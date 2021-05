Israel kündigt Verschärfung von Angriffen auf Gazastreifen an

Jerusalem (Reuters) - Im wieder eskalierenden Nahost-Konflikt will Israel seine Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen verstärken.

Dies kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Dienstag an. Die Regierung habe angesichts der derzeitigen Situation entschieden, "dass sowohl die Intensität der Angriffe als auch deren Häufigkeit erhöht werden", sagte Netanjahu in einer Video-Erklärung. Militante Palästinenser hatten zuvor erneut zahlreiche Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert. Am Montag waren bei Beschüssen des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte 20 Palästinenser getötet worden, darunter neun Kinder. Verschärft hatten sich die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien im Stadtteil Scheich Dscharra in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land, auf dem sie leben, wird von jüdischen Siedlern beansprucht.