IRW-News: West Mining Corp.: West Mining erzielt Probenergebnisse von 15,8 g/t Gold und 96,7 g/t Silber im Ziel Euphrates im Gold-Kupfer-Projekt Kena

IRW-PRESS: West Mining Corp.: West Mining erzielt Probenergebnisse von 15,8 g/t Gold und 96,7 g/t Silber im Ziel Euphrates im Gold-Kupfer-Projekt Kena

Vancouver, B.C. - 8. März 2022 - West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich, Ergebnisse aus den oberflächennahen Gesteinsproben in den Zielgebieten Euphrates und Gold Cup bekanntzugeben. Diese Ziele liegen in der 9 Kilometer langen südlichen Erweiterung (Southern Extension) von Wests Gold- und Kupferprojekt Kena im südöstlichen British Columbia, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Früher in der Saison führte Precision GeoSurveys Inc. aus Vancouver, BC eine hochauflösende, helikoptergestützte, magnetische Gradiometer-Untersuchung über 322 Linienkilometer über der Southern Extension aus (siehe Pressemeldung vom 27. April 2021). Diese Untersuchung, zusammen mit historischer Information, wurde zur Probenbestimmung in diesem Gebiet verwendet.

Die Southern Extension, die deutlichen Signaturen magnetischer Tiefs, die ab der Kupferzone Kena süd-südöstlich verlaufen, folgt, beinhaltet die historischen, in der Vergangenheit produzierenden Minen Euphrates und Gold Cup (BC Minfiles 082FSW186 bzw. 082FSW079). Euphrates liegt 4 Kilometer entlang des Trends ab der Kupferzone Kena, und Gold Cup liegt weitere 4,5 Kilometer südlich.

Im Verlauf des Jahres 2021 wurden die historischen Minen Euphrates und Gold Cup sowie umgebende und verbindende Gebiete kartiert, und Schürfarbeiten fanden mehrere Tage lang statt, wobei insgesamt 35 Gesteinsschürfproben genommen wurden. Proben wurden aus den sulfidhaltigen Quarzgängen und der gebänderten, alterierten Gesteinswand genommen. Bedeutende Gesteinsproben sind in der Tabelle unten dargestellt. Gesteinsschürfproben aus Euphrates berichteten Edelmetallwerte von Spuren bis zum höchsten Wert von 15,8 g/t Gold, 96,7 g/t Silber und Grundmetallwerte von bis zu 0,5 % Kupfer, 1,73 % Blei und 2,17 % Zink in verschiedenen Proben.

Probe-NUTM E UTM N Au Ag Cu Pb Zn

r.

g/t ppm

EUPHRATES

4061011485315 546960815,80 96,7 317,2 2471,0 1912

4061012485339 54695441,06 40,5 138,8 574,5 3359

4061042482579 54676580,51 10,4 5156,4 1,9 104

4061082485300 54696406,61 82,8 444,0 17300,03421

4061277484903 54700040,97 35,5 50,3 1129,3 99

4061278484843 54700705,13 0,8 21,2 9,5 18

4061274484875 54700524,29 5,3 95,3 99,7 21700

GOLD CUP

4061027484709 54654311,42 71,2 3226,7 2,9 86

4061030484795 54654621,71 19,8 1013,5 22,8 15

Die Explorationsarbeiten im Jahr 2021 ergeben weiterhin starke Gold- und Kupferwerte über die gesamte geologische Streichenlänge von 20 Kilometern vom Gebiet Athabasca im Norden bis zu Gold Cup im Süden. Das Unternehmen ist hocherfreut vom konsistenten Volumen und der Art der Mineralisierung überall in dieser großen Liegenschaft und Kena stellt das Potenzial, das unsere Daten historisch aufzeigten, unter Beweis. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse aus der Feldsaison 2021 und unserer Explorationssaison 2022, die auf die weitere Prüfung bedeutender, bisher erzielter Bohrergebnisse und Gesteinsproben ausgerichtet ist, äußert Nicholas Houghton, CEO von West Mining Corporation.

Die Mine Euphrates produzierte 307 Tonnen Erz mit 46,9 g/t Au und 249,3 g/t Ag. Man geht davon aus, dass Erz ausgewählt und sortiert wurde, und hochgradigeres Material verarbeitet wurde. Die Anlagen unter Tage erstreckten sich über 650 Meter von Quarzgängen, entlang des Streichens Nordwest nach Südost.

Im Jahr 2021 wurden mehrere Proben aus dem Erzgang El Tee am nordwestlichen Ende der Bergbauanlagen genommen. Goldergebnisse enthielten die folgenden Werte: 5,13 g/t, 4,29 g/t und 0,97 g/t. Hochgradigere Schürfproben, die in einer Entfernung von 700 Metern aus dem südöstlichen Ende der Bergbauanlagen genommen wurden, ergaben Goldwerte von 15,8 g/t, 6,6 g/t und 1,06 g/t, zusammen mit Silberwerten von 96,7 g/t, 82,8 g/t und 40,5 g/t , und verbundene erhöhte Grundmetallwerte einschließlich 1,7 % Pb und 0,4 % Zn. Die Erzgänge liegen in Augitporphyr-Flüssen und Flussbrekzien aus der Juraformation Elise. Sulfide sind versprengt und treten neben weiß-grauen glasartigen Quarzgängen mit starkem Pyrit, Galen, Sphalerit, Chalkopyrit, Tetrahedrit und Arsenopyrit auf. Die kartierten Erzgänge in Euphrates fallen sowohl nach Nordosten als auch nach Südwesten ab.

Im Gebiet Gold Cup sind zwei Stollen durch einen Schacht verbunden und ein dritter Stollen liegt im Norden. 24 Tonnen Erz wurden in kleinem Umfang ab 1925 verarbeitet, die 51,8 g/t Gold ergaben.

Im Jahr 2021 wurden Gesteinsschürfproben aus dem südlichen Gold Cup-Stollen und dem Schachtgebiet genommen, mit Ergebnissen von 1,42 g/t Au aus der Abraumhalde und 1,71 und 0,91 g/t Au aus dem oberen Schachtende. Das Muttergestein war hier mafisches jurassisches Elise-Vulkangestein, typischerweise Augitporphyr und Flussbrekzien. Das Mineralisierungsgestein ist mit Mariposit und Kieselerde mit Pyrit, Malachit und Tetrahedrit alteriert.

Weitere eingehende Kartierungsarbeiten und Probenahmen im großen Gebiet Southern Extension werden in der Explorationssaison 2022 fortgesetzt werden.

Linda Dandy, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das aussichtsreiche Projekte im fortgeschrittenen und frühen Explorationsstadium erwirbt und entwickelt. Es konzentriert sich vollständig auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches 9000 Hektar großes Projekt Kena unweit von Nelson (British Columbia). Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab 561.900 oz Au angedeutet und 2.773.100 oz Au vermutet Ressourcenkategorie in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 15 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO

nick@westminingcorp.com

