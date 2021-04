IRW-News: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto erweitert sein globales Team um hochkarätige Führungskräfte

IRW-PRESS: XPhyto Therapeutics Corp.: XPhyto erweitert sein globales Team um hochkarätige Führungskräfte

Vancouver, Kanada (20. April 2021) - XPhyto Therapeutics Corp. (CSE:XPHY /

OTC:XPHYF / FSE:4XT) (XPhyto oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Wolfgang Probst zum Chief Operations Officer (COO) von XPhyto und die Ernennung von Manfred Buchberger zum Head of Corporate Development der XP Diagnostics GmbH ("XP Diagnostics"), einer hundertprozentigen deutschen Tochtergesellschaft des Unternehmens, bekannt zu geben. Nachdem am 18. März 2021 die europäische CE-IVD-Zulassung für das diagnostische Hauptprodukt des Unternehmens, Covid-ID Lab, bekannt gegeben wurde, baut XPhyto sein Vertriebsteam weiter aus, da es in Kürze mit dem Verkauf und Vertrieb rechnet.

Herr Probst ist ein erfahrener Management- und Finanzconsultant mit Expertise in Mergers & Acquisitions, Unternehmensumstrukturierungen und -veräußerungen. Er verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz in den Bereichen Führung, strategische Planung und organisatorische Umstrukturierung und hat mehrere Startups von der Gründung bis zum finanziellen Erfolg geführt. Herr Probst war verantwortlich für die erfolgreiche Strukturierung der europäischen Aktivitäten von XPhyto und den Aufbau der damit verbundenen Partnerschaften und Kooperationen, sowohl im kommerziellen als auch im akademischen Bereich. Als neu ernannter COO von XPhyto wird Herr Probst für die Leitung der weltweiten Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich sein. Herr Probst wird weiterhin Director von XPhyto und Geschäftsführer von XP Diagnostics bleiben.

Herr Buchberger ist eine weltweit führende Persönlichkeit in der medizinischen Diagnostikbranche. Fast ein Jahrzehnt lang war er CEO und Mitglied des Global Management Board eines großen europäischen Unternehmens für medizinische Diagnostik und Analytik mit einem Jahresumsatz von über 600 Millionen Euro. Mit seinem Eintritt in das Unternehmen bringt er jahrzehntelange Erfahrung in der Diagnostikbranche mit, die sich auf die internationale Geschäftsentwicklung, den Vertrieb, das Marketing und das Produktmanagement erstreckt. Herr Buchberger hat erfolgreich Wachstumsstrategien für Unternehmen in Europa, Nord- und Südamerika, dem Nahen Osten und Asien entwickelt, implementiert und geleitet, einschließlich der erfolgreichen Einführung neuer medizinischer Diagnostikprodukte.

Am 18. März 2021 gab XPhyto die europäische Marktzulassung von Covid-ID Lab bekannt, einem schnellen 25-minütigen Point-of-Care PCR-Test für COVID-19. Herr Probst und Herr Buchberger werden für die Durchführung der globalen Produkteinführung und die geschäftliche Entwicklung von Covid-ID Lab verantwortlich sein.

Covid-ID Lab ist ein Multiplex-Virus-RNA-Sondenkit, das auf der Methode der reversen Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR) basiert. Covid-ID Lab benötigt nur einen einzigen 20-minütigen PCR-Thermozyklus für die Testdurchführung ohne vorherige RNA-Extraktion als Teil der Probenvorbereitung. Viele weit verbreitete Standard-PCR-Geräte sind für die Durchführung des Tests geeignet. Die Ergebnisse werden nach dem PCR-Zyklus über leicht abzulesende optische Indikatorstreifen auf einer einfachen Fluidikplattform erfasst. Der Wegfall der RNA-Extraktion zur Probenvorbereitung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen und minimiert den Bedarf an Labormaterialien und geschultem Personal. Es wird erwartet, dass sich die schnellen Ergebnisse, die minimale Laborausstattung und die einfache Handhabung in reduzierten Betriebskosten, größerem Benutzerkomfort und besserer Portabilität niederschlagen.

XPhyto befindet sich derzeit in Gesprächen mit mehreren potenziellen Vertriebs- und Großhandelspartnern sowie potenziellen Lizenznehmern. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen und Updates zur Verfügung stellen.

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend den Anspruch, dass sein Produkt die Fähigkeit besitzt, die COVID-19-Pandemie zu beseitigen, zu heilen oder einzudämmen.

