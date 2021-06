IRW-News: TechX Technologies Inc.: TechX-Portfoliofirma Catalyx gibt Aufnahme des Stablecoin CADX in den Handel an der Bittrex Global Exchange bekannt

IRW-PRESS: TechX Technologies Inc.: TechX-Portfoliofirma Catalyx gibt Aufnahme des Stablecoin CADX in den Handel an der Bittrex Global Exchange bekannt

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 9. Juni 2021 - TechX Technologies Inc. (TechX oder das Unternehmen') (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) - ein Unternehmen, das sich auf zukunftsträchtige Technologien in verschiedenen Wachstumsmärkten wie Krypto, Blockchain, künstliche Intelligenz und Cloud-Technologien spezialisiert hat - freut sich bekannt zu geben, dass sich seine Beteiligung an der Firma CatalX CTS Ltd. (Catalyx) schon frühzeitig als Erfolg erweist, nachdem die Firma für ihre kanadische Stablecoin-Kryptowährung CADX eine Börsennotierung an der Bittrex Global Exchange erhalten hat. Bittrex zählt in puncto Liquidität zu den 15 führenden Kryptowährungsbörsen der Welt.

Catalyx.io, Kanadas wichtigste Kryptowährungsbörse, an der mehr als 40 Altcoins notieren, brachte die durch den kanadischen Dollar fiat-gestützte Stablecoin-Kryptowährung CADX im Jahr 2020 über eine Partnerschaft mit der in Seattle ansässigen Fintech-Firma Stably auf den Markt. Unterstützt wird CADX von Stablys ERC20-Smart-Contract-Technologie, die von der führenden US-amerikanischen Blockchain-Sicherheitsfirma QuantStamp geprüft wurde.

CADX ist ein an den kanadischen Dollar gekoppelter Stablecoin mit mehreren Chains, bei dem die Flexibilität, Sicherheit und Schnelligkeit von Kryptowährungen mit der Stabilität von Fiatwährungen kombiniert wird. Jeder CADX-Token ist vollständig abgesichert, gegen einen kanadischen Dollar einlösbar und wird in einem von der Firma Prime Trust verwalteten und geprüften Konto hinterlegt. Prime Trust ist eine in Nevada zugelassene Treuhandgesellschaft und gilt als offizieller regulierter Treuhänder und CVC-Administrator für CADX.

Mögliche Einsatzbereiche für den neuen CADX-Token sind grenzüberschreitende Zahlungen und Überweisungen, Peer-to-Peer-Kredite, Zahlungsverarbeitungslösungen für Händler, Smart Money (programmierbares Geld), verzinsliche digitale Geldbörsen (Wallets), Partnerschaften für internationale Überweisungen und Abrechnungen sowie Devisenumrechnungen.

Monatliche Reservenbescheinigungen werden von Cohen Co., einem renommierten Stablecoin-Auditor in den USA, durchgeführt, um die Transparenz und Glaubwürdigkeit des Projektes sicherzustellen.

CADX bietet folgende Vorteile:

CADX ist 1:1 gegen kanadische Dollar (CAD) einlösbar; die Rückzahlung erfolgt prompt rund um die Uhr.

Durch die Vergabe von Krypto-Krediten wird CADX verzinst.

Die Übermittlung bzw. der Erhalt von CADX erfolgt jederzeit und überall an jede beliebige Person bzw. von jeder beliebigen Person.

Off-Chain-Sicherheit in Bankqualität für die Verwahrung von Vermögenswerten und die Speicherung sensibler Daten.

Einfach in jede mobile App zu integrieren.

Regulierter Treuhänder, der nach US-Gesetzen organisiert ist.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Token fallen keine Gebühren an (außer Überweisungsgebühren und Netzwerk-/Gasgebühren).

Günstiger Ketten-Transfer (es fallen nur geringe Kosten für Netzwerk-/Gasgebühren an).

Rasche Übertragung bei Chain-Transfer-Geschwindigkeit.

Mehrkettiger Support für Ethereum, Tezos, Algorand und viele andere Protokolle.

Wir sind begeistert, dass wir als erste Stablecoin-Währung, die vom kanadischen Dollar gestützt wird, an der Börse Bittrex, einer der weltweit führenden Kryptobörsen, gelistet sind, freut sich Jae Park, CEO von Catalyx. Die Notierung an der Börse Bittrex verschafft dem CADX-Coin internationale Marktpräsenz und bietet Krypto-Tradern eine flexible und sichere Alternative zu den bestehenden Stablecoins.

Über TechX Technologies Inc.

TechX Technologies Inc. (CSE:TECX) (OTC:TECXF) (FWB:C0B1) ist ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf aufstrebende Technologien in Wachstumsbranchen gerichtet ist, einschließlich Krypto-, Blockchain-, KI- und Cloud-Technologien. Unter der Führung von leitenden Angestellten und Branchenexperten haben unsere Investoren Zugang zu strategisch ausgewählten Portfoliounternehmen, die Technologien über den gesamten Kryptowährungs-Trichter anbieten und damit ein massives Marktpotenzial freisetzen. Zum Portfolio von TechX gehören die Unternehmen Mobilum, Catalyx Exchange, Altsignals, Xport Digital und Shiftinsights.

Über die Börse Catalyx

Catalyx ist eine in Kanada ansässige Börsenplattform für digitale Aktiva, die auf den Handel mit Kryptowährungen, Blockchain und Cybersicherheitstechnologie spezialisiert ist. Als vollständig vom FINTRAC regulierte Kryptowährungsbörse bietet Catalyx die höchsten Standards in puncto Sicherheit und Konformität und arbeitet mit weltweit anerkannten Namen in den Bereichen Blockchain-Technologien, Risikomanagement und Finanzlösungen zusammen, um deren Nutzern eine vertrauenswürdige, sichere Plattform zu bieten. Catalyx ist die erste kanadische Börse mit einem eigenen Stablecoin namens CADX und unterstützt über 40 Kryptowährungen. Im Februar 2021 unterzeichnete TechX eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 19 % der Catalyx.

Diese Pressemitteilung könnte bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und dem anwendbaren kanadischen Wertpapierrecht enthalten. Die Begriffe annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, könnte und ähnliche Begriffe oder Ausdrücke in dieser Pressemitteilung identifizieren zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse dar und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten sowie Ungewissheiten unterliegen, auch wenn sie vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden. Es gibt viele Faktoren, sowohl bekannte als auch unbekannte, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht, noch ist es verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Umstände bzw. andere Ereignisse, die Auswirkungen auf solche Aussagen und Informationen haben, widerzuspiegeln - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Gesetzen, Regelungen und Bestimmungen vorgeschrieben.

