikanischen Produzenten dieses hochwertigen Rohstoffs entwickeln.

Nähere Informationen können Sie über Andrew Davidson, Chairman, President und CEO des Unternehmens, anfordern.

Andrew Davidson, CEO

Royal Helium Ltd.

1 (306) 281-9104

davidson@royalheliumltd.com

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die von der Unternehmensführung erwartet werden, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Unternehmensführung der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Prognosen der Unternehmensführung bzw. andere Faktoren ändern. Faktoren, die eine Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Explorations- und Erschließungserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52846

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52846&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA78029U2056

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.