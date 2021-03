IRW-News: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt erste Tranche der Flow-Through Privatplatzierung ab

IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena schließt erste Tranche der Flow-Through Privatplatzierung ab

Vancouver, BC (8. März 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass die erste Tranche des nicht vermittelten Privatplatzierungsangebots (das "Angebot"), das am 24. Februar 2021 angekündigt wurde, unter Vorbehalt abgeschlossen wurde. Skeena hat durch den Verkauf von 2.837.986 Flow-Through-Aktien zu einem Preis von 4,50 C$ pro Aktie einen Bruttoerlös von etwa 12,8 Millionen C$ erzielt.

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Rest des Angebots bis Ende März abgeschlossen sein wird. Der Nettoerlös des Angebots wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens im Goldenen Dreieck in British Columbia verwendet werden. Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Toronto Stock Exchange. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum der Emission abläuft.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder einem einzelstaatlichen Wertpapiergesetz registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Wiederbelebung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide Preliminary Economic Assessment und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen, um Eskay Creek bis Ende 2021 zur vollen Machbarkeit zu bringen. Außerdem setzt Skeena die Explorationsprogramme bei der ehemals produzierenden Goldmine Snip fort.

