IRW-News: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna-Tochter Lyfted Farms erhöht Anbaumenge um 300 %

IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna-Tochter Lyfted Farms erhöht Anbaumenge um 300 %

Das Unternehmen rechnet damit, dass die Steigerung der Anbaukapazitäten einen unmittelbaren Umsatzzuwachs nach sich ziehen wird

Canadian Securities Exchange: TCAN

Börse Frankfurt: TH8

OTC: TCNAF

Vancouver, British Columbia, 2. März 2021 - TransCanna Holdings Inc. (CSE:TCAN:

XETR: TH8: OTC:TCNAF) (TransCanna oder das Unternehmen) hat seine Anbaukapazitäten um 300 % gesteigert und ist damit in der Lage, die Produktionsmenge seines gewinnträchtigsten und am stärksten nachgefragten Produkts - im Gewächshaus gezüchtete exotische Blüten - effektiv zu verdreifachen. Mit dieser erweiterten Anbaukapazität kann die Firma Lyfted Farms, die in der Branche für ihre erstklassigen Gene und ihr erfahrenes Team von Meisterzüchtern gepriesen wird, nun auf die Nachfrage der Konsumenten in Nordkalifornien reagieren und gleichzeitig in die große Heimat Südkalifornien mit über 23.000.000 Einwohnern expandieren.

Wir können mit der Nachfrage buchstäblich nicht mithalten, da der Großteil der gelieferten Mengen innerhalb weniger Tage, nachdem sie in den Regalen des Einzelhandels landen, bereits ausverkauft sind, erklärt Alan Applonie, Geschäftsführer der TransCanna-Tochter Lyfted Farms. Wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um in den südkalifornischen Markt einzusteigen, brauchten aber diese Steigerung der Anbaukapazität, um uns bei den Einzelhändlern und Verbrauchern einen entsprechenden Ruf als zuverlässiger Lieferant von Produkten in gleichbleibend hoher Qualität aufzubauen und zu bewahren, fügt Herr Applonie hinzu.

Zusätzlich zur Steigerung der Produktionsmengen profitiert das Unternehmen am strategisch günstig gelegenen Standort seiner neuen Betriebsanlage Daly in Modesto (Kalifornien) von den niedrigsten Industriestromkosten pro Kilowattstunde in ganz Kalifornien.

Strom ist der größte direkte Kostenfaktor im Gewächshausanbau. Somit verschafft uns der Standort unserer neuen Betriebsanlage einen massiven Kostenvorteil, der unsere Margen erhöhen wird und uns in die Lage versetzt, den Konsumenten die besten Produkte zu den günstigsten Preisen anzubieten, sagt Bob Blink, CEO von TransCanna.

Die zusätzlichen Anbaubereiche, die in der Anlage Daly in Betrieb genommen werden, eröffnen der Firma Lyfted Farms außerdem die Möglichkeit, ihre jahrzehntelangen Beziehungen innerhalb der Branche zu nutzen. Mit der Erweiterung der Anbaukapazitäten bietet sich auch die Chance auf eine Zusammenarbeit mit anderen führenden Cannabis-Lifestyle-Marken in Kalifornien. Daraus ergeben sich effiziente Co-Branding-Maßnahmen (über die wir schon bald berichten), welche alle bedeutenden Cannabis-Marktsegmente innerhalb des Bundesstaates beeinflussen werden.

Die neuen Entwicklungen markieren entscheidende Schritte auf TransCannas Weg, sich als Kaliforniens führendes Cannabis-Konglomerat zu etablieren.

Über TransCanna

TransCanna Holdings Inc. ist ein in Kanada notiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien (USA), das über seine hundertprozentigen kalifornischen Tochtergesellschaften Cannabis-Marken für den kalifornischen Lifestyle entwickelt.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von TransCanna, Lyfted Farms, ist Kaliforniens authentische Cannabismarke, die mit ihrem Pioniergeist seit 1984 kontinuierlich die besten Cannabisblütengenen und die besten Anbaumethoden bietet. Die exklusiven Cannabisblüten der Marke Lyfted Farms sind in ganz Kalifornien bei hochwertigen Einzelhändlern erhältlich. Mit seiner neuen Anbauanlage in Daly (Kalifornien) ist das Unternehmen nun aufgestellt, um eines der größten und effizientesten vertikal integrierten Cannabisunternehmen auf dem kalifornischen Markt zu werden.

Zukunftsgerichtete Informationen:

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, wie z.B. Aussagen über zukünftige Erweiterungen und Kosteneinsparungen sowie Pläne bezüglich Produktionssteigerungen und Finanzierungen. Diese Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, einschließlich Annahmen bezüglich der Fertigstellung der Erweiterung der Anlage Daly, der Genehmigung einer Pro-Cannabis-Politik durch die Regierung, eines besseren Zugangs zu Finanzdienstleistungen und erhöhter Anbaukapazitäten, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, welche schwer vorherzusagen sind.

Die Canadian Securities Exchange (die CSE) und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

