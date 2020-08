IRW-PRESS: Treasury Metals, Inc.: Die Stammaktien von Treasury Metals Inc. werden vorübergehend als TSRMD an der OTCQX in den Vereinigten Staaten gehandelt und nach Ablauf der 30-Tage-Frist wieder unter dem Symbol "TSRMF" gehandelt

TORONTO, 12. August 2020 - Treasury Metals Inc. (TSX: TML) ("Treasury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/treasury-metals-inc/ ) stellt ein Update zum Handelssymbol des Unternehmens in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Infolge der Konsolidierung des Unternehmens im Verhältnis drei (3) zu einer (1) Stammaktie (die "Konsolidierung"), die vor der Geschäftseröffnung am 11. August 2020 in Kraft war, werden die Stammaktien nun 30 Tage lang an der OTCQX unter dem Symbol "TSRMD" gehandelt, bevor das ursprüngliche Symbol "TSRMF" wieder aufgenommen wird.

Die Stammaktien von Treasury werden an der Toronto Stock Exchange in Kanada weiterhin unter dem Symbol "TML" gehandelt.

Das Unternehmen erhielt auf der Jahreshaupt- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre am 5. August 2020 die Genehmigung der Aktionäre, die zuvor angekündigte Konsolidierung des Unternehmens (die "Konsolidierung") seiner Stammaktien auf der Grundlage von drei (3) Stammaktien für eine (1) Stammaktie abzuschließen. Die Stammaktien wurden nach der Konsolidierung am 11. August 2020 unter der neuen CUSIP-Nr. 894647825 ( ISIN CA8946478259 ) an der TSX gehandelt.

Ein Übermittlungsschreiben (der "Brief") in Bezug auf die Konsolidierung wurde mit dem Management-Informationsrundschreiben der Gesellschaft vom 29. Juni 2020 (das "Rundschreiben") an die eingetragenen Aktionäre der Gesellschaft versandt. Alle eingetragenen Aktionäre mussten ihr(e) Zertifikat(e), das (die) die Stammaktien vor der Konsolidierung repräsentiert (repräsentieren), zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefertigten Brief an die Registrier- und Transferstelle des Unternehmens, TSX Trust Company (die "Transferstelle"), gemäß den im Brief enthaltenen Anweisungen senden. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Broker, einen Anlagehändler, eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft halten, sollten sich für ihre Positionen nach der Konsolidierung an diesen Nominierten oder Vermittler wenden. Die Transferstelle wird an jeden eingetragenen Aktionär, der den ordnungsgemäß ausgefüllten Brief geschickt hat, ein neues Stammaktienzertifikat weiterleiten, das die Anzahl der Stammaktien nach der Konsolidierung darstellt, auf die der eingetragene Aktionär Anspruch hat. Bis zur Rückgabe wird jedes Stammaktienzertifikat, das Stammaktien aus der Zeit vor der Konsolidierung repräsentiert, für alle Zwecke so angesehen, als repräsentiere es die Anzahl der gesamten Stammaktien nach der Konsolidierung, auf die der Inhaber infolge der Konsolidierung Anspruch hat. Eine Kopie des Briefes wird im Unternehmensprofil auf SEDAR und auf der Website des Unternehmens unter https://treasurymetals.com/investors/annual-and-special-meeting-of-shareholders/ veröffentlicht.

Die Bedingungen der Konsolidierung sind ausführlicher im Rundschreiben beschrieben, das auf der Website des Unternehmens unter www.treasurymetals.com und auf SEDAR unter www.sedar.com zu finden ist.

Über Treasury Metals Inc.

Treasury Metals Inc. ist ein goldorientiertes Unternehmen mit Vermögenswerten in Kanada. Das Goldprojekt Goliath und das Goldlund-Goldprojekt von Treasury befinden sich im Nordwesten von Ontario. Die Projekte profitieren in hohem Maße von einem ausgezeichneten Zugang zum Trans-Canada Highway, der damit verbundenen Strom- und Bahninfrastruktur und der Nähe zu mehreren Gemeinden, einschließlich Dryden, Ontario. Das Finanzministerium plant die anfängliche Erschließung einer Goldmine im Tagebau mit anschließendem Untertagebetrieb. Das Unternehmen besitzt auch mehrere andere Projekte in ganz Kanada, darunter das Polymetallprojekt Lara, das Goldprojekt Weebigee und das Graswurzel-Goldexplorationsgrundstück Gold Rock/Thunder Cloud.

Vorausschauende Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Management des Unternehmens erwartet, sind vorausblickende Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "plant", "projiziert", "beabsichtigt", "schätzt", "sieht vor", "potentiell", "möglich", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzungen" oder Variationen davon oder durch die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", oder durch die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Treasury lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, anwendbare Wertpapiergesetze schreiben dies vor.

Diese Erklärungen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen bezüglich der Wiederaufnahme des Handels der Stammaktien an der OTCQX unter dem ursprünglichen Symbol "TSRMF" in 30 Tagen und der Lieferung neuer Zertifikate, die Stammaktien nach der Konsolidierung repräsentieren, durch die Transferstelle an die Aktionäre. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Finanzministeriums sowie auf verschiedenen Annahmen des Managements und auf derzeit verfügbaren Informationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe der Aussagen wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Da sich zukunftsgerichtete Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den gegenwärtig erwarteten Ergebnissen unterscheiden. Dazu gehören unter anderem mögliche Verzögerungen bei der Wiederaufnahme des Handels der Stammaktien an der OTCQX unter dem ursprünglichen Symbol "TSRMF" in 30 Tagen und die Verzögerungen bei der Lieferung neuer Zertifikate, die Stammaktien repräsentieren, durch die Transferstelle an die Aktionäre.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen, und dementsprechend kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignisse eintreffen oder eintreten werden oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile daraus gezogen werden können, und dementsprechend werden die Leser davor gewarnt, sich unangemessen auf die zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53023

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53023&tr=1

