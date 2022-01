IRW-News: West Mining Corp.: West Mining unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Kupferkonzessionsgebiet Blue Cove in Neufundland

IRW-PRESS: West Mining Corp.: West Mining unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich Kupferkonzessionsgebiet Blue Cove in Neufundland

Vancouver (British Columbia) - 25. Januar 2022 - West Mining Corp. (CSE: WEST,

OTC: WESMF) (West oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es am 21. Januar 2022 eine unverbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit Dean Fraser (der Optionsgeber) unterzeichnet hat, die eine Transaktion vorsieht, der zufolge West das Recht hat, eine ungeteilte 100-%-Beteiligung am Kupferkonzessionsgebiet Blue Cove zu erwerben.

Das Kupferkonzessionsgebiet Blue Cove befindet sich an der Spitze der Fortune Bay im Südosten von Neufundland und beherbergt bedeutsame Kupfervorkommen in Ausbissen. In den vergangenen zwei Jahren wurden mehrere neue Ziele mittels Schürfgrabungen identifiziert und eine Kupfermineralisierung wird lokal in den Schürfrechten überall vorgefunden. Das bis dato beste Analyseergebnis von Schürfproben im Konzessionsgebiet Blue Cove ergab Werte von 5,1 % Kupfer, 33 g/t Silber und 0,27 g/t Gold. Die Kupfermineralisierung kommt im Allgemeinen in alteriertem Vulkangestein und Sedimenten im Konzessionsgebiet vor, wobei die primären Kupferminerale Chalkozit und geringere Mengen Bornit und Chalkopyrit sind. Weitverbreitetes Kupferoxid ist in vielen Ausbissen im gesamten Konzessionsgebiet gut sichtbar.

Das Konzessionsgebiet besteht aus 232 Schürfrechten, die sich über ein Gebiet von 5.800 ha erstrecken und 22 km neben der Verwerfungsstruktur Terrenceville verlaufen. Das Gebiet weist auch eine hervorragende Infrastruktur auf, einschließlich der nahe gelegenen Stadt Terrenceville, die über einen Tiefseehafen verfügt.

Es ist selten, ein Projekt mit solch beträchtlichem Potenzial zu finden, das noch nie modernen Explorationen unterzogen wurde. West ist bestrebt, in diesem äußerst vielversprechenden Konzessionsgebiet mit einem systematischen Arbeitsprogramm zu beginnen, sagte Nicholas Houghton, CEO von West Mining Corporation. Die Tatsache, dass es sich um ein vollständiges Projekt mit einer in Neufundland ansässigen Crew handelt, ermöglicht es dem Unternehmen, sein Hauptaugenmerk weiterhin auf das Gold- und Kupferprojekt Kena zu richten und gleichzeitig sein Portfolio zu erweitern. Wir sehen, dass die Nachfrage nach Kupfer enorm steigt, und wenn wir diese Möglichkeit nutzen, kann dies für unsere Aktionäre nur von Vorteil sein.

Gemäß der Absichtserklärung haben sich die Parteien darauf geeinigt, auf Treu und Glauben Verhandlungen über ein verbindliches, endgültiges Optionsabkommen (das Optionsabkommen) hinsichtlich der geplanten Transaktion zu führen. Gemäß den geplanten Bedingungen der in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktion wird West in der Lage sein, die Option auszuüben, indem es: insgesamt 160.000 $ an den Optionsgeber zahlt; insgesamt 1.700.000 Stammaktien des Unternehmens an den Optionsgeber ausgibt; und wie folgt insgesamt 750.000 $ an Explorationsausgaben im Konzessionsgebiet tätigt:

BarmittelAktien Betriebsinvest

ition

Nach der 10.000 $ 250.000 -

Unterzeichnung des

Optionsabkommens

(das

Unterzeichnungsdatu

m)

12 Monate nach dem 20.000 $ 300.000 100.000 $

Unterzeichnungsdatum

24 Monate nach dem 30.000 $ 400.000 100.000 $

Unterzeichnungsdatum

36 Monate nach dem 100.000 $750.000 250.000 $

Unterzeichnungsdatum

48 Monate nach dem 300.000 $

Unterzeichnungsdatum

Gesamt 160.000 $1.700.000 750.000 $

Wenn West die Option erfolgreich ausübt, hat der Optionsgeber das Recht, eine NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 3,0 % für das Konzessionsgebiet einzubehalten, wobei West das Recht hat, jederzeit ein Drittel (1,0 %) dieser NSR-Lizenzgebühr für 1.000.000 $ vom Optionsgeber zu erwerben.

West wird zu gegebener Zeit Updates hinsichtlich der geplanten Transaktion und des Optionsabkommens bereitstellen.

Linda Dandy, P.Geo., eine qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das fortgeschrittene und aussichtsreiche Explorationsprojekte im Frühstadium erwirbt und erschließt. Es konzentriert sich voll und ganz auf sein sich zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches 9.000 Hektar großes Projekt Kena in der Nähe von Nelson, British Columbia. Das Projekt Kena umfasst drei benachbarte Konzessionsgebiete: Kena, Daylight und Athabasca. Eine kürzlich durchgeführte NI43-101-Ressourcenschätzung für Kena ergab 561.900 oz Au angedeutet und 2.773.100 oz Au vermutet bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Au in den Zonen Gold Mountain, Kena Gold und Daylight. Das Konzessionsgebiet Kena beherbergt auch die große Kupferzone Kena sowie die historischen Gold-Silber-Minen Euphrates und Gold Cup. Das Konzessionsgebiet Daylight enthält die historischen ehemals produzierenden Goldminen Daylight, Starlight, Victoria, Irene und Great Eastern. Im Norden befindet sich im Streichen das Konzessionsgebiet Athabasca mit der historischen Goldmine Athabasca. Die historischen Minen und bekannten mineralisierten Zonen auf diesen drei Konzessionsgebieten werden über eine Streichlänge von 20 km strukturell kontrolliert, was durch starke geophysikalische Signaturen identifiziert wurde.

Weitere Informationen finden Sie in den Aufzeichnungen der vom Unternehmen bei SEDAR (www.sedar.com) eingereichten Veröffentlichungen.

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO

nick@westminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Begriffe wie kann, würde, könnte, sollte, Potenzial, wird, bemüht sich, beabsichtigt, plant, vermutet, glaubt, schätzt, erwartet sowie ähnliche Ausdrücke in Zusammenhang mit dem Unternehmen, einschließlich des Abschlusses der vorgenannten Transaktionen, sollen auf zukunftsgerichtete Informationen hinweisen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu betrachten. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. In dieser Liste sind nur einige der Faktoren aufgezählt, die Einfluss auf die zukunftsgerichteten Informationen nehmen könnten. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden und die Leser dürfen solche zukunftsgerichteten Informationen nicht überbewerten. Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63813

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63813&tr=1

