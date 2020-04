Israel verhängt Maskenpflicht im Kampf gegen das Coronavirus

Jerusalem (Reuters) - Israel schreibt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit vor.

Kinder unter sechs, geistig Behinderte und Menschen, die sich allein im Auto oder an ihrem Arbeitsplatz aufhalten, sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Masken können selbstgebastelt sein. Zudem gab die Regierung am Dienstag Einzelheiten zu den Reisebeschränkungen während des Pessach-Festes bekannt. Das Fest beginnt am Mittwoch mit dem traditionellen Seder-Essen, zu dem jüdische Familien zusammenkommen, um an den biblischen Auszug aus der Sklaverei in Ägypten zu erinnern. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte seine Landsleute bereits aufgefordert, dieses Jahr nur im kleinen Kreis und im eigenen Haushalt zu feiern, um eine weitere Ausbreitung der Epidemie zu verhindern.

Von Dienstagabend bis Freitagmorgen sind unnötige Überland-Reisen verboten. Von 15.00 Uhr am Mittwoch, also ein paar Stunden vor dem traditionellen Mahl, bis 07.00 Uhr am Donnerstag sind auch Lebensmittel-Einkäufe innerhalb der eigenen Stadt untersagt. Dies verschärft die bestehenden Ausgangsbeschränkungen, wonach Israelis sich nur in einem Umkreis von 100 Metern um ihre Wohnung bewegen dürfen. Ausnahmen bestehen für das Einkaufen von Lebensmitteln, den Besuch in der Apotheke und den Weg zum Arbeitsplatz. Israel meldet bisher über 9000 Infektionen mit dem Coronavirus. 60 Menschen sind im Zusammenhang mit der Infektion bisher gestorben.