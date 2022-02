IRW-PRESS: TAAT Global Alternatives Inc. : Emissionsstudie zeigt attraktive Eigenschaften von TAAT und Beyond Taobacco im Vergleich zu beliebten Tabakzigaretten

Las Vegas und Vancouver, 16. Februar 2022 - TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Cindy Orser, Chief Science Officer des Unternehmens, eine Emissionsstudie der drei TAAT-Sorten (Original, Smooth und Menthol) im Vergleich zu den zwei führenden Marken von Tabakzigaretten in den USA durchgeführt hat, die zeigt, dass TAAT-Produkte ein vorteilhaftes Profil besitzen. Statt aus Tabak wird TAAT aus einem proprietären Basismaterial hergestellt, das als Beyond Tobacco bekannt ist, das keinen Tabak oder Nikotin enthält und ein zum Patent angemeldetes Veredelungsverfahren durchläuft, um eine dem Rauchen von Tabak ähnliche Nutzererfahrung nachzubilden. Im September 2021 gab das Unternehmen bekannt, dass mehrere europäische Großhändler ihre verbesserte Formulierung von Beyond TobaccoTM aus rekonstituierter Biomasse positiv hervorhoben, da sie eine Reihe von Vorteilen gegenüber der vorherigen Formulierung besaß (z. B. realistischerer Geschmack und Geruch, ähnliche Anzahl von Zügen wie eine Tabakzigarette) sowie eine Skalierung der Produktion, um die Nachfrage zuverlässig zu decken. Die verbesserte Formulierung aus rekonstituiertem Material wurde auf das Vorhandensein wichtiger chemischer Bestandteile in Tabakerzeugnissen wie Nitrosamine, Teer und Ammoniak untersucht. Die Emissionsstudien zu Hauptstromrauch ergaben, dass TAAT-Produkte entweder keinen dieser chemischen Bestandteile enthielten oder deutlich weniger.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64251/TAATEmissionsStudyPRFINAL_DEPRcom.001.png

Im Januar 2022 führte TAAT unter der Leitung von Dr. Cindy Orser, Chief Science Officer, eine Emissionsstudie für die Sorten Original, Smooth und Menthol durch, in der die Produkte mit beliebten Tabakzigarettenmarken verglichen wurden. Die obige Grafik zeigt zusammengefasste Ergebnisse hinsichtlich ausgewählter Merkmale, die untersucht wurden. Detailliertere Angaben zu diesen Ergebnissen finden sich in der Tabelle, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 16. Februar 2022 veröffentlicht wurde.

Leser, die Nachrichtendienste nutzen, können die obigen Medien möglicherweise nicht sehen.

In seiner Pressemitteilung vom 10. November 2020 meldete TAAT, dass Dr. Orser dem Advisory Board des Unternehmens beigetreten ist, um wissenschaftliche, regulatorische und Produktentwicklungsinitiativen zu leiten. Mit über 20 Patenten, einer Professur an der University of Idaho und Erfahrung in Bereichen wie Bioabwehr, Diagnostik und Landwirtschaft, hat Dr. Orsers einzigartige Erfahrung maßgeblich zur kontinuierlichen Entwicklung von TAAT und Beyond Tobacco beigetragen und das Unternehmen plant, seine Produkte 2022 in neuen globalen Märkten einzuführen. Dr. Orser wurde im August 2021 offiziell zum Chief Science Officer des Unternehmens ernannt. Das Unternehmen hat eine Reihe von kurzen Videoclips veröffentlicht, in denen Dr. Orser verschiedene Aspekte des TAAT-Produkts aus wissenschaftlicher Sicht erläutert, die über den folgenden Link abgerufen werden können: https://www.youtube.com/c/TryTAAT/search?query=orser

Eine Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse aus Dr. Orsers Studie zu TAAT im Vergleich zu beliebten Tabakzigaretten finden Sie nachfolgend.

Inhaltsstoff Beschreibung Ergebnisse der TAAT-St

udie

im Vergleich zu Tabakz

igaretten

Nitrosamine Stark krebserregend, TAAT-Produkte enthalte

bilden n

sich auf unverbrannt keine nachweisbaren Ni

en trosamine.

Tabakblättern währen

d

der Verarbeitung (d.

h. Trocknung, Ferment

ierung,

Alterung).

Alkaloide Nikotin ist neben andTAAT-Produkte enthalte

eren n

Alkaloiden wie Norni keine der in Tabak ent

cotin haltenen

, Anabasin, Anatabin Alkaloide.

und

Myosmin, das wichtig

ste

Alkaloid, das in unv

erbranntem

Tabak und Tabakrauch

vorhanden ist.

FeinstaubmassMessung von PartikelnDer Rauch von TAAT-Pro

e dukten

(TPM) (z. B. Nikotin aus de enthält 25 % weniger T

r PM

Verbrennung von Taba als der Hauptstromrauc

k), h

die in flüssigen Aer beliebter Tabakzigaret

osoltröpfchen ten.

aus Tabakrauch auf e

inem

Glasfaserfilter gefu

nden

werden.

Teer Bestimmt durch SubtraTAAT-Produkte besitzen

ktion

des Nikotin- und Wasim Vergleich zu beliebt

sergehalts en

von der TPM in Rauch Tabakzigaretten einen

. um

15 % niedrigeren Teerg

ehalt

Ammoniak Wird Tabak während deTAAT-Produkte enthalte

r n

Verarbeitung häufig keinen zugesetzten Amm

zugesetzt, oniak

da angenommen wird, und daher enthalten ih

dass re

Nikotin dadurch reso Emissionen 50 % wenige

rbierbarer r

wird. Ammoniak als beliebte

Tabakzigaretten.

Aromatische ABei der Verbrennung vTAAT-Produkte enthalte

mine on n

Tabak entstehen arom weniger als 10 % der K

atische onzentrationen

Amine wie Aminonapht aromatischer Amine, di

haline e

. in beliebten Tabakziga

retten

gefunden werden.

Dr. Cindy Orser, Chief Science Officer von TAAT, kommentierte: Ein Teil des Wertversprechens hinter TAAT und seinem Basismaterial Beyond Tobacco besteht darin, dass Verbraucher, die derzeit rauchen, sich entscheiden können, auf Nikotin zu verzichten, aber das Raucherlebnis unverändert bleibt. Basierend auf Rückmeldungen von Verbrauchern, Großhändlern und strategischen Partnern, in denen Neugier auf bestimmte Aspekte von TAAT und dessen Emissionsprofil geäußert wurde, haben wir diese Studie durchgeführt, um quantitative Antworten zu Emissionen zu geben. Obwohl es für Verbraucher nicht üblich ist, sich über Dinge wie Ammoniak und Nitrosamine Gedanken zu machen, ist es hilfreich zu verstehen, dass niedrigere Konzentrationen oder das komplette Fehlen dieser chemischen Bestandteile die Vorteile von TAAT als Alternative zu Tabakzigaretten unterstreichen, da mehr als nur Nikotin aus der Gleichung herausgenommen wird.

TAAT Chief Executive Officer Setti Coscarella fügte hinzu: In der Tabakindustrie ist es nicht üblich, Ergebnisse aus Emissionsstudien zu veröffentlichen und ich glaube, das liegt daran, dass, wenn Verbraucher, die rauchen, genau wüssten, welche Dinge sie regelmäßig inhalieren, sie weit weniger geneigt wären, dies auch weiterhin zu tun. Eine der häufigsten Fragen, die wir von Verbrauchern und Vertriebspartnern auf internationaler Ebene bekommen haben, ist, ob TAAT die gleiche Menge an schädlichen oder potenziell schädlichen Inhaltsstoffen enthält wie Zigaretten aus Tabak. Obwohl wir nachdrücklich darauf hingewiesen haben, dass TAAT weder Tabak noch Nikotin enthält, ist klar, dass der informierte Verbraucher von heute mehr wissen möchte. Unter der Leitung von Dr. Orser haben wir TAAT Original, Smooth, und Menthol mit den beiden führenden amerikanischen Zigarettenmarken verglichen, was uns ein besseres Verständnis darüber ermöglichte, auf welche Weise sich die Emissionen von TAAT-Produkten abheben, was unserer Meinung nach TAAT zu einer noch besseren Alternative macht. Wir freuen uns daher sehr, diese Ergebnisse zu veröffentlichen, damit die Welt sehen kann, dass TAAT in vielerlei Hinsicht anders ist. TAAT ist bereits unter seinem Slogan Beyond Nicotine bekannt, aber jetzt können wir sagen, dass wir Beyond Nitrosamines, Beyond Ammonia und vor allem Beyond Tobacco sind.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass Tim Corkum seine Position als Chief Revenue Officer bei TAAT verlassen hat. Herr Corkum hatte in den frühen Phasen des Unternehmens eine wichtige Rolle inne, als die Marke TAAT in den USA eingeführt wurde. Da das Unternehmen gewachsen ist und neue Märkte erschließen konnte, wurden seine Vertriebstätigkeiten in den USA konsolidiert, wo TAAT hauptsächlich verkauft wird. TAAT wünscht Herrn Corkum alles Gute und schätzt seinen Rat und seine Verbundenheit.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT Global Alternatives Inc.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatglobal.com

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wurde TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatglobal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur erwarteten Performance von TAAT in der Tabakbranche: die möglichen Ergebnisse und Auswirkungen der Emissionsstudie von TAAT im Vergleich zu Tabakzigaretten. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

