IRW-PRESS: Walcott Resources Ltd.: Walcott meldet 504 g/t Silber, 0,22 % Kupfer, 6,44 % Blei und 9,57 % Zink aus dem Silber-Zink-Projekt Tyr in New South Wales, Australien, das an die historische Silbermine Burra angrenzt

Vancouver, British Columbia--(3. Februar 2021) - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL) (FWB: WR2) (OTC PINK: WALRF) (das Unternehmen oder Walcott) gibt bekannt, dass die Feldarbeiten zur Entnahme von Oberflächenproben und die Evaluierung in dem zu 60 % unternehmenseigenen Silber-Zink-Projekt Tyr (SZPT) im Nordnordosten von New South Wales, Australien, abgeschlossen wurden. Wichtigste Ergebnisse: - 504 g/t Silber, 0,22 % Cu, 6,44 % Pb und 9,57 % Zn - Abraumhalden-Schürfprobe - 389 g/t Silber, 0,63 % Cu, 2,64 % Pb und 10,95 % Zn - Abraumhalden-Schürfprobe - 355 g/t Silber, 0,04 % Cu, 1,70 % Pb und 0,14 % Zn - Abraumhalden-Schürfprobe - 43 g/t Silber, 0,04 % Cu, 1,22 % Pb und 12,45 % Zn -Stollen der Mine Burra David Thornley-Hall, Director und CEO, nahm dazu wie folgt Stellung: Unser Programm vom Dezember 2020 bestätigt die viel versprechende Silbermineralisierung in den historischen Silbervorkommen in unserem Silber-Zink-Projekt Tyr. Wir freuen uns über diese hochgradigen Werte aus den beiden historischen Minenstandorten Burra und Torny. Technischer und ökologischer Hintergrund Das SZPT besteht aus über 300 Quadratkilometern und umfasst zwei historische Silberminen, die zuletzt zwischen 1920 und 1935 in Betrieb waren. Der Gebietsanspruch wurde am 29. März 2018 für einen Zeitraum von sechs Jahren gewährt. Das Projekt liegt ca. 20 km südwestlich der Stadt Tenterfield und ist über eine asphaltierte Straße zugänglich. Walcott hat die geologische Beratungsfirma Xplore Resources mit Sitz in North Lakes, Queensland, Australien, mit der Durchführung des Feldprogramms beauftragt, einschließlich der Kommunikation mit den Interessengruppen und der Bewertung und Überprüfung früher gemeldeter geologischer Daten. Qualifizierter Sachverständiger Herr Geoffrey Reed (MAusMM (CP)) (MAIG), ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne des National Instrument 43-101 - Offenlegungsstandards für Mineralprojekte und hat die Zusammenstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorgenommen oder überprüft. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS, David Thornley-Hall, CEO und Direktor 604 306 7821 Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens: www.walcottresources.com Abbildung 1: Lageplan des SZPT mit Kennzeichnung der historischen Silbervorkommen und des Standorts der historischen Silberminen Torny und Burra. https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55494/20210203 -WalcottNR-TyrResults_de_PRcom.001.png Abbildung 2: Probenergebnisse in und um die historischen Silberminen Torny und Burra. Proben Ag Cu Zn Pb Au Nummer g/t ppm ppm ppm g/t TRY001 0,2 19 65 29 0,01 TRY002 0,2 16 131 4 0,00 TRY003 0,2 9 16 16 0,00 TRY004 0,2 4 17 10 0,00 TRY005 0,2 34 11 13 0,00 TRY006 0,2 14 12 5 0,00 TRY007 0,7 314 15 8 0,00 TRY008 0,5 22 517 256 0,00 TRY009 0,8 26 134 477 0,00 TRY010 0,3 12 272 36 0,00 TRY011 2,4 35 17 242 0,00 TRY012 3,1 398 923 947 <0,001 TRY013 0,5 34 128 86 0,01 TRY014 16,6 305 3210 12600 0,00 TRY015 1,3 23 315 341 0,00 TRY016 0,8 17 86 357 0,00 TRY017 0,8 15 276 248 0,00 TRY018 0,8 19 75 274 0,01 TRY019 1,6 35 192 146 0,00 TRY020 0,2 26 119 17 0,00 TRY021 8,4 2320 991 1490 0,00 TRY022 1,8 1300 297 224 0,00 TRY023 TRY024 13,6 645 15400 89 0,00 TRY025 0,4 28 3250 69 0,00 TRY026 242,0 867 8410 1980 0,01 TRY027 389,0 6320 10950026400 0,04 TRY028 35,6 1950 83500 296 0,03 TRY029 11,5 617 2080 834 0,00 TRY030 114,0 1380 5200 11500 0,01 TRY031 43,3 381 12450012150 0,00 TRY032 33,1 467 7320 9270 0,00 TRY033 9,2 31 2680 2120 0,00 TRY034 8,7 18 36 61 0,24 TRY035 0,5 84 130 44 0,01 TRY036 0,2 13 18 14 0,00 TRY037 0,2 3 9 7 0,00 TRY038 0,2 9 10 14 0,00 TRY039 10,2 409 136 171 0,01 TRY040 7,3 190 188 34 0,00 TRY041 0,3 81 325 19 0,00 TRY042 1,7 101 422 54 0,00 TRY043 116,0 263 478 30400 0,10 TRY044 61,6 1230 23700 3370 0,09 TRY045 504,0 2240 95700 64400 0,03 TRY046 109,0 246 2330 8340 0,13 TRY047 95,5 428 77600 9890 0,07 TRY048 20,9 95 1050 11400 0,00 TRY049 23,4 391 2050 6800 0,01 TRY050 4,1 22 174 1120 0,00 TRY051 28,7 558 3500 3810 0,00 TRY052 355,0 352 1400 16950 0,03 TRY053 25,7 25 156 641 0,00 TRY054 22,5 2410 29 192 0,12 TRY055 3,6 23 82 144 0,03 TRY056 0,5 105 1210 1820 0,00 Über Walcott Resources Ltd. Walcott ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada und Australien befasst. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Kupfer-Gold-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Hill (die Liegenschaft), vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia. Darüber hinaus hat das Unternehmen 60 % von zwei Silber-Assets in Australien erworben - das Tyr-Silber-Projekt im Norden von New South Wales und das Century South Silber-Zink-Projekt im Nordwesten von Queensland. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Die Canadian Securities hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! 