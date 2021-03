IRW-News: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel gibt die geplante Übernahme von Kosan Travel Apparel mit Sitz in Vancouver bekannt

IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: RYU Apparel gibt die geplante Übernahme von Kosan Travel Apparel mit Sitz in Vancouver bekannt

Die Akquisition zielt ab auf den Markt für Reisekleidung, bietet zentralisierte Betriebskosten, erweitert E-Commerce- und Kapitalmarktkompetenz

Vancouver, BC - 26. März 2021 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (OTCQB: RYPPF) (FWB: RYAA) (RYU oder das Unternehmen), ein Hersteller urbaner Sportkleidung, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Kosan Travel Company Ltd., einem unabhängigen privatwirtschaftlichen Unternehmen in British Columbia (Kosan), und den Aktionären von Kosan (gemeinsam die Verkäufer), am 24. März 2021 eine Aktientauschvereinbarung (die Vereinbarung) eingegangen ist, gemäß der RYU zugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Kosan-Aktien von den Verkäufern (die Transaktion) zu erwerben.

Cesare Fazari, CEO von RYU, sagte: Wir freuen uns über die Aussicht, dass Kosan der RYU-Familie beitreten wird. Wir rechnen mit einem großen Wiederaufleben des Reiseverkehrs im Jahr 2022 und beabsichtigen, die steigende Nachfrage der Verbraucher nach der Pandemie zu nutzen. Egal, ob sie im eigenen Land oder um die Welt reisen, wir glauben, dass die funktionale Reisebekleidung von Kosan sowohl bei RYU-Kunden als auch bei Neukunden gut ankommen wird. Wir glauben auch, dass Kosans Ausrichtung auf unsere Botschaft des RESPEKTS und die Zielgruppe, überwiegend weibliche Millennials, unsere Marke in einem Schlüsselmarkt, auf den wir uns konzentrieren, stärken werden.

Über Kosan Travel Company Ltd.

Kosan wurde von Joel Primus mitgegründet, der CEO von Kosan bleiben und RYUS Führungsteam und Unternehmensziele unterstützen soll. Joel Primus war Gründer und kreativer Visionär hinter zahlreichen Produkten bei Naked Underwear (NASDAQ:NAKD), gründete den Einzelhandelsvertrieb bei Holt Renfrew, Nordstrom, Hudsons Bay und Bloomingdales, vermittelte Promi-Partnerschaften und das Uplisting des Unternehmens an der Nasdaq. Er war im Jahr 2014 einer der Business Top 30 under 30-Unternehmer in British Columbia und wirkte in der beliebten Serie Dragons Den auf CBC mit.

Kosan ist ein webbasierter Anbieter von Reisebekleidung mit Schwerpunkt auf stylischen Performance-Kleidern, Regenjacken und Taschen, die Reiseabenteuer sicherer, einfacher und komfortabler machen. Auf der bekannten Crowdfunding-Plattform Kickstarter erzielte die Marke Erfolge. Die Marke erzielte über einen Zeitraum von 35 Tagen fast $1 Mio. Umsatz, was sie zu einer der erfolgreichsten Bekleidungskampagnen in der Geschichte der Plattform macht.

Kosan hat sich durch die Kreation von ebenso schöner wie funktioneller Reisebekleidung aus hochwertigen Materialien einen treuen Kundenstamm von Reisenden auf der ganzen Welt aufgebaut. Kosan verkauft seine beliebten Travel Dresses in über 70 Ländern. Die Marke wurde in bekannten Publikationen wie Forbes, Travel Leisure, SELF und Fodors vorgestellt. Kosans Premium-Kleidung ist auf Reise-Blogs von Travel-Influencern und digitalen Nomaden aus der ganzen Welt zu sehen sowie bei Instagram-Models und Tik Tok-Influencern.

Der ungeprüfte Nettoumsatz von Kosan belief sich im am 31. Mai 2020 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr auf CAD$944.147 mit einer Bruttomarge(1) von 39 %.

Kosan verzeichnete vor der Pandemie ein beeindruckendes Wachstum. Da der Reisemarkt voraussichtlich größer als je zuvor zurückkehren wird, hoffen wir, dass wir durch den Beitritt zu RYU von diesem Aufschwung besser profitieren können, als wir es allein könnten, sagte Primus. Wir sind zuversichtlich, dass RYUS Produktentwicklungsplattform, Vertriebsnetz und Marketing-Kanäle es uns ermöglichen werden, das Wachstum zu skalieren, die Kostenstrukturen zu reduzieren und unsere Ziele für 2022 zu übertreffen.

Bedingungen der Transaktion

Der Kaufpreis für die Transaktion wird $4.000.000 in Form von Stammaktien (jeweils eine Aktie) aus dem Kapital von RYU betragen, wobei die Anzahl der zu emittierenden Aktien auf dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien an der TSX Venture Exchange (TSXV) in den dreißig (30) Handelstagen vor dem Abschluss der Transaktion (Abschluss) basiert, oder auf einem anderen Kurs, der von der TSXV in Übereinstimmung mit ihren Richtlinien festgelegt wird.

Der Abschluss ist abhängig von einer Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von mindestens $175.000 durch Kosan und einer Reihe anderer Bedingungen, die für ähnliche Aktientauschtransaktionen gelten, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSXV. Der Abschluss ist auch davon abhängig, dass Kosan zum Abschlussdatum nicht mehr als $90.000 Gesamtverschuldung hat.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Transaktion eine beschleunigte Transaktion gemäß den Richtlinien der TSXV sein wird.

Regelmäßige Updates zu RYU Apparel finden Sie unter: http://ryu.com

Hinweis:

(1)-Keine GAAP-konforme Kennzahl. Die Bruttomarge hat nach IFRS keine standardisierte Bedeutung und kann daher mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten nicht vergleichbar sein. Das Unternehmen definiert die Bruttomarge als Bruttogewinn als Prozentsatz des Umsatzes. Die Bruttomarge sollte nicht als Alternative für nach IFRS ermittelte Umsätze oder Nettoverluste ausgelegt werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Bruttomarge eine aussagekräftige Kennzahl bei der Beurteilung der finanziellen Leistung und der betrieblichen Effizienz des Unternehmens ist.

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF, FWB: RYAA) oder Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für Fitness, Leistung und den Lebensstil entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU steigert die Leistung des Menschen.

Weitere Informationen finden Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Über Kosan

Kosan produziert attraktive und funktionale Reisebekleidung aus den edelsten Materialien und in den besten Fabriken auf der ganzen Welt. Die Kunden von Kosan haben einen aktiven Lebensstil, reisen um die Welt und erkunden Nah und Fern! Kosans Kundenstamm umfasst 74 Länder, ist weder an Geografie, Sprache oder Kultur gebunden und setzt sich aktiv für die Achtung der Menschenrechte, Gleichheit und Umweltschutz ein. Kosans Kernprodukte sind Performance-Kleider, Regenjacken und Taschen, die Reiseabenteuer sicherer, einfacher und komfortabler machen. Darüber hinaus spendet Kosan 1 % seiner Gewinne an Amnesty International, eine Organisation, die sich weltweit für Menschenrechte einsetzt.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Cesare Fazari, CEO

Tel: (844) 5352880

Unternehmenskontakt

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

US-Anlegerservice

RedChip Companies Inc. Dave Gentry

Dave@redchip.com

407-491-4498

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Unternehmen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und haben prospektiven Charakter. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen bezüglich zukünftiger Ereignisse und unterliegen daher Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, sollten, könnten, beabsichtigen, schätzen, planen, annehmen, erwarten, glauben oder fortsetzen bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören die Aussagen über die Transaktion und deren Abschluss; die Erwartung des Unternehmens, dass es im Jahr 2021 ein Wiederaufleben des Reiseverkehrs geben wird; die erwarteten Vorteile der Transaktion sowohl für RYU als auch für Kosan und dass Joel Primus nach dem Abschluss voraussichtlich CEO von Kosan bleiben wird. Es gibt zahlreiche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich: dass sich die Annahmen des Unternehmens bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen als falsch erweisen könnten; ungünstige Marktbedingungen; die Unfähigkeit von RYU, die Transaktion zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; Risiken in Bezug auf die Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss der Transaktion; dass zukünftige Ergebnisse von den historischen Ergebnissen abweichen könnten; und dass Marktbedingungen oder Wettbewerb das Ergebnis der Transaktion und den Geschäftsplan und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Zukunft beeinflussen könnten. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57520

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57520&tr=1

