IRW-News: True Leaf Brands Inc.: True Leaf stellt Antrag auf Aussetzung des Gläubigerverfahrens

VERNON, BC, 2. April 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) (True Leaf oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen nach sorgfältiger Prüfung aller verfügbaren Alternativen ein Umstrukturierungsverfahren eingeleitet hat und Gläubigerschutz durch die Einreichung einer Absichtserklärung zur Unterbreitung eines Vorschlags gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act (Kanada) ersucht (das NOI-Verfahren).

Wie zuvor in der Pressemeldung vom 23. März 2020 angekündigt, erhielt True Leaf von Lind Asset Management XV, LLC im Rahmen der Finanzierungsvereinbarung über eine Wandelanleihe vom 12. Februar 2019 und der Verzichts-, Veränderungs- und Nachtragserklärung vom 7. Oktober 2019 eine schriftliche Mitteilung über einen Zahlungsverzug, eine Untersuchung des Verzugsfalls und einen Vorbehalt der Rechte (Notice Event of Default, Investigation of Event of Default and Reservation of Rights) (die Forderungsmitteilung). Lind Asset Management XV, LLC wird von der alternativen Vermögensverwaltungsfirma The Lind Partners, LLC verwaltet.

Das NOI-Verfahren bezieht sich auf die Forderungsmitteilung und setzt eine 30-tägige Verfahrensaussetzung durch, die True Leaf und seine Vermögenswerte vor den Forderungen von Gläubigern schützt, während sich das Unternehmen um eine Umstrukturierung seiner Schulden und eine Bewertung seiner Optionen zur Verbesserung der Finanzlage des Unternehmens und zur Gewährleistung seines anhaltenden Erfolgs bemüht. True Leaf wird am oder vor dem 1. Mai 2020 eine weitere Pressemeldung veröffentlichen, wenn die erste 30-tägige Frist abläuft, um ein Update bereitzustellen.

Im Rahmen des NOI-Verfahrens wurde FTI Consulting Canada Inc. als Treuhänder (der Treuhänder) ernannt. Die Rolle des Treuhänders im NOI-Verfahren besteht darin, das Unternehmen bei seinen Umstrukturierungsbemühungen zu überwachen und zu unterstützen. Einzelheiten über das NOI-Verfahren werden in Kürze auf der Website des Treuhänders zur Verfügung gestellt.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass die Umstrukturierungsbemühungen dazu führen werden, dass True Leaf eine Finanzierung sichern oder einen Wert aus den Vermögenswerten des Unternehmens im Rahmen einer Transaktion realisieren kann oder dass eine solche Transaktion gegebenenfalls zeitgerecht oder überhaupt erfolgreich abgeschlossen werden kann. Sollte True Leaf nicht in der Lage sein, seine Schulden im Rahmen eines genehmigten Vorschlags erfolgreich umzustrukturieren, wird das Unternehmen in Konkurs gehen.

Das Management und das Board of Directors bemühen sich gegenwärtig aktiv darum, den Treuhänder bei der Umstrukturierung der Geschäfte des Unternehmens zu unterstützen. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle Interessensgruppen des Unternehmens über die das Unternehmen betreffenden Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten werden.

Sonstige Unternehmensangelegenheiten

Das Unternehmen hat Jennifer Pace, CPA, MBA zum Chief Financial Officer ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Darren Battersby an, der mit Wirkung zum 1. April 2020 zurückgetreten ist. Jennifer Pace wird Darcy Bomford, dem Chief Executive Officer von True Leaf, unterstehen. Frau Pace hat 18 Jahre Erfahrung in der Finanzverwaltung auf Führungsebene, unter anderem bei privaten und börsennotierten Unternehmen in Kanada und den Vereinigten Staaten.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen für Menschen und ihre Haustiere.

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist eines globales Unternehmen für Heimtierpflege, das Wellness-Produkte mit einem pflanzlichen Fokus anbietet, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

www.trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressmeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss eines erfolgreichen Umstrukturierungsverfahrens durch das Unternehmen. Die Aussagen sind von einer Reihe von Annahmen und Risikofaktoren abhängig, wozu unter anderem folgende gehören: (i) das Ergebnis der Prüfung aller strategischen Alternativen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, einen für seine Gläubiger akzeptablen Vorschlag zu unterbreiten; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Mittel zu beschaffen; (v) allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftsunsicherheiten; (vi) Ereignisse Dritter und nachteilige Marktbedingungen; und (vii) jene Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diesen vorsorglichen Hinweis und andere vorsorgliche Hinweise oder hierin enthaltene Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder - selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden - sie die erwarteten Auswirkungen auf True Leaf haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um anschließenden Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

