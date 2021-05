Israelische Medien - Raketen in Umgebung von Jerusalem niedergegangen

Jerusalem (Reuters) - In der Umgebung von Jerusalem sind einem israelischen Medienbericht zufolge Raketen eingeschlagen.

Vor der Meldung des Senders Channel 13 war am Montag in der Stadt Raketen-Alarm ausgelöst worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hörte mehrere Explosionen. Die radikal-islamische Hamas bekannte sich zu einem Raketen-Angriff. Sie hatte ultimativ einen Abzug von israelischen Sicherheitskräften aus Teilen der Stadt gefordert. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. In Jerusalem liefern sich Palästinenser und israelische Polizisten Auseinandersetzungen vor der Al-Aksa-Moschee.