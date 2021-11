Isotrol überspringt die 100-GW-Marke

Die von dem Unternehmen bereits entwickelten Lösungen haben diese Schwelle sogar mit einer installierten Leistung von mehr als 110 GW überschritten

Isotrol, ein Anbieter von Technologielösungen für den Energiesektor, konnte diesen Erfolg erzielen, indem das Unternehmen gewährleistet, dass seine Anlagen eine installierte Leistung von mehr als 100 GW bieten. Diese Zahl umfasst nicht nur seine Lösungen zur Optimierung der Teilnahme an den Energiegroßhandelsmärkten, sondern auch die effiziente Verwaltung der Stromerzeugungskapazitäten, die hauptsächlich erneuerbar sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005832/de/

Beltrán Calvo, CEO, and Manuel Losada, COO, at Isotrol head office in Seville (Spain). (Photo: Isotrol)

Das Unternehmen hat diesen Rekord in diesem Jahr nach Implementierung seiner Technologie in mehr als 450 Energiegewinnungsanlagen, nach Konsolidierung seiner Position in Europa, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika und nach seinem Eintritt in neue Märkte, auf denen es zuvor noch nicht vertreten war, wie Australien und Kolumbien, überboten.

„Wir wachsen mit erneuerbaren Energiequellen zusammen, während gleichzeitig die Energiewende stattfindet”, so Beltrán Calvo, CEO von Isotrol. Er erklärte: „Die Digitalisierung durch Entwicklungen wie der unseren ist von entscheidender Bedeutung für diesen Paradigmenwechsel.”

Manuel Losada, Chief Operating Officer, erklärte, dass „unsere Technologie von der Erzeugung der Energie bis zu ihrer Vermarktung einschließlich ihrer Netzwerkintegration vertreten ist.” Wie er weiter ausführte, ist dieses Wissen über den Bedarf des Energiesystems „ein wesentliches Merkmal dafür, dass Isotrol besonders hervorsticht, und es uns nun ermöglicht, ein langjähriger Technologiepartner zu sein.”

Manuel Losada konstatierte, dass Isotrol nicht nur mit Unternehmen der Elektroindustrie zusammenarbeitet, „die uns seit nahezu 40 Jahren begleitet haben”, sondern auch dass „wir darüber hinaus mit Öl- und Gasunternehmen und YieldCos kooperieren, die über eine starke Position im Bereich erneuerbarer Energien verfügen.”

Über Isotrol

Isotrol entwickelt Technologielösungen für den Energiesektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Effizienz und Profitabilität regenerativer Energieanlagen und die Optimierung der Teilnahme an den Energiegroßhandelsmärkten. Isotrol entwickelte sich bereits im Jahr 1984 als ein Vorreiter der Überwachungstechnologie und Systemkontrolle. Heute ist das Unternehmen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 GW in 45 Ländern rund um den Globus vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211130005832/de/

Francisco Parra Marketing Manager

fparra@isotrol.com Tel.: (+34) 955 036 800