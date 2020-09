Israel - Handelsvolumen mit Emiraten dürfte vier Mrd Dollar erreichen

Jerusalem (Reuters) - Der Handel zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wird einem israelischen Minister zufolge ein Volumen von vier Milliarden Dollar erreichen.

Dies dürfte der Stand in drei bis fünf Jahren sein, sagte Geheimdienstminister Eli Cohen am Montag dem Sender Reshet Bet. Ein Sprecher des früheren Wirtschaftsministers ergänzte, dabei handle es sich um die jährliche Summe einschließlich Rüstungsgeschäfte. Israel und die VAE hatten Mitte August unter Vermittlung von US-Präsident Donald Trump überraschend eine Annäherung erzielt. Im Laufe dieses Monats werden die Chefs der beiden größten israelischen Banken in den Emiraten erwartet.