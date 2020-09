Ist der Sell Off in den USA schon vorbei ?!

Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 11.622,13 Pkt (NASDAQ)

Chart1: Ja, sieht charttechnisch genau so aus. Am stärksten kamen die Kurse in der vergangenen Woche im US Technologiesektor unter Abgabedruck. Innerhalb von 2 Handelstagen sackte der Nasdaq100 innerhalb seines Aufwärtstrendkanals seit April dieses Jahres von der deckelnden Oberkante bei 12.500 auf die Unterkante bei 11.250 Punkten. Der Nasdaq100 Cashindex verlor innerhalb dieser 2 Handelstage 10 % an Wert.

Wie Sie sehen, prallte der Index auf der Unterkante bei 11.250 Punkten am Freitag am späten Nachmittag aber bereits wieder nach oben ab. Es hat sich eine bullische Tageshammerkerze ausgebildet.

Am Montag ist Feiertag (Labour day) in den USA, die großen Börsen bleiben geschlossen. (Wie immer bleiben die elektronischen Terminbörsen, an denen Index-, Rohstoff,- Währungsfutures gehandelt werden, geöffnet. An Feiertagen passiert da aber nicht viel).

Diejenigen, die das große Megaphon im S&P 500 geshortet haben, laufen in den nächsten Handelstagen wieder Gefahr, aus ihren Shorts gedrückt zu werden. Ab Dienstag dürfte der US Markt wieder beginnen zu steigen.

Chart1: Der Nasdaq100 aktuell.

Chart2: Der Nasdaq100 Chart vor ein paar Tagen https://www.onvista.de/news/nasdaq100-im-sell-off!-391129797

