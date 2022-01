IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater gibt Betriebsupdate nach sicherheitsrelevanten Eingriffen im Dezember 2021

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater gibt Betriebsupdate nach sicherheitsrelevanten Eingriffen im Dezember 2021

Johannesburg, Januar202022: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ ) freut sich, über die Aufnahme des Betriebs nach den am 15. Dezember angekündigten sicherheitsrelevanten Eingriffen und Arbeitsunterbrechungen zu informieren2021. Diese Maßnahmen bekräftigen die oberste Priorität der Gruppe, eine sichere Produktion zu gewährleisten, um die Sicherheit und Gesundheit unserer mehr als 80.000 Mitarbeiter (einschließlich der Auftragnehmer) sicherzustellen. Unser oberstes Ziel ist die kontinuierliche Verringerung des Betriebsrisikos, und das Unternehmen wird nicht zögern, den Betrieb einzustellen, wenn ein erhöhtes Risiko entsprechende Abhilfemaßnahmen erfordert. Ein umfassenderes operatives Update wird Anfang Februar zur Verfügung gestellt. Die vollständigen Ergebnisse für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2021 werden am Donnerstag, den 17. Februar 2022 veröffentlicht. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website unter https://www.sibanyestillwater.com/assets/mailers/h2FY21/.

Wie am 15. Dezember 2021 angekündigt, liegt die Produktion aller operativen Segmente der Gruppe trotz der Betriebsunterbrechungen innerhalb der Jahresprognose.

Die SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) erfüllten die Prognosen. Die Produktion für 2021 lag mit 27.747kg (892,084oz) über der unteren Grenze der Prognose von 27.500 kg (884.000 oz), wobei die Produktion von 14,348kg (461,297 oz) für H2 2021 um 7% höher war als für H1 2021. Anfang Dezember 2021 wurde die Produktion im Schacht Kloof 1 und in den Schächten Beatrix 1 und 3 eingestellt. Nach der Durchführung umfangreicher Sicherheitsprüfungen und Korrekturmaßnahmen wurde der Betrieb am Schacht Kloof 1 im Jahr 2022 wieder aufgenommen, wobei die Produktion schrittweise wieder aufgenommen wurde. Der Betrieb der Schächte Beatrix 1 und 3 wurde noch nicht wieder aufgenommen, da die Prüfungen und die Zusammenarbeit mit dem Department of Mineral Resources and Energy noch andauern. Es wird davon ausgegangen, dass die Produktion des Beatrix-Betriebs gegen Ende Januar 2022 wieder aufgenommen wird.

Die Wiederaufnahme des Betriebs im Januar 2022 in den verbleibenden SA-Goldbetrieben nach der Saisonpause verlief planmäßig.

Die Aufbereitungsarbeiten bei Beatrix wurden ab dem 28. Dezember 2021 für etwa drei Monate vorübergehend eingestellt, während Sanierungsarbeiten an einem Teil des aktiven Bergsenkungslagers (TSF) durchgeführt werden. Ein begrenzter Teil des TSF von Beatrix muss vorsorglich verstärkt und abgestützt werden, und es wurde beschlossen, die Ablagerung einzustellen, während diese Arbeiten abgeschlossen werden. Es wird erwartet, dass diese Arbeiten bis April 2022 abgeschlossen sein werden. Der Untertagebau wird während dieser Zeit fortgesetzt, und das auf Halde liegende Erz wird im Laufe des Jahres 2022 verarbeitet, sobald die TSF-Sanierung abgeschlossen ist.

Die PGM-Betriebe* in Südafrika entwickeln sich weiterhin gut, mit einer Produktion für 2021 von 1.896706, 4 Unzen (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa), die um 3% über der oberen Grenze der Prognose von 1.850.000 4 Unzen liegt, und einer Produktion von 967,678 4 Unzen für H2 2021, die um 8% höher ist als für H1 2021. Nach einer anfänglichen langsamen Rückkehr zur Arbeit und Inbetriebnahme des Marikana-Betriebs laufen die PGM-Betriebe in Südafrika nach der Unterbrechung im Dezember 2021 gut an. Sowohl der Khuseleka-Schacht (nach der vom Management verhängten Sicherheitsaussetzung) als auch der Thembelani-Schacht (der aufgrund einer Zunahme von COVID-19-Infektionen bei Aufsichtspersonal und Führungskräften vorübergehend ausgesetzt wurde) nehmen die Produktion wie geplant im Januar 2022 wieder auf.

Die PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 570.000 3992Eoz am unteren Ende der revidierten Prognose von 570.000 2Eoz, was in erster Linie auf die anhaltenden Auswirkungen des Sicherheitsvorfalls im Juni 2021 zurückzuführen ist, wobei die Produktion im zweiten Halbjahr 2021 mit 27 2,0982Eoz um 9 % unter der des ersten Halbjahres 2021 lag. Die Umsetzung weiterer Verbesserungen der Eisenbahnsicherheit nach dem Sicherheitsvorfall im Juni 2021 schränkte die Produktion in der Mine Stillwater West weiter ein, die weiterhin durch Unterbrechungsanordnungen der Mine Safety and Administration eingeschränkt ist. Darüber hinaus wurde die Produktion im Bergwerk East Boulder im Dezember 2021 durch wetterbedingte Stromausfälle beeinträchtigt. Erfreulicherweise wurde die Renovierung der Brücke, die den Stillwater-Fluss von der Mine Stillwater East zum Konzentrator überquert, im Dezember 2021 abgeschlossen und ist nun voll funktionsfähig.

Das Recyclinggeschäft verzeichnete ein weiteres starkes Jahr mit einem Absatz von 3795,000 Unzen recyceltem PGM, was im Rahmen der Prognose von 790,000 bis 810,000 Unzen liegt. Höhere Beschickungsraten im zweiten Halbjahr 2021 ermöglichten einen deutlichen Rückgang der Lagerbestände im Recyclinggeschäft, die sich im ersten Halbjahr 2021 aufgebaut hatten.

*Die Produktionsprognose von SA PGM beinhaltet 50 % der zurechenbaren Mimosa-Produktion, obwohl die AISC und das Kapital Mimosa ausschließen, da es at equity bilanziert wird. Die SA PGM-Prognose schließt die Produktion und Kosten der Projekte K4 und Klipfontein aus.

Endet.

