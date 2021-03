IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf begibt Bonusaktien und gewährt Aktienoptionen

IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf begibt Bonusaktien und gewährt Aktienoptionen

8. März 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (True Leaf oder das Unternehmen) (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) hat an bestimmte leitende Angestellte, Mitarbeiter und Berater des Unternehmens 176.886 Stammaktien des Unternehmens als Bonus (die Bonusaktien) begeben. Die Ausgabe der Bonusaktien erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie der Canadian Securities Exchange über zulässige Nachlässe zu einem angenommenen Preis von 0,424 CAD pro Aktie. Alle Bonusaktien sind an eine Haltedauer von vier (4) Monaten und einem (1) Tag gebunden.

Die Ausgabe von insgesamt 58.962 Bonusaktien an Chief Financial Officer Jennifer Pace stellt eine Related Party Transaction (Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Alle unabhängigen Mitglieder des Board of Directors des Unternehmens sind in gutem Glauben zu dem Schluss gekommen, dass der Verkehrswert der Bonusaktien, die gemäß der Bonustransaktion begeben werden, und die gezahlte Gegenleistung angemessen sind. Das Unternehmen beabsichtigt, Befreiungen von den Anforderungen betreffend die Bewertung und die Genehmigung der Platzierung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Anspruch zu nehmen, da der Verkehrswert der Bonusaktien nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt.

Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) mehr als 21 Tage vor dem erwarteten Abschluss der Bonusaktientransaktion eingereicht, da die Einzelheiten und die Beträge der Boni erst kurz vor dem Abschluss feststanden und das Unternehmen die Transaktion so schnell wie möglich abschließen wollte, was das Unternehmen für angemessen hält.

Das Unternehmen hat außerdem bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Beratern und Mitgliedern des Advisory Board des Unternehmens insgesamt 600.000 Aktienoptionen gewährt. Jede Option hat eine Laufzeit von fünf (5) Jahren und einen Ausübungspreis von 0,53 CAD pro Aktie.

Über das Unternehmen

True Leaf ist ein lizenzierter Cannabisproduzent, der sich auf die Einführung eines Programms vorbereitet, um Seed-to-Shelf-Lösungen (Anm.: vom Saatgut zum Verkaufsregal) für Mikro-Züchter und kleine Verarbeitungsbetriebe anzubieten. Das Programm wird vom 40 Acres großen Grundstück des True Leaf Campus in Lumby (BC, Kanada) durchgeführt und wird ein umfassendes Spektrum von internen Dienstleistungen in den Bereichen Produktion, Verarbeitung und Verpackung für die wachsende Gemeinschaft für handwerkliches Cannabis beinhalten.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website unter ir.trueleafbrands.com.

Ansprechpartner für Anleger

Darcy Bomford

Chief Executive Officer

Darcy@trueleafbrands.com

250.275.6063

Medienanfragen: media@trueleaf.com

Vorsorgliche Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen im Hinblick auf die Ausgabe von Bonusaktien. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, erwartet, oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Begriffe bzw. an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von True Leaf wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Dazu gehören unter anderem allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, geopolitische und gesellschaftliche Unsicherheiten; behördliche Risiken; und andere Risiken im Zusammenhang mit der Cannabisbranche. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht ausdrücklich von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Zudem dürfen die Wertpapiere nicht in einem Staat verkauft werden, in denen ein solches Verkaufsangebot, Vermittlungsangebot oder der Verkauf von Wertpapieren vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Rechtsgebieten in diesem Staat rechtswidrig wäre. Nicht zu Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

