IRW-News: TAAT Global Alternatives Inc. : TAAT wird im 1. Quartal 2022 Markensortiment von Bekleidungs- und Zubehörartikeln einführen

LAS VEGAS und VANCOUVER, 6. Oktober 2021 - TAAT GLOBAL ALTERNATIVES INC. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich, seine erste Kollektion von TAAT -Markenbekleidung und -Zubehör für Raucher über 21 Jahren in den Vereinigten Staaten durch sein E-Commerce-Portal TryTAAT (http://trytaat.com) ab dem 1. Quartal 2022 bekanntzugeben. Das Unternehmen entschied sich zur Einführung der Kollektion, um den Enthusiasmus und die Markentreue von Rauchern über 21 Jahren in den Vereinigten Staaten, die derzeit TAAT verwenden und vielfach den Kauf von TAAT-Waren verlangten, zu nutzen. Das Interesse könnte zum Teil auf das Tragen von TAAT -Werbeartikeln, wie zum Beispiel Hüte mit dem TAAT-Logo, durch Mitglieder der Entourage des World Champion-Boxers Floyd Mayweather in seinem Kampf gegen Logan Paul zurückzuführen sein (dargestellt in Fotos zur Pressemeldung des Unternehmens vom 8. Juni 2021).

Die Verteilung von Markenartikeln ist seit den 1980er Jahren eine immer beliebter werdende Methode, Kundenloyalität für Marken zu kultivieren. Durch Lizenzvereinbarungen mit dritten Herstellern und Verteilern könnten Unternehmen die Vorteile, offizielle Markenartikel mit geringen Kapitalkosten anzubieten, nutzen (z. B. zum Schutz vor Verletzungen des Markenzeichens und als nie zuvor erlebte Chance zur Sichtbarmachung der Marke). John Maries, General Manager der Jaguar Collection von Brillengestellen (durch den britischen Hersteller von Luxusautomobilen, Jaguar, eine der ersten Marken, die auf diese Weise lizensierte), wurde in einem Artikel im Magazin TIME im Jahr 1999 in Bezug auf Lizensierung zitiert: Dies ist eine Möglichkeit, andere für all die Dinge zahlen zu lassen, die man [mit der Marke] machen möchte, für die Aktionäre aber nicht zahlen1. Artikel mit Zigaretten-Markenlogos und Insignien (z. B. T-Shirts, Rucksäcke) waren ein populäres Angebot der großen Tabakfirmen, bevor die Beschränkungen der Tobacco Master Settlement Agreement im Jahr 1998 in Kraft traten2. Gutbekannte Bekleidungsartikel von Tabakmarken sind z. B. Camel-Schuhe (die in Norwegen und Finnland in den 1970er Jahren und in der Türkei im Jahr 1997 eingeführt wurden, als Antwort auf das Verbot von Tabakwerbung3) und Marlboro Classics (deren Bekleidungsartikel, die in mindestens 29 Ländern verkauft wurden3, befanden sich ehemals im Besitz der Valentino Fashion Group4 und werden heute noch unter dem Markennamen MCS vertrieben5). Sogar in den späten 2010er Jahren gewannen Bekleidungsartikel mit Tabakmarken wieder an Popularität im Bereich Mode der Straßenkleidung, und ein Feuilleton im GQ Magazine im September 2017 bemerkte, dass Marlboros ikonische Marke im Moment die heißeste Straßenbekleidung ist6 .

Die Gedenkausgabe des TAAT Yupoong Snapback-Hutes, oben in einem Wüstengebiet im südlichen Nevada abgebildet, gehört zu den TAAT-Markenartikeln, die Rauchern über 21 Jahren in den Vereinigten Staaten durch TryTAAT (http://trytaat.com) ab dem 1. Quartal 2022 angeboten werden.

Das Unternehmen erwartet derzeit, dass die unten aufgeführten TAAT-Markenartikel im

1. Quartal 2022 angeboten werden. Die TAAT -Produktpalette wird zum Kauf für Raucher über 21 Jahren überall in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen und kann zusammen mit Bestellungen von TAAT Original, Smooth, and Menthol an Adressen in Jurisdiktionen, in die TAAT versandt werden darf, geschickt werden. Weitere Informationen sind bei TryTAAT (http://trytaat.com) oder über die offiziellen Social Media Accounts des Unternehmens erhältlich.

Erste TAAT-Markenartikelkollektion für das 1. Quartal 2022

- Runde Aschenbecher mit Kerben zur Aufnahme von TAAT-Sticks

- Wiederverwendbare Tragetaschen

- Wiederverwendbare Wasserflaschen

- T-Shirts (Herren und Damen)

- Sweatshirts mit Kapuze (Unisex)

- Bestickte Yupoong Snapback-Hüte, Größe verstellbar (begrenzte Mengen für die Gedenkausgabe)

Das Unternehmen wird außerdem TAAT -Markenfeuerzeuge produzieren, die aus Sicherheitsgründen nicht über TryTAAT verkauft werden. Die TAAT-Feuerzeuge sind zur Verteilung als Werbeartikel an Raucher über 21 Jahren in TAAT-Geschäften und bei Live-Veranstaltungen, bei denen TAAT vertreten ist, gedacht.

Das Unternehmen plant, ab dem 1. Quartal 2022 eine Reihe von TAAT-Markenartikeln, einschließlich der oben abgebildeten Artikel, anzubieten. Waren wie Bekleidungsartikel, Aschenbecher, Tragetaschen und wiederverwendbare Wasserflaschen werden Rauchern über 21 Jahren in den Vereinigten Staaten zum Kauf auf TryTAAT (http://trytaat.com) ab dem 1. Quartal 2022 zur Verfügung stehen. Feuerzeuge mit dem TAAT-Logo werden zu Werbezwecken für Raucher über 21 Jahren zur Verteilung in TAAT-Geschäften und bei Live-Veranstaltungen ebenfalls produziert.

TAAT Chief Executive Officer Setti Coscarella kommentierte: TAAT-Markenidentität ist auf dem Motto der besseren Wahl für Raucher über 21 Jahren im Vergleich zu Tabakzigaretten aufgebaut und durch TAAT Original, Smooth, and Menthol repräsentiert. Für viele Verbrauchermarken, die eine Subkultur loyaler Anhänger haben, ist das Kernprodukt selbst nur der Beginn einer allgemeinen Markenerfahrung. Begleitende Komponenten einer Marke, wie z. B. Sponsoring von Veranstaltungen, Werbeartikel und firmeneigene Medien tragen alle zum Aufbau einer erkennbaren, vertrauenswürdigen und glaubhaften Marktpräsenz bei, zusammen mit der Vermarktung des eigentlichen Produkts. Im letzten Jahr haben wir die TAAT Experience für Raucher über 21 Jahren durch gut sichtbare Veranstaltungen in den Vereinigten Staaten wie Bullenreiten, professionelles Boxen und Live-Unterhaltung aktiv gefördert. Wir konnten diese Sichtbarkeit bei der Einführung in neuen Märkten nutzen, da sie eine Berührbarkeit der TAAT -Marke schafft, in Ergänzung zu den Vorteilen des eigentlichen Produkts. Die TAAT -Markenartikelkollektion ist die nächste Ergänzung dieser Strategie auf Nachfrage vieler Raucher über 21 Jahren, die ihre Markenloyalität zeigen wollen, und wir sind begeistert, eine Auswahl an Bekleidungs- und Zubehörartikeln für Raucher über 21 Jahren zu bieten, die enthusiastisch eine bessere Wahl treffen möchten.

Über TAAT Global Alternatives Inc.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

