IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla verdreifacht Länge von Tajitos mit mehreren hochgradigen Abschnitten auf Panuco, Mexiko

Vancouver, British Columbia (30. März 2021) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, die Ergebnisse von sechzehn neuen Bohrungen in der Aderzone Tajitos ("Tajitos") auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco ("Panuco" oder das "Projekt") in Mexiko bekannt zu geben. Diese Bohrlöcher erweitern die Länge von Tajitos auf über 525 Meter und das Unternehmen fährt fort, die Mineralisierungszone mit weiteren neun abgeschlossenen Bohrlöchern zu erweitern, die auf die Analyse warten.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: "Die heutige Veröffentlichung ist ein weiteres Beispiel für die breiteren, hochgradigen Abschnitte, die wir bei Panuco sehen, und die Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen. Tajitos entwickelt sich schnell zu einer bedeutenden Mineralisierungszone. Die Westseite des Distrikts gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Tajitos nur 500 Meter östlich des Napoleon-Korridors liegt. Vizsla hat die Länge der Mineralisierung seit unserem letzten Update Ende Januar verdreifacht. Fast alle jüngsten Bohrungen befinden sich südlich der historischen Mine und fernab jeglicher Erschließung. Das aggressive Bohrprogramm des Unternehmens entwickelt die Korridore Napoleon und Tajitos erheblich weiter, erweitert unsere früheren Entdeckungen und bildet bedeutende Mineralisierungskörper."

Highlights Bohrungen

CS-21-11

- 2.210 g/t Silberäquivalent (1.586,2 Gramm pro Tonne ("g/t") Silber und 7,72 g/t Gold) über 2,52 Meter wahre Mächtigkeit ("mTW") auf 252,65 m einschließlich,

o 6.309 g/t Silberäquivalent (4.420,0 g/t Silber und 23,10 g/t Gold) über 0,8 mTW aus 253,5 m

CS-21-20

- 752 g/t Silberäquivalent (350,9 g/t Silber und 4,52 g/t Gold) über 4,48 mTW aus 124,0 m einschließlich,

o 1.383 g/t Silberäquivalent (632,9 g/t Silber und 8,45 g/t Gold) über 2,04 mTW aus 125,75 m

CS-21-21B

- 573 g/t Silberäquivalent (387 g/t Silber und 2,25 g/t Gold) über 7,94 mTW aus 95,0 m einschließlich,

o 2.062 g/t Silberäquivalent (1.365,0 g/t Silber und 8,35 g/t Gold) über 1,44 mTW aus 98 m

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet und die Breiten stellen Bohrlochlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten werden auf etwa 60 % der Bohrlochlängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird anhand der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289)) / 0.5627. Die Annahmen für den Metallpreis sind $17,50 g/t Silber und $1.700 g/t Gold, die Annahmen für die Gewinnung sind 96% Gold und 94% Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57568/Vizsla_30032021_DEPRcom.001.png

Abbildung 1:- Längsschnitt von der Tajitos-Prospektion mit allen beschrifteten Bohrungen und ausgewählten Abschnitten.

Tajitos Bohrung Details

Die Aderzone Tajitos befindet sich entlang des Aderkorridors Cinco Senores (Abbildung 1 und 2), wo Bohrungen in den Jahren 2020 und 2021 durch Vizsla eine hochgradige Mineralisierung ergaben. Das Unternehmen führt Explorationsarbeiten durch, um die Ausdehnung der aktuellen Mineralisierungszone zu definieren, die sich nun über eine Streichlänge von 525 Metern erstreckt.

Die Bohrungen haben eine Mineralisierung im Südwesten und unterhalb der historischen Mine mit robusten Mächtigkeiten und lokal sehr hohen Gehalten an Silber- und Goldmineralisierungen definiert. Diese Mineralisierung ist in jeder Richtung entlang des Streichs und in der Tiefe offen und das Unternehmen setzt die Step-Out-Bohrungen in Zentren von ca. 50 Metern fort, um die gesamte Ausdehnung der Zone zu definieren.

Die Tajitos-Gangzone besteht aus einem Quarzbrekziengang mit einem frühen weißen, lokal gebänderten Quarz, der lithische Dioritklasten trägt, gefolgt von einem späteren weißen bis gräulichen Quarz, der brekziöse Klasten früherer weißer Quarzgänge trägt. Diese Zone wurde dann von einer späteren weißen bis klaren Quarzader mit lokalen dunklen Bändern oder Flecken von feinkörnigen Sulfiden durchschnitten, die eine Zone von Quarz-Psuedomorphen nach blättrigem Calcit und rosa Rhodochrosit durchschneidet. Die besseren Gehalte befinden sich in den früheren Brekzien, die mit dunklen Bändern oder dunklen Flecken mit sehr feinkörnigen disseminierten Sulfiden verbunden sind. Diese Aderzone ist in einer Sequenz aus unterschiedlich magnetischem Diorit und Andesit enthalten.

Vollständige Tabelle der Tajitos-Bohrlochabschnitte

BohrungVon Bis Wahre GOLD SILBERSilber ÄKommentar

Breite quivalen

t

(m) (m) (m) (g/t)(g/t) (g/t)

CS-20-0193.8 195.5 1.29 2.74 427.1 657.3

7

CS-20-0231.55234.8 1.79 0.73 78.7 141.8

8

CS-20-0289.6 292.1 1.89 4.37 853.4 1,209.9

9

CS-20-1208.5 213.054.15 0.09 12.5 20.5 Durchgeschn

0 ittenes

Bergbaures

tloch

CS-20-1252.65255.8 2.52 7.72 1,586.2,210.4

1 2

Inkl. 253.5 254.5 0.80 23.104,420.6,308.9

0

CS-21-1204.2 210.855.93 0.40 10.3 46.7 Durchgeschn

2 ittenes

Bergbaures

tloch

Inkl. 210.15210.850.62 3.47 36.9 358.3

CS-21-1117.54119.7 1.96 2.43 748.7 930.4

3

CS-21-1153.85155.351.03 0.29 24.7 50.4

4

CS-21-1126.95130.2 2.98 0.52 62.3 106.7

5

CS-21-1113.6 115.4 1.75 0.59 112.0 159.8

6A

CS-21-1143.7 146.252.10 1.46 200.5 324.8

7

Inkl. 144.95145.3 0.29 5.45 589.0 1,061.9

CS-21-1109.15114.5 5.00 2.08 316.7 491.4

8

Inkl. 111.2 112.5 1.21 6.05 910.0 1,419.6

CS-21-1147.8 152.654.32 1.62 225.6 363.3

9

Inkl. 149.6 152.652.72 2.21 246.9 437.8

CS-21-2124 129.154.48 4.52 350.9 751.5

0

Inkl. 125.75128.1 2.04 8.45 632.9 1,382.5

CS-21-264.0 64.8 0.84 0.68 347.6 390.2

1B

Und 95.0 103.0 7.94 2.25 387.0 573.5

Inkl. 97.5 103.0 5.46 3.14 531.6 792.2

Inkl. 98.0 99.45 1.44 8.35 1,365.2,061.8

0

Und 106.85108.6 1.74 2.38 152.5 365.7

CS-21-253.7 56.4 2.39 1.72 118.6 272.1

2A

inc. 55.5 56.4 0.80 4.07 271.0 634.3

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus den Bohrungen, die bei der Ader Tajitos auf dem Aderkorridor Cinco Senores abgeschlossen wurden.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289)) / 0.5627. Die Annahmen für den Metallpreis sind $17,50 g/t Silber und $1.700 g/t Gold, die Annahmen für die Gewinnung sind 96% Gold und 94% Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57568/Vizsla_30032021_DEPRcom.002.png

Abbildung 2:-Übersichtskarte mit der Lage der Bohrlöcher, der kartierten Adern und der Oberflächenproben auf dem Grundstück Tajitos auf dem Aderkorridor Cinco Senores. Die Ergebnisse werden von den rot markierten Bohrlöchern gemeldet. Der Inset zeigt ein Detail der Standorte der Tajitos-Bohrkragen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57568/Vizsla_30032021_DEPRcom.003.png

Abbildung 3:-Querschnitt durch die Ader Tajitos mit beschrifteten Ergebnissen.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100% des neu konsolidierten 9.386,5 Hektar großen Panuco-Distrikts im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer 500-Tonnen-pro-Tag-Mühle, 35 Kilometern Untertagebau, Abraumanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Das Muttergestein ist hauptsächlich kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit einem ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit einem Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss ("AA") untersucht. Grenzwertüberschreitende Analysen für Silber, Blei und Zink wurden mittels eines erzhaltigen viersauren Aufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services von Vizsla Silver, geprüft und genehmigt. Herr Dupuis ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101.

Informationen zur Bohrmanschette

AusblicBohrung ÖstlicheNorden ElevatiDip Azimut Bohrlo

k on chtief

Ausricht e

ung

TajitosCS-20-07 404,367 2,586,94577 -69 285 235.5

6

CS-20-08 404,368 2,586,94577 -78 285 345.0

6

CS-20-09 404,458 2,586,92526 -65 282 301.5

4

CS-20-10 404,390 2,586,86581 -45 292 240.0

0

CS-20-11 404,390 2,586,86581 -59 292 282.0

0

CS-21-12 404,390 2,586,86581 -30 277.5 230.6

0

CS-21-13 404,261 2,586,78550 -40 306 150.0

8

CS-21-14 404,261 2,586,78550 -59 306 230.1

8

CS-21-15 404,247 2,586,72542 -30 307 188.9

0

CS-21-16A404,247 2,586,71542 -35 285 160.5

9

CS-21-17 404,247 2,586,71542 -46 307 180.0

9

CS-21-18 404,247 2,587,71542 -52 282 201.0

9

CS-21-19 404,247 2,586,71542 -58 307 202.5

9

CS-21-20 404,247 2,586,71542 -62.278 189.0

9 2

CS-21-21B404,246 2,586,71542 -43 263 180.0

9

CS-21-22A404,131 2,586,53542 -45 329.3 219.0

8

Tabelle 2: -Details zum Bohrloch. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, wenden Sie sich bitte an:

Michael Konnert, Präsident und Chief Executive Officer

Tel: (604) 838-4327

E-Mail: michael@vizslaresilver.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und den Abschluss eines Jungfernbohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

