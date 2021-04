Israel - Syrische Boden-Luft-Rakete schlägt nahe Atomreaktor ein

Jerusalem (Reuters) - Eine fehlgeleitete syrische Rakete ist nach Angaben der israelischen Armee in der Nähe des Atomreaktors bei Dimona explodiert.

Das Rakete vom Typ SA-5 sei bei einem Angriff auf israelische Flugzeuge abgefeuert worden, habe ihr Ziel verfehlt und das Gebiet von Dimona erreicht, sagte ein israelischer Militärsprecher in der Nacht zum Donnerstag. Der Reaktor sei nicht getroffen worden. Ein Reuters-Reporter, etwa 90 Kilometer nördlich von Dimona, hörte das Geräusch einer Explosion Minuten bevor das Militär twitterte, dass Sirenen in der Region ausgelöst worden waren. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte oder Schäden in Israel.

Als Vergeltung habe Israel mehrere Raketenbatterien in Syrien angegriffen, einschließlich derjenigen, die das Projektil abfeuerten, das nahe des Reaktors einschlug, erklärte das israelische Militär. Syriens staatliche Nachrichtenagentur meldete, die syrische Luftabwehr habe den israelischen Angriff abgefangen, der auf Gebiete in den Vororten von Damaskus abgezielt habe. Israel greift regelmäßig pro-iranische Ziele im Bürgerkriegsland Syrien an. Israelische Medien berichteten in den vergangenen Wochen, dass die Luftabwehr rund um den Dimona-Reaktor und den Hafen Eilat am Roten Meer verstärkt wurde, in Erwartung eines möglichen Langstreckenraketen- oder Drohnenangriffs durch vom Iran unterstützte Kräfte.

Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben sich wegen des Atomprogramms der Regierung in Teheran und der jüngsten Zunahme von Sabotageangriffen verschärft. Israel wirft dem Iran Bestrebungen zum Bau von Nuklearwaffen vor und sieht dies als Bedrohung seiner Sicherheit. Der Iran hat wiederholt erklärt, sein Atomprogramm diene friedlichen Zwecken.