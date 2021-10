IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. kündigt Abschluss von garantiertem öffentlichem Angebot im Wert von 17 Mio. USD an

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. kündigt Abschluss von garantiertem öffentlichem Angebot im Wert von 17 Mio. USD an

VANCOUVER, BC - 25. Oktober 2021 Vicinity Motor Corp (TSXV:VMC) (NASDAQ:VEV) (FWB:6LGA) (Vicinity Motor oder Unternehmen), ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes garantiertes öffentliches Angebot (das Angebot) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 3.990.610 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 4,26 USD pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von etwa 17 Millionen USD für das Unternehmen.

Spartan Capital Securities, LLC (Spartan Capital) fungierte für das Angebot als alleiniger Konsortialführer. Revere Securities LLC war das exklusive Verkaufsgruppenmitglied für das Angebot.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Ausübungspreis von 5,10 USD, der unter bestimmten Umständen angepasst werden kann. Die Warrants sind unmittelbar nach ihrer Ausgabe (das Ausgabedatum) ausübbar und laufen drei Jahre nach dem Ausgabedatum ab.

Vicinity Motor beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den an Optimal-EV zahlbaren Anteil der Lizenzgebühr in Höhe von 12 Millionen USD zu verwenden. Der verbleibende Nettoerlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, Demonstrationsmodelle neuer Produkte, erweiterte Produktionskapazitäten und allgemeines Betriebskapital.

Spartan Capital erhielt eine Zeichnungsprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot, was ungefähr 1,19 Millionen USD entsprach.

Das Angebot erfolgte mittels eines Prospektnachtrags vom 21. Oktober 2021 (der Prospektnachtrag) zur bestehenden US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 vom 17. August 2021 (die Registrierungserklärung) sowie mittels des kanadischen Kurzform-Basisprospekts (der Kurzprospekt) vom 19. April 2021. Der Prospektnachtrag und die Registrierungserklärung sind auf der Website der SEC verfügbar, und der Prospektnachtrag (zusammen mit dem zugehörigen Kurzprospekt) ist auf der SEDAR-Website der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde verfügbar.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar; außerdem dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat oder in einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) ist ein führender nordamerikanischer Anbieter von Elektrofahrzeugen für öffentliche und gewerbliche Zwecke. Das Unternehmen nutzt ein kontinentweites Händlernetz und enge Beziehungen zu erstklassigen Fertigungspartnern, um seine Vicinity-Flaggschiffbusse mit Elektro-, CNG- oder sauberem Dieselantrieb, den Elektro-Lkw VMC 1200 und den Elektro-Shuttlebus VMC Optimal anzubieten. Darüber hinaus verkauft Vicinity Motor sein firmeneigenes elektrisches Fahrgestell an EAVX, eine Tochtergesellschaft neben JB Poindexter und strategischer Partner des Unternehmens, zur Aufrüstung von Lieferfahrzeugen der nächsten Generation. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte www.vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, gehören Ungewissheiten in Bezug auf die wirtschaftlichen Bedingungen in den Märkten, in denen Vicinity tätig ist, das Fahrzeugverkaufsvolumen, die erwartete Vertriebspipeline, das erwartete künftige Umsatzwachstum, den Erfolg der operativen Strategien von Vicinity, den Zeitpunkt der Fertigstellung der Fahrzeugmontageanlage im Bundesstaat Washington, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, damit zusammenhängende behördliche Beschränkungen der Geschäftstätigkeit, den Erfolg der strategischen Partnerschaften von Vicinity; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Berichten und Dokumenten von Vicinity offengelegt werden, die von Zeit zu Zeit bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

