IRW-News: Stevens Gold Nevada Inc.: Stevens Gold engagiert das digitale Marketingunternehmen North Equities Corp.

VANCOUVER, B.C., 16. Februar 2021 - STEVENS GOLD NEVADA INC. (CSE:SG,

OTCQB:STVGF, FSE:311) (das Unternehmen oder Stevens Gold) freut sich, den Abschluss einer sechsmonatigen Marketing- und Beratungsvereinbarung mit North Equities Corp., (North Equities), Toronto, (die Vereinbarung) bekanntzugeben. North Equities soll das Investorenengagement stärken, Informationen und Nachrichten des Unternehmens an ein großes Publikum verbreiten und die Social Media-Präsenz des Unternehmens erhöhen.

Das Unternehmen hat 313.199 Stammaktien zu einem Preis von 0,3192857 CAD pro Aktie als Zahlung von 100.000 CAD für im Rahmen der Vereinbarung bereits geleistete Arbeit an North Equities ausgegeben. Das Unternehmen hat während der sechsmonatigen Dauer der Vereinbarung keine weiteren Zahlungen an North Equities zu leisten. Die an North Equities ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist.

Jason Coles, CEO von North Equities, bestätigte seine Zuversicht, Wertschöpfung für Stakeholder von Stevens Gold zu erreichen: Wir sind begeistert, Steven Golds Präsenz während dieser bedeutenden Phase im Lebenszyklus des Unternehmens zu stärken. Durch unsere Marketingmöglichkeiten auf Social Media-Plattformen beabsichtigen wir, die Kommunikationsreichweite auszubauen und einem größeren Publikum aktuelle Unternehmensinformationen zur Verfügung zu stellen.

Über North Equities

Das Team von North Equities verfügt über insgesamt mehr als 100 Jahre Erfahrung am Kapitalmarkt und half mehr als 200 Unternehmen, mehr als insgesamt 120.000 Investoren zu gewinnen. Mit einer perfekten Kombination aus Expertise, Taktik sowie erfolgreichem Fundraising und Marketing hat North Equities die nächste Evolution der Investorenansprache und des Marketings geschaffen.

Über Stevens Gold

Stevens Gold (CSE: SG)(OTCQB: STVGF)(FWB: 311) widmet sich der Mineralexploration und dem Erwerb von Mineralkonzessionen in Nordamerika. Stevens Gold exploriert derzeit das in Option gehaltene Goldkonzessionsgebiet Millennium in Arizona. Das Konzessionsgebiet Millennium Gold besteht aus drei staatlichen Mineralpachtlizenzen auf einer Gesamtfläche von 1.920 Acres und befindet sich unweit des Bergbaureviers Oatman, wo über 2 Millionen Unzen Gold in Bonanza-Qualität entdeckt wurden und wo sich auch der obertägige Goldbergbaubetrieb Castle Mountain der Firma Equinox befindet. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie im technischen Report, der auf der SEDAR-Webseite veröffentlicht wurde.

FÜR STEVENS GOLD NEVADA INC.

Charles MaLette

CEO, President, Director & Secretary

T: 604-428-5171

E: info@stevensgold.com

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Darüber hinaus wurden bzw. werden die hierin beschriebenen Wertpapiere weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit von Stevens Gold beziehen. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung von Stevens Gold. In manchen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, glauben, schätzen, vorhersehen, Potenzial, fortsetzen, wahrscheinlich, könnten und Variationen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke bzw. Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücke erkannt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass North Equities die beschriebenen Arbeiten durchführen, die Bekanntheit von Stevens Gold erhöhen oder die Kommunikationsreichweite des Unternehmens erweitern wird, während gleichzeitig aktuelle Informationen über das Unternehmen an ein größeres Publikum weitergegeben werden. Obwohl Stevens Gold der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, angemessen sind, darf solchen zukunftsgerichteten Informationen nicht vorbehaltslos vertraut werden, da Stevens Gold nicht gewährleisten kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter wesentlicher Risikofaktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens unter der Überschrift Risk Factors beschrieben sind, von den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung abweichen. Dies gilt auch für den Fall, dass das Angebot nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht zu den hier festgelegten Bedingungen abgeschlossen werden kann, sowie für das Risiko, dass die behördlichen Genehmigungen nicht erteilt werden und dass sich die Umstände ändern, was dazu führen könnte, dass die Erlöse in einer anderen als der hier festgelegten Weise verwendet werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Risikofaktoren und Annahmen nicht vollständig ist.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, es ist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dazu verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemeldung.-

