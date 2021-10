IRW-PRESS: Tudor Gold Corp.: Tudor Gold gibt bekannt, die zuvor angekündigte Privatplatzierung unter der Beteiligung von Eric Sprott auf 15 Millionen CAD$ zu erhöhen

Vancouver, British Columbia, Kanada - 14. Oktober 2021 - Tudor Gold Corp. (TSXV:TUD) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass aufgrund der starken Investorennachfrage eine Vereinbarung mit der Research Capital Corporation (der Agent) als Lead Agent und Sole Bookrunner getroffen wurde, im Namen eines Syndikats, einschließlich Canaccord Genuity Corp und Red Cloud Securities Inc. (zusammen Agenten), in Verbindung mit den zuvor angekündigten Bemühungen um ein Privatplatzierungsangebot (das Angebot) die Summe des Angebots auf 15.000.000 CAD$ zu erhöhen.

Infolge der erheblichen Nachfrage und des gestiegenen Umfangs des Angebots wird die dem Vermittler zuvor eingeräumte Option zur Erhöhung des Umfangs des Angebots nicht mehr gelten. Das Angebot besteht aus einer Kombination von: (i) Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Stammaktie") zu einem Preis von 2,10 CAD$ pro Stammaktie und (ii) Stammaktien, die als "Flow-Through"-Stammaktien gelten Aktien im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das Steuergesetz) (jeweils eine FT-Stammaktie) zu einem Preis von 2,50 CAD$ pro FT-Stammaktie. Eric Sprott hat seine Absicht bekundet, bei der Privatplatzierung zu partizipieren.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf von Stammaktien wird für das laufende Explorationsbohrprogramm des Unternehmens, den Betriebskapitalbedarf und andere allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von FT-Stammaktien wird für anrechenbare "kanadische Explorationsausgaben" ("CEE") als "Flow-Through-Bergbauausgaben" (wie dieser Begriff im Steuergesetz definiert ist) im Zusammenhang mit Explorationsausgaben auf dem Treaty Creek Flaggschiff-Projekt des Unternehmens, das sich im Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia befindet, wie nach dem Steuergesetz zulässig verwendet. Das Unternehmen wird die CEE am oder vor dem 31. Dezember 2022 umsetzen und diese CEE mit einem Wirksamkeitsdatum bis spätestens 31. Dezember 2021 an die Käufer der FT-Stammaktien abgeben.

Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Stammaktien und FT-Stammaktien werden im Wege der Privatplatzierung in jeder der kanadischen Provinzen und in anderen Rechtsordnungen angeboten, die von der Gesellschaft im Einzelfall bestimmt, jeweils gemäß den geltenden Ausnahmen von die Prospektanforderungen gemäß den geltenden Wertpapiergesetze.

Das Angebot endet voraussichtlich in der Woche des 1. November 2021 oder an einem anderen Datum wie zwischen dem Unternehmen und den Agenten vereinbart wird (der Abschluss) und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange). Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Stammaktien und FT-Stammaktien haben eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab Abschluss der Privatplatzierung.

Im Zusammenhang mit dem Angebot erhalten die Agenten eine Gesamtbargebühr in Höhe von 6,0% des Bruttoerlöses aus dem Angebot, einschließlich möglicher Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Agenten nicht übertragbare compensation warrants (die Entschädigungs-Warrants) gewähren, die die Agenten zum Kauf einer Anzahl von Stammaktien in Höhe von 6,0% der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien und FT-Stammaktien berechtigen (einschließlich möglicher Bezüge bei der Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Jeder Entschädigunfs-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,50 CAD$ pro Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Abschluss der Privatplatzierung.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der US Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen dementsprechend nicht innerhalb von den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß Ausnahmen davon. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeinem Rechtsgebiet (jurisdiction) dar.

Über Tudor Gold

Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große Treaty Creek Projekt (an dem Tudor Gold zu 60% beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das KSM-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Brucejack-Grundstück von Pretium Resources Inc.

Im April 2021 veröffentlichte Tudor seinen technischen Bericht 43-101 Technical Report and Initial Mineral Resource Estimate of the Treaty Creek Gold Property, Skeena Mining Division, British Columbia Canada vom 1. März 2021 auf dem Sedar-Profil des Unternehmens. Das Unternehmen besitzt außerdem eine 100-prozentige Beteiligung am Crown-Projekt und eine 100-prozentige Beteiligung am Eskay-North-Projekt, die sich alle im Gebiet Golden Triangle befinden.

IM NAMEN DER BOARD OF DIRECTORS VON TUDOR GOLD CORP.

"Walter Storm"

Walter Storm.

Präsident and Chief Executive Officer

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.tudor-gold.com oder wenden Sie sich an:

Chris Curran

Head of Corporate Development and Communications

Telefon: +1 (604) 559 8092

E-Mail: chris.curran@tudor-gold.com

oder

Carsten Ringler

Head of Investor Relations and Communications

Telefon: +49 151 55362000

E-Mail: carsten.ringler@tudor-gold.com

Cautionary Note Regarding Forward-looking Information

Neither TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

This news release contains forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities legislation. Forward- looking information includes, but is not limited to, statements with respect to the activities, events or developments that the Company expects or anticipates will or may occur in the future, including the expectation that the Offering will close in the timeframe and on the terms as anticipated by management and the expectation that Eric Sprott will participate in the Offering. Generally, but not always, forward-looking information and statements can be identified by the use of words such as plans, expects, is expected, budget, scheduled, estimates, forecasts, intends, anticipates, or believes or the negative connotation thereof or variations of such words and phrases or state that certain actions, events or results may, could, would, might or will be taken, occur or be achieved or the negative connation thereof.

Such forward-looking information and statements are based on numerous assumptions, including among others, that the Company will complete Offering in the timeframe and on the terms as anticipated by management and that Eric Sprott will participate in the Offering. Although the assumptions made by the Company in providing forward-looking information or making forward-looking statements are considered reasonable by management at the time, there can be no assurance that such assumptions will prove to be accurate and actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements.

Important factors that could cause actual results to differ materially from the Companys plans or expectations include risks relating to the failure to complete the Offering in the timeframe and on the terms as anticipated by management, that Eric Sprott will not participate in the Offering, market conditions and timeliness regulatory approvals. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in the forward-looking information or implied by forward-looking information, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking information and statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated, estimated or intended. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward -looking statements or information.

