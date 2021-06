IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.: Washington Vicinity Motor bestätigt Unterstützung des US-Bundesstaats Washington durch einen staatlichen Zuschuss für die Elektrifizierung des Verkehrs

Das Unternehmen erhält eine Beihilfe in Höhe von $ 300.000 im Rahmen des Strategic Reserve Fund (SRF) des Handelsministeriums des US-Bundesstaats Washington für wirtschaftliche Entwicklung

VANCOUVER, BC - 7. Juni 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FRA: 6LG) (Vicinity Motor oder das Unternehmen) (vormals Grande West Transportation Group Inc.), ein führender Lieferant von Fahrzeugen, die mit Strom, komprimiertem Erdgas (CNG), Gas und sauberem Diesel betrieben werden, gab heute bekannt, dass das Handelsministerium des US-Bundesstaats Washington der Regional Economic Partnership (REP) am Port of Bellingham (Port) im Rahmen des Strategic Reserve Fund (SRF) für wirtschaftliche Entwicklung eine Beihilfe in Höhe von $ 300.000 zur Unterstützung von Vicinity beim Bau seines neuen Elektrobus-Montagewerks Vicinity Lightning im Bezirk Whatcom, Washington, gewährt hat.

Die Beihilfe des Handelsministeriums des Bundesstaats Washington für wirtschaftliche Entwicklung ist Teil einer größeren Gruppe von Beihilfen des Bundesstaats, deren Schwerpunkt auf Investitionen mit hoher Schlagkraft in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Resilienz liegt.

Wir fühlen uns geehrt, diesen Zuschuss zur Unterstützung unserer Mission zu erhalten, den Übergang zu emissionsarmen und emissionsfreien Optionen bei öffentlichen Verkehrsbetrieben im Bundesstaat Washington und in ganz Nordamerika zu ermöglichen, sagte William Trainer, der Gründer und Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. Diese Beihilfe trägt zur Unterstützung des Ausbaus der Produktionskapazität unserer Montagelinie für Elektrofahrzeuge (EF) in unserem geplanten Buy-America-konformen Montagewerk im Bundesstaat Washington bei.

Parallel zu unserem jüngsten Vertragsabschluss, durch den die Verkehrsbetriebe in Washington das Recht erhalten, aus unserem soliden Bus-Portfolio einzukaufen, bauen wir eine starke und für beide Seiten vorteilhafte Geschäftsbeziehung mit lokalen und bundesstaatlichen Betrieben auf, um die Entwicklung öffentlicher Nahverkehrssysteme der nächsten Generation zu unterstützen. Unsere Partnerschaft mit dem lokalen Umfeld wird Schritt für Schritt umfangreicher, zumal wir beabsichtigen, mehr als $ 20 Millionen in Grundstücke, Bauprojekte, Sachanlagen und die Schaffung von existenzsichernden EF-Arbeitsplätzen in unserem Montagewerk zu investieren, so Trainer abschließend.

Der elektrisch betriebene Verkehr wird zu einem kritischen Treiber für Modernisierung im Verkehrssektor; daher freue ich mich sehr, dass VMC den Bezirk Whatcom für den Ausbau seiner Geschäftstätigkeit und die Schaffung neuer Arbeitsplätze ausgewählt hat, erklärte Satpal Sidhu, ein Vertreter des Bezirks Whatcom.

Im Zuge des weltweiten Übergangs zur Elektrifizierung aller Arten von Fahrzeugen und Produkten zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele produziert VMC ein äußerst gefragtes und dringend benötigtes Produkt, meinte Don Goldberg, der Direktor des REP am Port of Bellingham.

Vicinity Motor Corp. (TSXV: VMC) (OTCQX: BUSXF) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen sind - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt auf Aussagen über die Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, Potenzial, möglich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. anhand von Aussagen, dass Ereignisse, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten verschiedene Risiken und Unsicherheiten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.

Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen von Vicinity abweichen, sind u.a. Ungewissheiten in Bezug auf den Erhalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX-V sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den regelmäßig bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichten und Unterlagen von Vicinity offengelegt werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Vicinity spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen wider. Vicinity übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen oder Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sie sich ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58807

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58807&tr=1

