IRW-News: Sernova Corp. : Aktien von Sernova für Handel auf elektronischer Handelsplattform XETRA in Deutschland zugelassen

IRW-PRESS: Sernova Corp. : Aktien von Sernova für Handel auf elektronischer Handelsplattform XETRA in Deutschland zugelassen

London (Ontario), 4. Februar 2021. Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, FWB: PSH), ein führendes Unternehmen für Therapeutika der regenerativen Medizin im klinischen Stadium, freut sich, den Beginn des Handels der Sernova-Altien auf XETRA, dem elektronischen Handelssystem der Deutschen Börse AG in Deutschland, bekannt zu geben ( WKN: A0LBCR / ISIN: CA81732W1041 / deutsches Börsenkürzel: PSH).

XETRA ist eine elektronische Handelsplattform, die von der Frankfurter Wertpapierbörse betrieben wird. Es ermöglicht den Handel mit Aktien, Fonds, Anleihen, Optionsscheinen und Warenkontrakten. XETRA wurde 1997 gestartet und mittlerweile wird der Großteil der Börsengeschäfte in Deutschland über diesen Handelsplatz abgewickelt: rund 90 Prozent des Aktienhandels auf allen deutschen Börsen. Damit ist XETRA der größte Börsenplatz Deutschlands. Über 200 Handelsteilnehmer aus 16 europäischen Ländern, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong sind über XETRA-Server verbunden.

XETRA ist aufgrund seiner deutlich höheren Liquidität und engeren Preisspannen die erste Wahl für institutionelle Investoren. Aufgrund der hohen Umsätze (Liquidität) am Handelsplatz XETRA werden Aufträge für Wertpapiere rasch und zu marktgerechten Preisen ausgeführt. Unterstützt wird dieses Prinzip zudem durch Designated Sponsors, die kontinuierlich verbindliche Kauf- und Verkaufskurse quotieren und somit für zusätzliche Liquidität sowie faire Preise sorgen.

Die mwb Wertpapierhandelsbank AG wird ab sofort als Designated Sponsor (aktiver Market Maker) den Handel der Aktien von Sernova auf XETRA abwickeln und somit zu einer erhöhten Marktliquidität beitragen.

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG (www.mwbfairtrade.com) ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) lizenzierter Wertpapierdienstleister mit Niederlassungen in der Nähe von München, Hamburg, Hannover, Frankfurt sowie Berlin. Sie wurde 1993 gegründet und ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: In den Bereichen Wertpapierhandel sowie Unternehmen und Märkte betreut mwb etwa 40.000 Orderbücher für deutsche und internationale Wertpapiere sowie 89 Designated-Sponsors-Mandate und ist damit einer der größten Skontroführer in Deutschland.

mwb hat umfassendes Know-how entwickelt, um den XETRA-Handel für ausländische Unternehmen zu ermöglichen. Wir freuen uns, Sernova bei der Einführung seiner spannenden Equity Story zu unterstützen und die Handelsmöglichkeiten auf Euro-Basis für seine institutionellen und privaten Investoren in Europa zu erweitern, sagte Sascha Guenon, Head of Designated Sponsoring and Corporate Broking von mwb.

Wir verzeichnen ein steigendes Interesse seitens institutioneller Investoren in Europa, insbesondere in deutschsprachigen Ländern, und möchten diesen eine effizientere Möglichkeit bieten, mit unseren Aktien zu handeln, sagte Dr. Philip Toleikis, President und CEO von Sernova. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Steigerung des Anteils der langfristig orientierten institutionellen Investoren innerhalb unserer Gruppe von Aktionären, die das Potenzial unserer innovativen Plattformtechnologien im Bereich der regenerativen Medizin sowie die Bewertungslücke zu unseren Wettbewerbern verstehen. mwb verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk von Biotech-Investoren und wir freuen uns darauf, diesen das Potenzial der Sernova-Plattform für regenerative Medizin zu präsentieren.

Über Sernova

Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen(d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Dominic Gray

Sernova Corp.

Tel: (519) 858-5126

dominic.gray@sernova.com

www.sernova.com

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Sernova annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen zu. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensführung von Sernova zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Dazu zählt auch unser Glaube an die Umsetzung und den Erfolg der klinischen Studien. Sernova hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55537

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55537&tr=1

