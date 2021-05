IT-Dienstleister Cancom nach Jahresstart zuversichtlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom hat in den ersten drei Monaten Zuversicht für das Gesamtjahr gewonnen. Der Gesamtumsatz kletterte vor allem dank der Nachfrage nach IT-Systemen um 7,9 Prozent auf 372,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Damit schnitten die Münchener nicht ganz so stark ab wie Konkurrent Bechtle - der Konzern aus Neckarsulm war im ersten Quartal zweistellig gewachsen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte bei Cancom um 19,2 Prozent auf 31 Millionen Euro zu. Für das überdurchschnittliche Ergebniswachstum waren insbesondere die Cloudlösungen für Unternehmen verantwortlich. Unter dem Strich fuhr Cancom einen Gewinn von 10,1 Millionen Euro ein, gut 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Jahresprognose bestätigte Chef Rudolf Hotter: "Mit diesem Rückenwind gehen wir zuversichtlich in das weitere Jahr." Allerdings sei die Planbarkeit erschwert./men/mis